Formation des entraîneurs : faut-il en faire plus?

Le changement de culture dans le milieu sportif passe évidemment par tous ses intervenants. Reste qu’un de ses piliers les plus mobilisateurs est l’entraîneur. Met-on davantage l'accent sur l’approche humaine aujourd'hui dans la formation des entraîneurs? Existe-t-il des options supplémentaires, outre la formation de base, pour parfaire son cheminement d'entraîneur? La réponse est oui. Reste à voir ce qu’on veut et ce qu’on en fait.

Dans notre premier volet publié mardi, l’entraîneuse Isabelle Cloutier racontait qu'elle aurait aimé avoir plus de notions du genre lors de sa formation initiale avec le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE).

Pour devenir entraîneur, on peut notamment passer par l’université ou, justement, par le PNCE qui accorde sa certification selon le niveau de compétition. L'Association canadienne des entraîneurs (ACE) est responsable de cette formation, mais ce sont les entités régionales qui la dispensent, comme les fédérations, les Instituts nationaux du sport et, aussi dans la Belle Province, Sports Québec.

De jeunes patineurs en entraînement sur la glace. Photo : Radio-Canada

Les choses ont toutefois changé depuis la formation d’Isabelle Coutier, assure l'ACE. Depuis quatre ou cinq ans, il y a eu une révision majeure de tous les contenus.

Je dirais que le grand changement dans notre contenu consiste à reconnaître que les participants (athlètes) sont au centre de tout ce que nous faisons et que leur développement est global , affirme Peter Niedre, directeur des partenariats en éducation et élaboration des politiques de l'ACE.

Le concept est simple, selon Niedre, mais il faut s’assurer que l’entraîneur le comprenne bien.

Un changement d’approche qui se sent, notamment au niveau de la formation des entraîneurs de haute performance.

Nos formateurs ont modifié leur approche pour amener les entraîneurs à voir différemment et à être plus inclusifs, plus respectueux, moins directifs , indique Geneviève Houle, conseillère au service de formation à l’Institut national du sport du Québec (INSQ).

Des adolescents jouent au volleyball dans un gymnase d'école. Photo : getty images/istockphoto / monkeybusinessimages

En fait, depuis une trentaine d’années, la science prouve les bienfaits de ce changement de paradigme dans les milieux d’affaires, sportif et éducatif, mentionne Kyle Paquette, qui a fait un doctorat sur la formation des entraîneurs.

« On peut avoir une performance qui est supérieure si on utilise des approches qui sont centrées sur l'humain. Et on peut aussi avoir des relations plus fortes qui vont mener à une expérience plus agréable. » — Une citation de Kyle Paquette, expert en formation des entraîneurs

Kyle Paquette a longuement étudié la formation des entraîneurs offerte par le programme PNCE. Une formation qui, souligne-t-il, est très respectée à l'international.

Kyle Paquette, consultant en performance mentale auprès des entraîneurs Photo : Radio-Canada

Est-ce qu’un entraîneur qui œuvre avec des jeunes en développement a tous les outils qu’il faut dans cette formation?

Je crois que c'est suffisant. Mais je crois que, comme toute chose, on va toujours améliorer ce qu'on fait. […] [La formation] doit continuer à s’améliorer. Et je pense vraiment qu’au niveau du développement psychologique et émotionnel de l'enfant, c'est quelque chose qu'on doit probablement ajouter de plus en plus au PNCE.

Sébastien Travers, entraîneur national de paracyclisme, ne partage pas cet avis. Celui qui a terminé sa formation en 2018 aimerait voir un virage à 180 degrés pour ce qui est du contenu.

Les formations d'entraîneurs au Canada, en ce moment, sont trop axées sur l'enseignement technique, tactique et, selon moi, ne mettent pas assez d'emphase sur la relation à établir, le contact humain, la relation de pouvoir que tu peux avoir en tant qu'entraîneur.

Il y a un ajout notable à ce contenu depuis peu : le principe du sport sécuritaire qui est largement intégré dans la formation des entraîneurs. Pour contrer la maltraitance sous toutes ses formes, en réponse aux dénonciations d’abus, une formation en ligne de 3,5 heures est maintenant obligatoire pour tous les entraîneurs.

L’ACE bonifie également son offre en ligne avec d’autres modules optionnels sur le sport sécuritaire.

Le buffet des formations

Ce qu'il est important de souligner, c’est que pour maintenir sa certification active, l’entraîneur doit amasser des points de perfectionnement sur cinq ans. Ça peut se faire en assistant à des conférences, à des ateliers ou à des formations en ligne, au choix de l'entraîneur.

Une personne devant son ordinateur portable Photo : Associated Press / Carolyn Thompson

L’entraîneur peut ni plus ni moins magasiner son développement professionnel. Car le choix est très vaste, un véritable buffet.

Tout le monde est dans la formation continue. C'est la nouvelle façon, en parallèle, de continuer à avoir accès aux coachs, puis de pouvoir leur fournir de l'information sur tous les sujets qu'on veut , estime Geneviève Houle.

L’Association canadienne des entraîneurs propose une pléiade de webinaires en ligne sur une multitude de sujets, que ce soit la santé mentale, la nutrition, etc.

L’organisme À nous le podium offre depuis quelques années le programme Poursuite, une façon d’aider les entraîneurs haute performance et les directeurs techniques à prendre soin d’eux afin qu’ils puissent mieux prendre soin des autres.

« Entraîner à ce niveau peut être un acte très solitaire. Nous avons des recherches qui démontrent que les taux d’épuisement ou de burn-out chez les entraîneurs haute performance sont similaires à ceux du personnel militaire et des premiers répondants. » — Une citation de Laura Watson, responsable du programme Poursuite

Laura Watson note que les lacunes des entraîneurs ne se voient généralement pas au point de vue technique et tactique, mais bien au chapitre des compétences relationnelles, du savoir-être (soft skills). C’est donc là-dessus que mise le programme.

Les patineurs de l'équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste à l'entraînement Photo : Radio-Canada

L’approche est très personnalisée, précise Laura Watson, contrairement aux modules en ligne ou conférences. Après une évaluation complète, l’entraîneur pourra être soutenu de plusieurs façons.

Il existe du mentorat sur une période de six mois. On peut aussi regrouper les entraîneurs en cohorte de 10 et leur offrir 4 semaines de séminaires étalées sur 18 mois. Il y a la théorie, mais aussi beaucoup de pratique , précise l'entraîneur Sébastien Travers.

« J'ai adoré ce programme-là simplement parce qu'on a touché à plein de choses, plein de concepts en fait, qu'on ne voit pas nécessairement dans un baccalauréat en kinésiologie ou dans une formation typique d'entraîneurs. » — Une citation de Sébastien Travers, entraîneur national en paracyclisme

Tous les membres de la cohorte de Sébastien Travers ont demandé d’en avoir plus à la fin des 18 mois.

On a eu des mises en situation avec des acteurs qui étaient engagés pour nous faire vivre une situation de conflit, évidemment qu'on ne connaissait pas, […] en utilisant quelques techniques qu'on avait vues dans les jours précédents.

Un stigmate chez certains entraîneurs

Pour sa part, Sports Québec a récemment lancé un programme pour répondre au besoin d’informations des entraîneurs sur des sujets ponctuels. Le programme de perfectionnement provincial des entraîneurs (3PE) est officiellement reconnu et offre les crédits de perfectionnement nécessaires pour permettre à l’entraîneur de maintenir sa certification.

Les conférences vont dans tous les sens, que ce soit à propos de culture positive, d’image corporelle, de réussite sportive et académique ou de savoir interagir avec les parents.

Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec. Photo : Sports Québec

Si le besoin d’informations est là, il y a aussi un stigmate chez certains entraîneurs en cette ère de dénonciations.

J'avais des entraîneurs qui me disaient : "Je rentre dans un centre sportif, j'ai l'impression d'être un violeur et, pourtant, je ne fais rien. Je vais juste donner de mon temps" , raconte Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec

Sports Québec veut changer cette tendance. L’organisme n’a pas de programme d’accompagnement pour épauler les entraîneurs bien intentionnés, mais y travaille. Il s’agit de savoir comment améliorer leurs interventions auprès des jeunes en étant encore plus conscients de leurs actions.

Isabelle Ducharme se souvient d’un de ses entraîneurs sans mauvaise volonté.

« Il disait : "Il faut faire attention en nutrition". Écoute, il y a une athlète qui l'a pris à la lettre. Elle a mangé de la salade pendant trois mois. Elle a perdu du poids. Mais l'entraîneur ne s'en est jamais rendu compte. » — Une citation de Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec

La chaire de recherche en intégrité de l’Université Laval est en train de faire des études auxquelles participe Sports Québec pour voir ce qu'on peut ajouter en complément à la formation des entraîneurs au Québec.

C'est là qu'il y a de l'éducation à faire, reconnaît Isabelle Ducharme. Comment approcher les jeunes d’aujourd'hui? Comment travailler avec eux? On est en train d'améliorer ce point-là parce que les entraîneurs ont plein de formations sur l'éthique. Tu sais qu’il ne faut pas que tu donnes de drogue aux athlètes, ça, c'est clair.

L'institut national du Sport du Québec Photo : Twitter, INS Québec

À l’Institut national du sport du Québec, qui s’occupe de former les entraîneurs haute performance, on sent aussi davantage l'accent mis sur l’approche envers les jeunes.

Comment veut-on que l'entraîneur soit un leader, comment veut-il prendre sa place dans son équipe de travail et avec ses athlètes, mais en restant intègre à lui-même et aux athlètes. C'est de plus en plus enseigné, de plus en plus amené dans les formations d'entraîneurs , dit Geneviève Houle, qui venait justement de recevoir la dernière version du Diplôme avancé en entraînement.

Pour faire une différence

Il y a aussi des options destinées aux entraîneurs de développement, de sports-études, ainsi que de niveau collégial et universitaire.

Pierre Trudel, une sommité dans la formation des entraîneurs, copilote un projet auquel participent les 8 centres régionaux d'entraînement multisports affiliés à l’INSQ et 13 fédérations sportives au Québec.

Des joueurs bataillent pour l'obtention du ballon de basketball Photo : afp via getty images / AFP Contributor

Ce n'est pas une formation, insiste Pierre Trudel, qui considère que les entraîneurs sont présentement noyés d’information . Il s’agit plutôt d’un projet qui se déroule sur le terrain et non devant un écran.

Mais d'un autre côté, on perd tellement la richesse de l'interaction entre les individus pour apprendre. [...] On donne une connaissance. Est-ce que la personne va être capable de la transférer dans sa pratique? Ça, on est très mauvais là-dessus.

Une fois la formation terminée, il y a bien les crédits de perfectionnement à obtenir pour maintenir sa certification, mais tout ça reste sporadique, selon lui.

Pierre Trudel, copilote d'un projet destiné aux entraîneurs du Québec Photo : Gracieuseté LinkedIn

Ce sont des activités ponctuelles. Souvent, c’est une approche de coût-bénéfice. Je vais aller là, ça va me coûter combien? Puis ça va me donner combien de points? On a donc commencé à mettre en place quelque chose de différent.

Pierre Trudel a mandaté un responsable dans chaque centre ou fédération pour créer des situations d’apprentissage entre les entraîneurs et les différents spécialistes afin d'aider les entraîneurs à devenir une meilleure version d’eux-mêmes .

Il aime donner l’exemple de l’entraîneur qui est amené à échanger avec le préparateur physique et le consultant en performance mentale pour établir une stratégie de recrutement des athlètes.

Personne n'arrive avec la solution. Mais chaque personne a fouillé et amené sur la table des éléments pour discuter. La solution, elle doit être créée. Il faut s'occuper de l'interaction entre les acteurs pour créer du savoir.

Sylvain Corteau, directeur général et cofondateur, Sport'Aide Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Sport’Aide, reconnu surtout pour son travail de prévention en sport sécuritaire, a varié son offre auprès des entraîneurs.

L’organisme propose une trentaine d’ateliers différents de sensibilisation et d’éducation, en ligne ou en présentiel, qui répondent à une demande grandissante. Est-ce que 45 minutes en ligne suffisent pour changer les choses ou instaurer une nouvelle approche?

On sème une graine, lance Sylvain Croteau, directeur général de Sport'Aide. Mais il faut l’entretenir. [...] On est dans une période cruciale. [...] Il y a encore sur le terrain des gens qui cochent des cases.

« Il y a des gens qui mettent des choses en place. Et tu t'aperçois qu'ils ont mis le logo sur leur site web, mais ça s'arrête là. » — Une citation de Sylvain Croteau, directeur général, Sport'Aide

Sylvain Croteau est bien conscient que les réalités financières sont différentes au sein de la communauté sportive. Mais il estime qu'il devient impossible de détourner la tête en 2023.

Ce n’est pas vrai qu'en mettant des logos et des affiches dans nos centres sportifs, que le travail est fait. Il faut aller plus loin que ça.

Des doutes sur la démarche

Kyle Paquette, aussi consultant en performance mentale auprès d’entraîneurs, est convaincu que les initiatives du sport sécuritaire sont bien intentionnées. Il insiste sur la nécessité d’aborder ces thèmes pour améliorer la qualité du système sportif, mais il met en doute l’empressement des démarches.

Ce qui est devenu problématique, c’est qu’on essaie parfois de faire vite pour quelque chose qui a besoin d’être réfléchi plus longuement.

Kyle Paquette aimerait voir les démarches plus personnalisées, selon le contexte.

De jeunes joueurs de hockey. Photo : Getty Images / joci03

Quant à l’entraîneur Sébastien Travers, il va encore plus loin : insister sur le sport sécuritaire avant de parler d’approche plus humaine, c’est un peu faire les choses à l’envers ou essayer de remettre la pâte dentifrice dans le tube.

« En ce moment, on met un gros plaster sur une situation. On impose des façons de faire qui sont tout à fait légitimes. Mais ces mécanismes-là ne répondent pas au besoin qui est sous-jacent à ça. Un coach qui a une façon un peu plus directe de faire les choses, même si tu le mets en "règle de deux" tout le temps, ça ne changera rien. » — Une citation de Sébastien Travers, entraîneur national en paracyclisme

Et le système dans tout ça?

Et si on veut ce changement de culture, faudrait-il repenser le système sportif d’À nous le podium? Un système qui finance les fédérations selon les résultats et les médailles possibles.

La médaille de bronze olympique remporté par le quatuor mené par Brad Gushue. Photo : CBC/Jeremy Eaton

L’organisme a fait des choses extraordinaires, selon Kyle Paquette. Mais une des conséquences, c’est que certains pensent qu’il faut faire n’importe quoi pour des médailles afin de garder son financement.