Le retour au jeu de Damar Hamlin dépendra de l’évolution de son état de santé

Le demi de sûreté des Bills de Buffalo Damar Hamlin doit encore rencontrer les médecins à quelques reprises avant de savoir s'il pourra ou non effectuer un retour au jeu dans la NFL, après avoir été victime d'un arrêt cardiaque en plein match en janvier dernier.

En marge du camp d'évaluation des espoirs de la NFL à Indianapolis mardi, le directeur général des Bills Brandon Beane a mentionné qu'en fin de compte, le retour au jeu d'Hamlin dépendra de la décision des médecins.

Si nous sommes en mesure d'obtenir le feu vert et qu'il se sent prêt à effectuer un retour au jeu, alors cette histoire deviendra un conte de fées. Il aura non seulement retrouvé sa vie d'antan, mais aussi sa carrière de joueur de football, a souligné Beane. J'adorerais pouvoir vous dire qu'il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu, mais nous n'en savons toujours rien. Mais s'il y parvient, alors nous serons très heureux pour lui.

Beane a ajouté que les résultats des tests d'Hamlin sont encourageants , après qu'il eut rendu visite à de nombreux spécialistes aux quatre coins du pays - il a ajouté qu'il doit encore effectuer deux ou trois visites médicales avant d'obtenir le début d'une réponse. Il a mentionné que le personnel médical des Bills accompagne Hamlin dans ses visites afin d'avoir un portrait plus clair de la situation, parce que l'équipe elle-même devra aussi lui donner le feu vert avant qu'il puisse de nouveau se retrouver sur un terrain de la NFL.

Hamlin récupère de façon remarquable, selon les médecins qui le suivent, depuis qu'il s'est effondré sur le terrain après avoir effectué ce qui avait l'air d'un plaqué de routine au premier quart d'un match face aux Bengals de Cincinnati en janvier. Cet affrontement avait ensuite été suspendu, puis carrément annulé.

Le joueur de deuxième année originaire du secteur de Pittsburgh a passé près de 10 jours dans un lit d'hôpital d'abord à Cincinnati, puis à Buffalo, avant d'obtenir son congé. Il a éventuellement effectué son retour au complexe d'entraînement des Bills, avant d'assister à la défaite de 27-10 des siens face aux Bengals en match éliminatoire de sections.

Hamlin a par la suite effectué de nombreuses apparitions publiques aux quatre coins des États-Unis, notamment pendant le Super Bowl en Arizona, où il a reçu le trophée Alan Page de l'Association des joueurs de la NFL pour son implication communautaire. Il a aussi participé à une cérémonie d'avant-match au cours de laquelle le personnel médical des Bills et des Bengals ainsi que les premiers répondants ont été honorés pour avoir porté secours au joueur de 24 ans en détresse.