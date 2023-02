Un peu tout le monde au pays se réjouit de la démission de Nick Bontis qui s’est enlisé dans des relations de travail extrêmement conflictuelles avec les équipes nationales féminine et masculine.

Le prochain leader sera sans doute plus empathique et plus transparent que Bontis, mais il héritera quand même d’une entente commerciale, négociée de façon douteuse, qui menace de paralyser financièrement la fédération jusqu’en 2037.

Autour de la planète, de nombreuses fédérations nationales et internationales font appel à des firmes de marketing pour vendre leurs droits de commandite et de télévision.

C’est de bonne guerre. Ces entreprises ont de l’expertise, des contacts dans les milieux corporatifs et télévisuels, et elles connaissent le marché. Elles sont donc en mesure de conclure les meilleures ententes possibles.

Par contre, les firmes de marketing ne travaillent pas gratuitement. Elles prennent leur cote et cela fait en sorte qu’un pourcentage des revenus échappe aux fédérations. Quand une fédération confie ses droits à une firme externe, tout est donc une question d’équilibre. Il faut qu’il y ait une valeur ajoutée.

Bref, il faut que l’entreprise de marketing soit capable de procurer à la fédération des revenus supérieurs à ce que la fédération aurait obtenu en tentant elle-même de vendre ses droits.

Et c’est exactement là que se situe le cancer qui ronge Canada Soccer.

***

En mars 2018, Canada Soccer a cédé tous les droits commerciaux et télé des équipes nationales féminine et masculine, tous les droits du Championnat canadien (servant à se qualifier pour la Ligue des champions de la CONCACAF) et tous les droits des programmes de développement du soccer mineur au pays.

Ces droits n’ont pas été confiés à une firme de marketing reconnue. Ils ont été remis à une nouvelle entité portant le nom de Canadian Soccer Business (CSB) qui appartient aux propriétaires d’équipes de la Première Ligue canadienne de soccer (PLC), la ligue de soccer professionnelle au pays.

Sam Adekugbe,(à gauche) et Alphonso Davies à la Coupe du monde au Qatar Photo : Getty Images

Par ailleurs, ces droits n’ont pas été cédés pour une courte période, histoire de vérifier si CSB allait obtenir de bons résultats et si les niveaux de revenus allaient être à la hauteur des attentes selon ce partenariat. La fédération a plutôt cédé tous ses droits à CSB pour neuf ans, soit jusqu’en 2027. En plus, Canada Soccer a consenti une clause permettant à CSB, selon sa volonté, de prolonger le contrat pour 10 années supplémentaires, soit jusqu’en 2037.

La cerise sur le gâteau, c’est que Canada Soccer a cédé ces importants droits en 2018 pour des montants dérisoires, alors qu’on savait que la Coupe du monde de 2026 allait, en partie, être disputée au pays et que la popularité de ce sport était en pleine croissance.

Selon l’excellent confrère Rick Westhead, de TSN, le contrat entre Canada Soccer et CSB prévoyait que les versements annuels à la fédération étaient de 3 millions en 2019 et qu’ils devraient culminer à 3,5 millions en 2027. Et que si CSB se prévaut de sa clause de prolongation, les paiements seront d’au moins 4 millions de 2028 à 2037.

Il est difficile de mesurer l’ampleur de la catastrophe, mais il est facile de l’imaginer.

Si Canada Soccer s’était entendue pour verser un pourcentage des ventes à CSB, cet interminable contrat aurait pu être défendable. Mais ce n’est pas le cas. La fédération se retrouve pieds et poings liés. Et les propriétaires de CSB, eux, semblent assis sur une machine à imprimer des billets verts.

À titre d’exemple, quand Hockey Canada présente un Championnat du monde junior ici, les revenus de commandite de la fédération bondissent de 20 à 35 millions. Et on parle en dollars d’aujourd’hui. Avec la popularité croissante des équipes nationales de soccer, il n’est pas inimaginable que les droits de commandite et de télé énumérés précédemment surpassent rapidement ceux d’Équipe Canada junior.

***

Il y a d’autres raisons qui font en sorte que cette entente soit très suspecte.

L’été dernier, des membres du conseil d’administration de Canada Soccer ont confié à TSN que l’accord avec CSB avait été approuvé de façon conditionnelle. Les membres du conseil voulaient auparavant vérifier les finances de CSB et s’assurer que Canada Soccer allait être représenté au conseil de CSB.

Selon les membres du conseil de Canada Soccer, ces conditions n’ont pas été remplies.

Par ailleurs, un autre membre du conseil de Canada Soccer, Ryan Fequet, a raconté à TSN que le conseil avait reconnu dès le départ que cette entente avec CSB était mauvaise. Et que chaque fois que le conseil demandait des informations à l’équipe de direction, il se faisait rabrouer.

Le conseil n’a jamais approuvé cette entente , a lancé Ryan Fequet.

Le président de la CONCACAF, le Canadien Victor Montagliani Photo : Getty Images / KENA BETANCUR

Cette entente entre Soccer Canada et CSB a été imaginée par Victor Montagliani, président de la fédération de 2012 à 2017. Il est aujourd’hui le président de la CONCACAF qui réunit les 41 pays de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes.

Le contrat scellant l’union entre Canada Soccer et CBS a finalement été signé par Steve Reed, le successeur de Montagliani. Et le successeur de Steve Reed, Nick Bontis, était un ardent promoteur de l’entente avec Canadian Soccer Business.

Au bout du compte, Canada Soccer est incapable de conclure des contrats de travail avec ses équipes masculine et féminine. Et la fédération se dit incapable de consacrer à l’équipe féminine des budgets de camp d’entraînement équivalents à ceux de l’équipe masculine.

Nous sommes en 2023. Et le contrat liant Canada Soccer à CSB se termine en 2037.

Cette entente ne sent vraiment pas bon. Mais elle est là.

Il est donc permis de se demander comment la personne qui succédera à Nick Bontis pourra se défaire de ce contrat. Car il sera impossible de diriger Canada Soccer en faisant semblant que ce contrat n’existe pas.