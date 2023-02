Laurent Dubreuil, plus mature que jamais

Le patineur de Québec connaît une saison étincelante. Il a récolté cinq médailles en six courses, dont deux d’or en Coupe du monde, ce qui lui a permis de décrocher le titre du classement cumulatif au 500 m.

En plus, il adore l’anneau de glace de Heerenveen et la foule allumée qui la fréquente. Dubreuil estime que près du tiers des médailles qu’il a gagnées au cours de sa carrière l’ont été aux Pays-Bas, dont son titre de champion du monde en 2021.

Laurent Dubreuil livre ses commentaires à quelques heures des mondiaux de patinage de vitesse sur longue piste.

Mais ne lui parlez pas de la défense de son titre, il aborde la situation d'une autre façon.

Je n’ai pas l’impression que je défends quoi que ce soit, soupèse le patineur de 30 ans, en entrevue à Radio-Canada. J’ai plutôt l’impression que je vais gagner un autre titre. Défendre, c’est négatif. Ça veut dire que je peux perdre quelque chose en fin de semaine, mais je ne peux rien perdre. Même si j’ai une course catastrophique, ma médaille d’or du mondial 2021, je ne la redonne à personne.

Dubreuil n’est plus du genre à se mettre de la pression supplémentaire sur les épaules. Lors de la dernière Coupe du monde en Pologne, il a terminé au 6e rang du 500 m, son pire résultat depuis 2021. Ce n’est toutefois pas assez pour le déstabiliser avant les mondiaux.

Ça ne m’inquiète pas, parce que ce n’était pas juste une course où je me suis fait battre, j’ai fait de grosses erreurs, nuance Dubreuil. J’ai eu un gros déséquilibre dans un virage, et j’ai perdu beaucoup de vitesse. [...] De finir 6e, je m'étais bien repris malgré l'erreur.

Il a toujours le désir de gagner et d’être le meilleur, mais plus à n’importe quel prix.

À l'âge que j’ai, il y a une perspective amenée par tout ce que j’ai accompli et encore plus par le fait d’être père. Une 6e place, une médaille de plus ou de moins, c’est n'est pas grave. Je suis heureux de ma carrière, je suis très content de ce que j’ai fait. Oui, je veux en gagner plein d’autres des médailles et je n’ai pas l’impression que ce seront mes dernières, mais si je n’en gagne plus jamais, je reste heureux dans la vie et satisfait de ce que j’ai accompli.

Le patineur avoue être dans une situation privilégiée pour le reste de sa carrière puisque son bonheur et sa qualité de vie ne dépendent pas de ses résultats.

« Si je gagne la fin de semaine prochaine, je ne serai pas un meilleur père pour mes enfants. » — Une citation de Laurent Dubreuil

Pour ajouter à son plaisir de patiner à Heerenveen, toute sa famille sera réunie à une compétition internationale pour la première fois (ses parents, sa conjointe et ses deux enfants), une motivation supplémentaire.

Au-delà de son air détaché, Laurent Dubreuil est fébrile en vue des mondiaux.

Je me sens super bien, surtout au 500 m, souligne le patineur. Les jambes sont là, l’explosion est là, physiquement ça va bien. Je ne suis pas inquiet, mais ça ne veut pas dire que c’est fait d'avance, loin de là. J’ai hâte de voir ce que je peux faire ici sur la glace aux Pays-Bas.

Laurent Dubreuil participera à une première épreuve jeudi, soit le sprint par équipe. Il sera ensuite du 500 m vendredi et du 1000 m samedi.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin.