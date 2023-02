Tyrell Sutton se joint au personnel d’entraîneurs des Alouettes

L'ex-joueur Tyrell Sutton effectuera un retour dans le nid et dirigera les demis offensifs, tout comme Chandler Jones, nommé entraîneur adjoint des demis défensifs, et Corvey Irvin, responsable de la ligne défensive.

De plus, Dave Jackson agira comme entraîneur adjoint aux unités spéciales.

Sutton a porté le chandail des Alouettes de 2013 à 2018 et a été élu dans l'équipe d'étoiles de la LCF en 2015. Plus récemment, il a été entraîneur bénévole avec les Phénix du Collège André-Grasset durant l'entre-saison.

De son côté, Irvin rentre aussi au bercail après avoir joué pour les Oiseaux en 2014 et 2015. En 2019, l'homme de 37 ans a fait partie du personnel d'entraîneurs des Stingers de l'Université Concordia.

Quant à Jones, il effectue, un retour dans la métropole après un passage avec l'équipe d'entraînement des Alouettes en 2015.

Les Alouettes ont profité de l'occasion pour confirmer les retours de Byron Archambault (adjoint à l'entraîneur-chef et coordonnateur des unités spéciales), Anthony Calvillo (coordonnateur offensif et entraîneur des quarts), Noel Thorpe (coordonnateur défensif et entraîneur des demis défensifs), Luc Brodeur-Jourdain (entraîneur de la ligne offensive), Michael Lionello (coordonnateur de l'attaque aérienne et entraîneur des receveurs) et Greg Quick (entraîneur des secondeurs).

Par ailleurs, Allyson Sobol a été nommé responsable des opérations football. Elle a travaillé au sein de l'administration de l'équipe et des relations communautaires au cours des dernières années.