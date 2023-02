Le président de la FFF, Noël Le Graët, démissionne à la suite d’une enquête

Associated Press

Associated Press

Le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a démissionné mardi après qu'un rapport de vérification du gouvernement eut déterminé qu'il n'avait plus la légitimité nécessaire pour occuper son poste en raison de son comportement auprès des femmes et de son style de gestion.

L'homme de 81 ans fait l'objet d'une enquête en raison d'allégations de harcèlement et d'agressions sexuelles. Il avait déjà pris la décision de se retirer temporairement de son poste le temps que le rapport de vérification du gouvernement soit analysé par le comité exécutif de la FFF.

Il a présenté sa démission lors d'une rencontre du comité exécutif mardi, selon un communiqué diffusé par la fédération.

Le vice-président de la FFF, Philippe Diallo, occupera le poste de Le Graët sur une base intérimaire jusqu'en juin, a précisé le communiqué.

Les nombreuses dénonciations visant Le Graët l'an dernier ont contraint la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, à déclencher une enquête sur les pratiques de la FFF en septembre dernier.

Le rapport de vérification, rédigé à la suite d'une centaine d'entretiens et d'analyses de documents, a conclu le mois dernier que le comportement de Le Graët envers les femmes était inapproprié, en plus de souligner plusieurs anomalies dans la structure de gestion de la FFF. Il a aussi souligné que ses politiques en matière d'égalité des sexes et de violence sexuelle étaient carrément inefficaces .

Noël Le Graët continuera toutefois de travailler auprès de la FIFA. Membre du conseil de la FIFA depuis 2019, il occupe des fonctions dans les bureaux parisiens de l'instance puisqu'il a été nommé en janvier 2022 délégué de Gianni Infantino dans la capitale française.