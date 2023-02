Six entreprises mises en accusation dans le scandale des JO de Tokyo

Associated Press

Le scandale de corruption qui a secoué les Jeux olympiques de Tokyo a pris de l'ampleur mardi lorsque l'agence de publicité japonaise Dentsu et cinq autres entreprises ont été mises en accusation par les procureurs du district de Tokyo.

Les dirigeants et gestionnaires de chacune des entreprises visées, ainsi qu'un responsable du comité organisateur, ont été accusés d'avoir enfreint les lois antitrust japonaises.

Pour l'instant, aucune date n'a été établie pour les procès.

Les accusations se concentrent autour des entreprises et des individus qui ont commis de la collusion dans l'octroi de contrats pour les JO, ainsi que les épreuves-tests qui ont été présentées avant la tenue de ceux-ci, ont précisé les procureurs.

Parmi les entreprises qui ont été mises en accusation se trouvent le groupe Dentsu, Hakuhodo, l'Agence Tokyo et Cerespo. Elles sont toutes impliquées dans l'organisation d'événements, promotions sportives et autres campagnes de marketing.

Yasuo Mori, un dirigeant du mouvement olympique japonais, et Koji Henmi, qui dirige le secteur sportif de Dentsu, font partie des sept accusés dans cette affaire. Mori et Henmi ont été mis en état d'arrestation plus tôt ce mois-ci.