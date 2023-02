Denis Shapovalov triomphe en lever de rideau à Acapulco

Le Canadien Denis Shapovalov a accédé au deuxième tour du tournoi d'Acapulco, au Mexique, grâce à une victoire de 6-7 (4/7), 6-0 et 7-5, lundi, contre le Serbe Miomir Kecmanovic.

Autour d'une deuxième manche où il a été absolument impeccable, Shapovalov a livré une performance inégale lors des premier et troisième engagements. Il a toutefois su tirer les marrons du feu avec un bris crucial au 11e jeu de l'acte ultime.

L'Ontarien de 23 ans a mis un terme au duel au cours du jeu suivant, après 2 h 12 minutes d'action, quand Kecmanovic a retourné un service dans le filet sur une deuxième balle de match à ses dépens.

Shapovalov a ainsi décroché une troisième victoire en trois occasions face au Serbe de 23 ans, les deux précédentes ayant été obtenues en 2019.

En huitièmes de finale, Shapovalov affrontera l'Américain Taylor Fritz, classé 5e joueur mondial, qui a battu son compatriote John Isner en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-4.

Shapovalov a entamé le duel avec autorité, gagnant 13 des 18 premiers points, ainsi que les trois premiers jeux, dont un bris de service.

Le Serbe s'est graduellement replacé. Il est demeuré à un bris de distance du Canadien jusqu'au neuvième jeu de la manche initiale, lors duquel il s'est donné deux balles de bris avec Shapovalov aux commandes 5-3.

La première a suffi quand Shapovalov a expédié un smash loin au-delà de la ligne de fond.

Au bris d'égalité, Kecmanovic a réussi le mini-bris clé pour mener 5-4 à la suite d'une faute directe du Canadien. Il a mis fin à la première manche en 57 minutes à l'aide d'une volée du revers qui est venue clore un point fort spectaculaire.

Le deuxième engagement a pris une allure totalement inattendue. Alors que l'on aurait pu penser que Kecmanovic allait se servir de sa remontée pour s'imposer, c'est Shapovalov qui est devenu intraitable.

Aidé par 14 coups gagnants et 3 as, il n'a eu besoin que de 25 minutes pour blanchir son adversaire et forcer la présentation d'une manche décisive.

Shapovalov a rapidement brisé le service de son rival, au troisième jeu, lorsque Kecmanovic a envoyé une frappe du revers en croisé dans le filet.

L'Ontarien a joué avec brio jusqu'au 10e jeu, où il a perdu ses moyens quand il était en position de conclure le duel. Il y est finalement parvenu deux jeux plus tard.