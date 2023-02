L’UMQ au diapason des demandes de la Coalition

Le maire de Gaspé et président de l’UMQ, Daniel Côté, s’est dit entièrement au diapason avec le cahier de demandes présentées par la Coalition.

On veut soutenir une plus grande pratique du sport pour la population. C’est une question de saines habitudes de vie. L’UMQ a elle-même demandé un renforcement du financement d’infrastructures municipales qui servent aux fins du sport : piscines, arénas et j’en passe , a d’abord dit le maire.

L’UMQ avait suggéré un engagement d’urgence de 1,5 milliard de dollars sur une période de 5 ans. Québec a répondu avec une promesse réalisable sur 10 ans.

Plusieurs installations ont été construites dans les années 70 et sont en fin de vie utile , a ajouté M. Côté.

Hockeyeur récréatif aguerri, il cite en exemple l’aréna du centre-ville de Gaspé.

« Il est dans un état de décrépitude avancé. Ça commence à faire sérieusement pitié. On le raboute avec des pièces que l’on trouve à gauche et à droite. Le gaz réfrigérant est de plus en plus rare pour ces vieux systèmes. Souvent, on doit fermer l’aréna au plus grand inconvénient des citoyens et des citoyennes. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec

Les municipalités ne peuvent pas soutenir seules la réponse à ces besoins urgents, d’où l’espoir fondé sur des programmes provinciaux prévus à cet effet.

Le remplacement de cet aréna de Gaspé, l’un de deux que compte la ville pourrait, selon Daniel Côté, aisément coûter une quinzaine de millions de dollars.

On comprend vite pourquoi avec un peu plus de 400 municipalités autour de la table, l’assiette annuelle de 150 millions promise par la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, a des allures d’une goutte d’eau dans un océan.

Une force inédite

Tout comme le maire de Gaspé, Richard Legendre, professeur associé au Département de management à HEC, directeur associé du Pôle Sports HEC et co-porte-parole de la CASQ, estime que le Québec est mûr pour un changement de culture.

Il est temps de comprendre que les montants réclamés au gouvernement sont justifiés parce qu’il est temps de prendre le virage de la prévention en santé par le biais de l’activité physique , a-t-il déclaré, lundi, en entrevue à Radio-Canada Sports.

Celui qui a lui-même agi en tant que ministre des Sports dans le gouvernement de Bernard Landry croit que l’on n’a jamais assisté à un tel regroupement des forces actives dans le milieu du sport québécois.

« L’un de nos objectifs à l’époque était de lutter contre la sédentarité chez les jeunes. Et 22 ans plus tard, les rapports que l’on reçoit et les études qui sont faites montrent que la situation a empiré en ce qui a trait à la condition physique chez les jeunes. » — Une citation de Richard Legendre, directeur associé au Pôle Sports HEC

Pour Legendre, ce que la Coalition a inscrit dans son mémoire exige des moyens pour soutenir l’activité physique.

Si le pourcentage d’augmentation du financement souhaité a l’air tellement énorme (72 % par rapport à l’exercice 2022-2023), c’est parce qu’on part de trop loin. Le budget du sport est de l’ordre de 172 millions contre 1,7 milliard pour la culture et les communications. Tant mieux pour eux. Mais notre rattrapage ne peut pas se faire à coups de 5 ou de 10 % , a soutenu celui qui a également dirigé les destinées des Internationaux de tennis du Canada (aujourd’hui Omnium Banque Nationale) et de l’Impact de Montréal.

Richard Legendre Photo : Société Radio-Canada

Je ne me souviens pas avoir vu une démarche aussi concertée du milieu du sport. Cohérente aussi parce que les chiffres mentionnés sont les chiffres qui sont apparus durant la dernière campagne électorale , a ajouté Richard Legendre.

Il a précisé que ce qui peut, de prime abord, paraître énorme s’échelonne sur la durée d’un mandat électoral. Dans ce cas-ci, le deuxième du gouvernement de François Legault.

S’il affirme que les demandes de la Coalition sont bien reçues par la ministre Charest, il admet que personne du groupe n’ignore la conjoncture économique qui prévaut à l’heure actuelle avec une inflation inquiétante et une récession à l'horizon.