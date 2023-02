Mia Brookes championne du monde de slopestyle à 16 ans, Laurie Blouin 16e

Sur la piste de Bakuriani, en Géorgie, Mia Brookes a exécuté un caballérien 1440 avec double prise (cab 1440 double grab), une manoeuvre avec quatre rotations complètes amorcée avec le pied arrière, qui lui a permis de récolter un total de 91,38 points.

La planchiste, trop jeune pour participer aux Jeux olympiques de Pékin l'hiver dernier, a ainsi devancé la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott (88,78), championne olympique en titre, et la Japonaise Miyabi Onitsuka (83,05) pour procurer à son pays le premier titre mondial en descente acrobatique.

Mia Brookes. Photo : Twitter/@GBSnowsport

Côté canadien, l'Ontarienne Jasmine Baird (69,65) a obtenu le meilleur résultat avec le 8e échelon, tout juste devant sa coéquipière Émeraude Maheux (68,38), de Saint-Faustin-Lac-Carré, qui, à 17 ans, participe, à ses premiers mondiaux seniors.

Laurie Blouin n’a pas pu se qualifier pour la finale et a terminé au 16e rang. L'athlète de Stoneham, sacrée championne mondiale de la spécialité en 2017, n'avait jamais fini sous la 12e place à des mondiaux.

En entrevue après la compétition, elle ne cachait pas sa déception.

Ce n’est pas ce que je désirais, a admis la planchiste de 26 ans. J’ai eu des bad lucks lors des deux descentes, mais le reste était pas mal clean.

La vétérane a aussi vanté la descente de sa jeune adversaire Mia Brookes.

La nouvelle génération est cool, a souligné Blouin. Ce que Mia a fait aujourd’hui… Elle a atterri une nouvelle manoeuvre, ça été la première fille à faire cette nouvelle manoeuvre et à l’atterrir en compétition. Ç'a été débile de voir ça en live, la nouvelle génération pousse et ça me motive.

Blouin se tourne maintenant vers la compétition du grand saut samedi prochain.

Radio-Canada Sports diffusera la finale de la compétition le dimanche 5 mars à compter de 5 h (HNE). Pour tous les détails, consultez l’horaire des diffusions.

Chez les hommes, le Norvégien Marcus Kleveland a remporté son deuxième titre de suite en descente acrobatique après celui d'Aspen en 2021, et sa quatrième médaille mondiale.

Avec un score de 87,23, il a eu le dessus sur le Japonais Ryoma Kimata (83,45) et sur l'Américain Chris Corning (82,18).

Les Canadiens Cameron Spalding, Liam Brearley, Nicolas Laframboise et Francis Jobin n'ont pu franchir les qualifications et ont conclu respectivement en 19e, 22e, 28e et 29e positions.