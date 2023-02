Le Canada se couvre d’argent en ski cross aux mondiaux

Reece Howden et Marielle Thompson ont combiné leurs efforts pour filer vers la médaille d'argent, après avoir chacun conclu au pied du podium en solo.

La course par équipe a été remportée par la formation suédoise, composée de David Mobärg et de Sandra Näslund, tandis que la sélection italienne, formée de Jole Galli et de Federico Tomasoni, a décroché le bronze.

Plus de détails à venir.