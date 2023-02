Le Canadien s’allie à Sport’Aide pour la promotion du respect au hockey

Le Canadien de Montréal et Sport'Aide ont annoncé, samedi, un partenariat afin de mettre en œuvre un programme de formation et de sensibilisation destiné à promouvoir le respect auprès des hockeyeurs et hockeyeuses, ainsi que des intervenants qui les accompagnent dans la pratique de leur sport.

Cette initiative, intitulée Moi j'embarque, s'inscrit dans les orientations prévues au plan Respect et consentement du Canadien, dévoilé dans la foulée de la sélection controversée au repêchage de Logan Mailloux, et est accompagnée d'un don de 250 000 $ sur deux ans à Sport'Aide.

« Nous sommes convaincus que les actions proposées dans le cadre de ce programme seront porteuses de changements positifs dans le milieu du hockey et faciliteront la pratique de notre sport dans des environnements sains et sécuritaires pour tous. » — Une citation de Geneviève Paquette, vice-présidente, engagement communautaire des Canadiens de Montréal

Le programme Moi j'embarque comportera des activités de formations et d'outils éducatifs qui engageront des représentants actuels et anciens joueurs des Canadiens et qui seront intégrés à l'ensemble des initiatives de développement du hockey mineur offertes par l'organisation.

Le programme mettra l'accent sur quatre valeurs soit l'entraide, l'inclusion, le développement des habiletés et le leadership, et veillera à permettre aux participants et participantes de réaliser que le bien-être et la performance peuvent cohabiter dans leur pratique sportive.

En parallèle, l'équipe Sport'Aide, dont la mission est de prévenir et de contrer les violences en milieu sportif, et le Canadien travailleront avec Hockey Québec pour mettre en œuvre un projet-pilote qui, à terme, verra le déploiement du programme Moi j'embarque auprès de l'ensemble des parties prenantes du hockey au Québec.

Aujourd'hui, on amorce un changement de culture. On se donne les moyens de changer les choses. Les dernières semaines, on a entendu des gens dire qu'on avait mal à notre hockey. Là, ça va être le temps de prendre soin de notre hockey , a lancé le directeur général de Sport'aide, Sylvain Croteau, en point de presse.

On est convaincus que ce projet-pilote va faire des petits et qu'on va être capable de l'intégrer dans d'autres sports , a-t-il ajouté.

Cette approche de formation à grande échelle, adaptée par Sport'Aide de l'approche KiVa qui a fait ses preuves en Finlande, inclura notamment le développement d'aptitudes concrètes auprès des responsables désignés dans les organisations locales.