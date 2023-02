Mathias Guillemette 10e de l’omnium à la Coupe des nations de Jakarta

Des quatre épreuves du concours, le Trifluvien a obtenu son meilleur résultat à la course à l’élimination, sa spécialité, où il s’est classé 6e. Il a aussi fini 7e à la course tempo, 10e à la course aux points et 11e à la course scratch.

L’or est allé au Danois Tobias Hansen (134 points) qui a fini devant le Néo-Zélandais Campbell Stewart (130 points) et l’Espagnol Sabastian Mora Vedri (119 points).

Vendredi, Guillemette avait aussi pris le 18e rang de la course par élimination.

Au sprint féminin, Lauriane Genest a vu sa journée prendre fin après son élimination en huitièmes de finale. La Lévisienne avait d’abord vaincu l’Américaine Mandy Marquardt en ronde des 16 pour ensuite se faire montrer la porte de sortie par la Japonaise Mina Sato en raison de son retard de 0,139 seconde.

Kelsey Mitchell est championne olympique Photo : Getty Images / Justin Setterfield

L’autre Canadienne en action et championne olympique de l’épreuve, Kelsey Mitchell, a fini au 22e rang.

C’est la championne du monde, la Française Mathilde Gros, qui s’est imposée en finale contre l’Allemande Lea Sophie Friedrich. La médaille de bronze est revenue à la Britannique Emma Finucane.

C’est un duo québécois qui a représenté le Canada à la course à l'américaine (madison) féminine. Ariane Bonhomme et Lily Plante se sont classées au 13e rang (-20 points) de la course remportée par les Danoises (42 points) devant les Françaises (32 points) et les Italiennes (26 points).

La conclusion de ce premier arrêt de la saison de la Coupe des nations aura lieu dimanche. Lauriane Genest sera du keirin féminin, tandis que Mathias Guillemette fera équipe avec Michael Foley à la course à l'américaine masculine.