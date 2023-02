Course de rattrapage à oublier pour Katherine Stewart-Jones en Slovénie

Stewart-Jones a chuté au même endroit où Olivier Léveillé et Antoine Cyr étaient tombés au skiathlon masculin de vendredi, et encore en raison des conditions instables de la piste.

J’ai frappé une pancarte, je n’étais plus sur la piste et j’ai dû remonter. Heureusement, mon équipement était correct et je ne me suis pas fait mal , a expliqué l’athlète de Chelsea, déçue, qui a conclu sa journée au 25e rang, à 3 minutes et 26,5 secondes de la gagnante, la Suédoise Ebba Andersson.

Andersson s’est imposée en solo devant sa compatriote Frida Karlson, arrivée 22 secondes plus tard. Médaillée de bronze, la Norvégienne Astrid Oeyre Slind (+48 secondes) est la seule qui a réussi à priver la Suède d’une médaille aux deux premières épreuves féminines des mondiaux.

Je me suis vraiment donnée pour rattraper l’écart au début, mais j’ai trop sprinté, j’étais fatiguée et je ne fermais pas l’écart. Je me sentais mieux en skate, où j’ai pu rattraper quelques filles, a ajouté Stewart-Jones.

L’Ontarienne Jasmine Lyons a fini 34e (+4 minutes 46,8 secondes) et Olivia Bouffard-Nesbitt, de Morin-Heights, a pris le 40e rang (+6 minutes 41,8 secondes).

Stewart-Jones a rapidement mis de côté sa malchance de samedi pour tirer des points positifs de sa première sortie à ces Championnats.

Je suis contente d’avoir continué et d’avoir fait un effort difficile comme ça, c’est une bonne préparation pour les prochaines courses. [...] En skate, je me sentais mieux et j’avais vraiment de bons skis. J’ai rattrapé trois ou quatre filles dans le dernier kilomètre. La forme est là et j’aime vraiment le parcours , a conclu l’Olympienne.

Les courses de sprint par équipe auront lieu dimanche. Antoine Cyr devrait être de l’épreuve masculine.