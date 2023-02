Krejcikova stoppe Swiatek et s’offre le titre à Dubaï

La joueuse tchèque de 27 ans a conclu le match en 1h32.

Krejcikova, 30e au classement WTA, remporte le sixième titre de sa carrière, le plus prestigieux après son sacre à Roland Garros en 2021.

A Dubaï, Krejcikova a battu tour à tour la no 2 mondiale Aryna Sabalenka en quarts de finale, la no 3 mondiale Jessica Pegula en demi-finale et finalement, la no 1 mondiale Swiatek en finale.

Elle devient la cinquième joueuse de l’histoire à se défaire du top 3 dans un même tournoi.

Swiatek avait remporté le titre à Doha le week-end dernier.