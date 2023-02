Daniil Medvedev décroche le titre à Doha

Fraîchement couronné à Rotterdam, le Russe Daniil Medvedev a enchaîné cette semaine à Doha pour remporter les honneurs d'un second tournoi en sept jours.

Medvedev s'est imposé en finale samedi en deux manches identiques de 6-4 contre l'Écossais Andy Murray.

En route vers la consécration, la troisième tête de série a indiqué la porte de sortie en demi-finales au Canadien Félix Auger-Aliassime (no 2). Medvedev avait auparavant vaincu l'Australien Christopher O'Connell, en quarts, et défait le Britannique Liam Broady, en huitièmes.

Il s'est amené au Qatar avec un titre gagné dimanche dernier aux Pays-Bas, où il a également croisé sur son chemin Auger-Aliassime avant d'être sacré.

Le coup double Rotterdam-Doha tourne la page sur une élimination hâtive de Medvedev au troisième tour des Internationaux d'Australie, première levée des tournois du grand chelem disputée en janvier.

Finaliste pour la première fois depuis juin dernier à Stuttgart, Murray a rivalisé avec Medvedev, mais a raté les moments importants du match, comme lorsqu'il a perdu son service à 4-4 en deuxième manche après avoir mené 40-0.

Le joueur de 35 ans était pourtant parvenu, quelques minutes plus tôt, à effacer un bris de retard subi dès le début du second engagement. Plus solide dans les instants clés, Medvedev a bouclé la rencontre d'un joli lob du revers pour glaner son premier titre dans la capitale qatarie.

La finale de ce tournoi devait de toute façon couronner un ancien no 1 de l'ATP en quête de sa gloire passée, récente ou ancienne, puisque Murray ne fait plus partie des meilleurs joueurs depuis plusieurs années à cause de blessures, notamment à une hanche.

Vainqueur de trois tournois du grand chelem, l'Écossais renaît cette année, après son épopée aux Internationaux d'Australie, où il avait atteint le troisième tour après deux matchs dantesques, dont un d'une durée de 5 h 45 min.

Désormais 70e raquette mondiale, Murray a néanmoins conclu une belle semaine à Doha, au cours de laquelle il a notamment battu l'Allemand Alexander Zverev (no 4) en huitièmes de finale.