Avec l’échange du vétéran attaquant, on peut maintenant dresser le portrait définitif de l’effectif du CF Montréal au moment où s’amorcera sa saison, samedi, sur la pelouse de l’Inter Miami. Le complément circonstanciel de temps est crucial ici, puisque les clubs de la MLS peuvent encore faire l’acquisition de joueurs jusqu’au 24 avril, quand se terminera la première fenêtre des transferts de la saison.

Beaucoup de départs ont marqué l’imaginaire des supporteurs. Jamais le club n’avait autant alimenté son compte en banque en vendant des joueurs. Les quelques arrivées n’ont pas fini de les convaincre, surtout qu’il a été essentiellement impossible de voir un match présaison dans son intégralité cette année.

Malgré tout, une certaine aura de familiarité se dégage de l’effectif quand on y regarde de plus près. Voici un aperçu des forces en présence, poste par poste.

Les gardiens

Evan Bush est le dernier gardien montréalais à avoir atteint la trentaine de matchs de MLS dans une saison, en 2019. Depuis, Clément Diop, James Pantemis et Sebastian Breza ont défendu la cage du CF Montréal.

James Pantemis part avec une longueur d'avance au poste de gardien. Photo : Gracieuseté du CF Montréal

Cette saison, la hiérarchie est claire. Pantemis, que le Canada a convoqué pour la Coupe du monde de 2022 après la blessure subie par Maxime Crépeau en finale de la MLS, sera le no 1. Il devrait avoir l’occasion de montrer qu’il est l’option tout indiquée pour le jeu direct que désire Hernán Losada.

Derrière lui, Jonathan Sirois a fait ses preuves en Première ligue canadienne et vise le poste de no 2. Mais de son propre aveu, sa deuxième saison en prêt à Winnipeg n’a pas été à la hauteur, et il voudra se racheter si on lui propose des minutes en Championnat canadien, par exemple.

L’Américain Logan Ketterer continuera d’offrir une police d’assurance.

Il y a trois gardiens, et l’important, c’est qu’ils ont énormément de respect l’un pour l’autre, souligne le directeur sportif Olivier Renard en entrevue. Ça se voit à l’entraînement. James, à mon avis, part avec une longueur d’avance, mais les autres ont très bien fait pendant la préparation aussi, et c’est bien, parce qu’on a besoin de concurrence pour grandir.

Les arrières centraux

Gabriele Corbo, qui a fait sa quinzaine de matchs avec Montréal la saison dernière, n’est plus là. L’arrivée de George Campbell, qui présente en plus l’avantage d’acquérir un joueur pour de bon et non seulement en prêt, permettra dans le pire des cas qu’on ait assez d’options pour jouer une défense à trois.

Dans le meilleur, Campbell défiera l’ordre établi, prendra du galon et intéressera un jour une équipe européenne qui versera des millions au CF Montréal pour l’obtenir. Devant Campbell, les Rudy Camacho, Kamal Miller et Joel Waterman assureront la continuité pour construire le jeu de derrière.

Sinon, Robert Thorkelsson a-t-il un coup à jouer en défense centrale, même si on l’a fait jouer avec un certain succès au poste d’arrière latéral?

Les arrières latéraux

Alistair Johnston est désormais un titulaire du Celtic, en Écosse. Il était assurément un rouage important du dispositif de Wilfried Nancy.

Aaron Herrera a été échangé au CF Montréal le 21 décembre dernier. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

En Aaron Herrera, le CF Montréal a trouvé un remplaçant qui, sur le papier, cadre parfaitement avec le jeu de Losada. Le garçon est un monstre de forme physique et prend son couloir sans cesse. Sa qualité de centre pourrait être payante lorsque les Montréalais attaquent rapidement une défense en désordre.

Zachary Brault-Guillard n’a toutefois pas dit son dernier mot, même s’il semble reconnaître que la pente à remonter est abrupte. Le Canadien a offert quelques moments intéressants aux partisans depuis son arrivée en 2019, et il voudra brouiller les cartes.

À gauche, on fonde beaucoup d’espoir en Lassi Lappalainen. À sa troisième saison entière avec le club, le Finlandais a finalement dépassé la quinzaine de rencontres en MLS en évitant les grosses blessures, et il semble réellement trouver ses aises au poste de piston.

Repêché comme attaquant, Jojea Kwizera a été appelé à se familiariser à cette position depuis son arrivée à Montréal. Sinon, le couteau suisse de Saint-Alexandre, Mathieu Choinière, peut dépanner à ce poste comme à beaucoup d’autres.

Le milieu de terrain

Ne tournons pas autour du pot : Victor Wanyama est l’un des tout meilleurs à son poste en MLS. La pression ne l’effraie pas, son aise avec le ballon à ses pieds est rassurante, et il sait à quoi s’attendre des trois défenseurs centraux derrière lui. Il fluidifie tout le jeu autour de lui.

Wanyama a beaucoup côtoyé Samuel Piette et Ismaël Koné dans la dernière année. Ce dernier est parti à Watford rejoindre le deuxième H. Kamara en importance dans le monde du soccer après Hassoun.

Au poste de Koné, on ne changera pas une formule gagnante : la promotion à l’interne. On dit beaucoup de bien de la présaison qu’a réalisée Nathan Saliba, produit de l’académie. Rida Zouhir pourrait aussi être prêt à se distinguer.

N’oublions pas non plus le Gréco-Canadien Ilias Iliadis, un de ces projets dont Renard semble raffoler. Un pari fort intéressant qui pourrait payer, mais peut-être seulement si on s’arme de patience.

Le trou en forme de Djordje Mihailovic

Appelons un chat un chat, quand même.

D’espoir à l’avenir un brin incertain à Chicago, Mihailovic est devenu une valeur sûre de la MLS à Montréal. Ça ne se remplace pas en criant ciseau.

Quand un joueur part, c’est très difficile de trouver son sosie, souligne Renard. Tu peux jouer différemment avec un joueur complètement différent et avoir, peut-être, de meilleurs résultats d’équipe.

Matko Miljevic sera absent des terrains pour plusieurs semaines. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Le plan de succession semblait cependant clair. Matko Miljevic allait prendre la relève, et ça tombe bien, parce que les tendances du garçon donnent l’impression qu’il se plaira dans le style Losada : les courses verticales, les attaques de la surface de réparation.

Miljevic est toutefois hors de combat jusqu’à la fin du printemps, et Losada a été assez direct au cours de la dernière semaine du camp : ses nos 10, actuellement, s’appellent Sean Rea et Ahmed Hamdy. L’Égyptien n’a pas convaincu et n’a jamais pu trouver de rythme depuis son arrivée à Montréal. Rea, pour sa part, a par moments épaté la galerie avec le Valour FC, et le caractère spectaculaire de certains de ses gestes techniques pourraient lui permettre de gagner du temps et du capital de sympathie auprès des partisans parfois exigeants si la courbe d’apprentissage de la MLS est compliquée à aborder.

Cela dit, le remplaçant de Mihailovic pourrait tout aussi bien n’être personne selon les matchs. Losada n’exclut pas d’aligner trois profils de la section précédente de cette analyse au milieu, le tout derrière deux attaquants.

Après, le mercato est ouvert aussi. C’est sûr que la blessure de Matko Miljevic est un point important. C’est malheureux pour lui et pour le groupe aussi, mais il y a des jeunes comme Sean, Rida, Saliba, Ahmed Hamdy, tous des joueurs sur lesquels on compte et qui peuvent nous aider.

Les attaquants

Romell Quioto est possiblement l’unique certitude pour l’instant. Le Hondurien a souffert au cours de la première portion du camp, plus axée sur la mise en forme, mais il a affiché son plus beau sourire en Floride.

Mason Toye a vécu deux années difficiles. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Un autre qui a des raisons de sourire? Mason Toye. L’Américain vient de traverser deux années difficiles, avec une grosse blessure à l’épaule et des problèmes aux adducteurs, tout ça au moment où il était en train de gagner le cœur de ses partisans en remplissant le filet. Toye n’a joué que 726 minutes la saison dernière, mais il est prêt à retrouver sa place.

Le départ de Bjorn Johnsen, qui ne figurait tout simplement plus dans les plans, n’ouvre réellement de porte à personne. Celui de Joaquin Torres, en revanche… si on se fie aux statistiques de 2022, ce sont 27 matchs, pour 1310 minutes, qu’il faudra combler.

Sunusi Ibrahim et Chinonso Offor, de retour de prêt en Belgique, ont un coup à jouer.

[Avant sa blessure], Mason avait de meilleures statistiques par minutes jouées que Kei, rappelle Renard. Après, Kei est arrivé, il a fait la différence. Je vois bien la préparation, comment ça s’est passé. Sunusi a mis quatre buts et deux passes décisives. Offor arrive de Belgique, fait deux entraînements, rentre contre les Rowdies de Tampa Bay et marque. On n’est pas trop inquiet là-dessus.

Mais l’embauche la plus intrigante de l’intersaison est peut-être celle de Jules-Anthony Vilsaint, un Montréalais acquis d’Anvers. Le jeune de 20 ans peut jouer devant, mais il peut aussi reculer d’un cran, voire s’exiler vers les flancs.

Est-ce que tout cela suffira? Les premières pistes de réponse viendront samedi.