Antti Raanta et les Hurricanes blanchissent les Sénateurs

Associated Press

Brent Burns, Seth Jarvis, Martin Necas et Brady Skjei ont marqué pour les Hurricanes, qui ont gagné un cinquième match de suite. Andrei Svechnikov et Sebastian Aho ont amassé chacun deux aides.

Les Sénateurs ont été blanchis pour une deuxième fois cette saison. Ils ont toutefois encaissé un deuxième revers en temps réglementaire de suite pour une première fois en plus d'un mois.

Ces deux défaites sont survenues contre deux des meilleures formations de la LNH. Les Sénateurs ont perdu 3-1 face aux Bruins de Boston, lundi.

Cam Talbot était de retour au jeu après une absence de neuf rencontres en raison d'une blessure au bas du corps. Il a stoppé 26 lancers.

Nylander donne la victoire aux Maple Leafs face au Wild 2-1

William Nylander a marqué à 1:05 de la prolongation pour donner une victoire de 2-1 aux Maple Leafs de Toronto face au Wild du Minnesota, vendredi soir.

David Kampf a inscrit l'autre but pour les Maple Leafs (36-15-8). Ilya Samsonov a effectué 24 arrêts. Nylander a ajouté une aide pour lui donner 70 points cette saison.

Brandon Duhaime a répliqué pour le Wild (32-21-6). Filip Gustavsson a arrêté 22 tirs alors que le Wild a vu sa séquence de quatre victoires s'arrêter après leur victoire face aux Blue Jackets de Columbus 2-0 jeudi.

Le Wild a ouvert le pointage en première période sur une séquence étrange qui a vu la passe de Duhaime ricocher sur le patin de Calle Jarnkrok, des Leafs, pour finalement tromper Samsonov.

Les Leafs ont répondu avant la fin de la période lorsque Kampf a marqué son sixième but après une passe de Nylander derrière le filet.

Nylander a subtilisé le disque à Frédérick Gaudreau avant de tromper Gustavsson pour marquer le but victorieux en prolongation.

Les Kings marquent trois buts en deuxième période et battent les Islanders 3-2

Phillip Danault, Arthur Kaliyev et Gabriel Vilardi ont marqué en deuxième période et les Kings de Los Angeles ont mis fin à une courte série de deux défaites en battant les Islanders de New York 3-2, vendredi.

Jonathan Quick a stoppé 16 lancers et a ajouté une 370e victoire à son dossier.

Quick a grimpé au 19e rang de l'histoire de la LNH à ce chapitre, devant Tom Barrasso et Pekka Rinne. Il occupe le troisième rang parmi les gardiens américains, derrière seulement John Vanbiesbrouck (374) et Ryan Miller (391).

Noah Dobson et Adam Pelech ont touché la cible pour les Islanders, qui avaient gagné leurs deux matchs précédents. Ilya Sorokin a effectué 25 arrêts.

Les trois buts des Kings ont été marqués dans un intervalle de 5:34 et leur ont permis de prendre les commandes 3-0.