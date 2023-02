Lors de sa comparution devant un comité de l’Assemblée nationale mercredi dernier, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a voulu se montrer réconfortant. Pour ce faire, il a notamment eu recours à quelques phrases accrocheuses dont raffolent les spécialistes des relations publiques.

Mais sur le fond, le monde du hockey junior reste confronté à un scandale sans précédent.

Il y a trois semaines, dans le cadre d’une demande de recours collectif, un juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Paul Perrell, a établi que des joueurs ayant porté les couleurs de près des deux tiers des 60 équipes junior majeur canadiennes … ont été torturés, confinés de force, rasés, dénudés, drogués, intoxiqués, physiquement et sexuellement agressés, violés, victimes de viols collectifs, forcés de d’agresser physiquement ou sexuellement des coéquipiers; encouragés à agresser sexuellement, individuellement ou en groupe, des jeunes femmes invitées à des partys d’équipe; forcés de boire ou de manger de l’urine, de la salive, du sperme, des excréments ou d’autres substances abjectes; forcés de s’auto-infliger des blessures, forcés de commettre des actes de bestialité .

À ce point-ci, il n’est pas nécessaire de revenir sur les détails de ces agressions, qui ont été soulignés par le juge et exposés sur notre site la semaine dernière.

Le juge Perrell a par ailleurs pris soin d’écrire dans sa décision que ces actes horribles, survenus entre 1979 et 2014, ont été vus, encouragés, minimisés, couverts ou ignorés de façon lâche et irresponsable par des joueurs, entraîneurs, gérants, membres de la direction ou d’autres personnes associées (aux trois ligues junior majeur) . Ce n’est pas anodin. Il est ici question d’une des plus sordides histoires d’abus et de culture toxique à survenir dans l’histoire du sport de haut niveau.

***

Dans son allocution précédant la ronde de questions des députés, le commissaire Courteau a déclaré : Aucune des situations énumérées [dans le texte de Radio-Canada] n’impliquait une équipe de la LHJMQ. C’est un fait important à noter .

Laissant ainsi croire que les horreurs mentionnées par le juge Perrell ne concernaient pas vraiment sa ligue, le commissaire de la LHJMQ s’est montré magnanime. Cela ne nous exonère pas d’une réflexion. Nous ne sommes pas au-dessus des autres ligues. Il existe dans notre sport une culture qui peut être nocive , a ajouté M. Courteau.

À sa sortie, durant la mêlée de presse qui a suivi sa comparution de 45 minutes devant les députés, M. Courteau s’est fait demander par un journaliste de préciser sa pensée. Que voulait-il dire exactement lorsqu’il a déclaré qu’aucune des situations n’impliquait une équipe de la LHJMQ?

Et le commissaire a répondu que parmi les déclarations assermentées (près d’une vingtaine) faites dans le cadre de la demande de recours collectif, une seule provenait d’un ancien joueur de la LHJMQ : Stephen Quirk. Et il n’y a rien de connotation sexuelle dans ce qui est énoncé dans son affidavit , a fermement affirmé M. Courteau.

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, lors de sa comparution devant un comité de l’Assemblée nationale. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

À travers le pays, les manchettes de plusieurs médias ont donc rapporté que selon Courteau, les violences alléguées dans la demande de recours collectif ne concernaient pas la LHJMQ.

Permettez-moi maintenant de vous présenter Stephen Quirk. Et je vous préviens, son témoignage n’est pas plus facile à lire que ceux publiés la semaine dernière.

***

Stephen Quirk a joué dans la LHJMQ entre 1995 et 1998. Il a porté les couleurs des Alpines de Moncton et des Mooseheads de Halifax.

Dans sa déclaration assermentée, il a raconté que son passage dans la LHJMQ a été marqué par diverses formes d’abus qui l’ont traumatisé et qui ont eu un impact sévère sur l’ensemble de sa vie.

Le soir des initiations, toute l’équipe s’est rendue au Colisée de Moncton, où nous disputions nos matchs. Un par un, les joueurs recrues se sont fait bander les yeux et ont été dirigés vers une chambre. J’étais complètement nu. J’ai dû caler deux bières le plus rapidement possible. On m’a couché sur une table et mes poils pubiens ont été rasés. Les joueurs plus âgés ont appliqué de la crème analgésique chauffante partout où ils m’avaient rasé. Ils ont pris de la crème analgésique chauffante et ils l’ont insérée dans mon anus en me pénétrant avec leurs doigts. J’ignore exactement combien de joueurs m’ont fait cela parce que j’avais les yeux bandés, mais il y avait plusieurs joueurs plus âgés dans la chambre. C’était choquant, douloureux et extrêmement humiliant , a témoigné Stephen Quirk.

Dans sa déclaration assermentée, Quirk a dit croire que toutes les autres recrues de l’équipe avaient subi le même sort parce qu’il a entendu crier ceux qui l’ont précédé et ceux qui l’ont suivi dans la pièce où ses coéquipiers plus âgés l’ont agressé sexuellement.

La soirée ne faisait que commencer.

Par la suite, Quirk raconte que les joueurs recrues ont été forcés de boire de grandes quantités d’alcool. Il ne se souvient pas exactement combien de bières il a dû boire, mais probablement plus que dix.

Je suis tombé dans la douche alors que je tenais une bouteille de bière et je me suis sévèrement coupé une main. Quelqu’un a appelé un assistant-entraîneur, qui m’a conduit à l’hôpital pour qu’on puisse me faire des points de suture. Quand l’assistant entraîneur est arrivé à l’aréna, c’était le bordel et nous étions tous ivres. Étant donné l’état des lieux, je pense que l’assistant-entraîneur savait ce qui se passait. L’assistant-entraîneur m’a dit de raconter aux médecins que j’avais bu seulement deux bières, ce que j’ai fait. Après mes points de suture, il m’a ramené à l’aréna afin que je puisse continuer à faire la fête (…) .

Durant sa saison recrue, Stephen Quirk dit avoir vécu au moins cinq fois l’expérience de la boîte chaude . Avec cinq ou six autres recrues, flambant nu, il été ainsi été entassé dans la minuscule toilette de l’autobus. Il a raconté avoir souffert de claustrophobie durant ces sévices, qui duraient plusieurs heures.

Puis durant une autre longue randonnée en autobus, Quirk raconte que les vétérans l’ont incité à leur parler, en détails, des jeunes femmes avec lesquelles il avait vécu des expériences sexuelles.

Les joueurs plus âgés se masturbaient pendant que je racontais ces histoires. Je trouvais cela troublant, mais je me disais que je devais le faire pour trouver ma place au sein du groupe.

Voilà donc, en partie, ce que l’on retrouve dans la déclaration assermentée de Stephen Quirk au sujet de son passage dans la LHJMQ.

Depuis mercredi, j’essaie donc de comprendre comment Gilles Courteau a pu lire ce douloureux témoignage sans y percevoir, comme il l’a déclaré, la moindre connotation sexuelle. Et je comprends mal pourquoi, en jouant sur les mots, il a tenté de dissocier la LHJMQ des abus physiques, sexuels et psychologiques énumérés par le juge Perrell.

***

Dans le monde du hockey, beaucoup de gens se sont désolés de voir le commissaire de la LHJMQ adopter une telle posture.

C’est incroyable que Courteau puisse se rendre à l’Assemblée nationale et dire des choses pareilles , m’a notamment écrit un agent qui représente un grand nombre de hockeyeurs de la LNH, dont plusieurs Québécois.

La LHJMQ n’est, effectivement, pas très différente des deux autres ligues junior majeur canadiennes.

La demande de recours collectif a été initiée par un ancien joueur de la Ligue de l’Ontario (Daniel Carcillo) et un ancien joueur de la Ligue de l’Ouest (Garrett Taylor). Et pour porter leur dossier, les deux plaignants originaux ont retenu les services d’une firme d’avocats de Toronto. Il est donc normal que la liste des témoins se soit surtout développée au sein de leurs réseaux de contacts.

Le chroniqueur sportif Martin Leclerc et l'ex-joueur de la LNH Daniel Carcillo Photo : A. Media / KARLJESSY

Au Québec, dès que cette démarche juridique a été révélée dans les médias en 2020, d'anciens joueurs de la LHJMQ, provenant de différentes formations, ont raconté en privé avoir été victimes de maltraitance et d’initiations sordides.

Depuis la semaine dernière, en privé, plusieurs anciens joueurs de la LHJMQ ont livré des témoignages bouleversants. À ma connaissance, certains d’entre eux ont déjà contacté les avocats de Carcillo et cie pour voir s’il leur est possible d’officiellement ajouter leur voix à celles des anciens joueurs de l’Ontario et de l’Ouest.

Bref, ces omissions de Gilles Courteau sont inadmissibles et entachent considérablement la crédibilité du reste de sa présentation.

***

Revenons maintenant à la comparution des dirigeants de la LHJMQ à l’Assemblée nationale.

Disons les choses franchement. Les députés de la CAQ ne s’étaient pas préparés adéquatement pour questionner le commissaire Courteau sur une situation pourtant extrêmement sérieuse.

Les députés d’opposition Enrico Ciccone, Vincent Marissal et Pascal Bérubé avaient visiblement mieux fait leurs devoirs mais leur temps d’intervention était limité.

Et jeudi, alors que la surface n’avait pas encore été égratignée, le gouvernement Legault a mis fin aux travaux de la commission! Ce niveau d’amateurisme, ou d’insouciance, détonne par rapport à la rigueur dont le comité permanent du Patrimoine a fait preuve à Ottawa pour faire la lumière sur les allégations de camouflage d’un viol collectif qui ont secoué Hockey Canada.

(Petite parenthèse ici pour souligner que les auteurs présumés de cette agression horrible, survenue en 2018, provenaient aussi du hockey junior majeur canadien. Et que depuis 2015, la LHJMQ a vu trois de ses équipes être impliquées dans des histoires d’agressions sexuelles collectives.)

Malgré cela, la ministre des Sports, Isabelle Charest, s'est dite satisfaite de couper court aux travaux de la commission.

Il est toutefois difficile de croire que si des cas de tortures ou d’agressions physiques et sexuelles avaient été rapportés dans une commission scolaire ou dans le système hospitalier, le gouvernement se serait dépêché de refermer le couvercle après avoir entendu quelques témoignages superficiels.

***

Gilles Courteau a annoncé qu’une vaste consultation sera menée à travers la LHJMQ afin de mettre sur pied un code du vestiaire .

M. Courteau a plaidé qu’ il faut que les langues se délient . Malgré la multitude de programmes d’éducation et politiques de prévention adoptée par la LHJMQ, le commissaire a fait valoir que les dirigeants se retrouvent impuissants quand les portes du vestiaire se referment. Il a déclaré que le temps est venu d’ouvrir une fenêtre permettant de jeter un coup d’œil sur ce qui se passe dans le vestiaire et de briser la culture du silence qui y règne.

S’adressant aux députés de l’Assemblée nationale, M. Courteau a constamment répété qu’il ne savait rien, qu’on ne lui avait jamais rapporté d’agressions similaires à celles constatées par le juge Perrell et que, lorsque des situations problématiques avaient été portées à son attention, la LHJMQ avait agi.

Questionné par le député Ciccone, M. Courteau a toutefois été incapable de fournir une réponse crédible quand on lui a demandé pourquoi ces annonces survenaient le jour de sa comparution à l’Assemblée nationale.

Au bout du compte, la question la plus actuelle et la plus malaisante qui subsiste concerne un rapport que les dirigeants du hockey junior majeur canadien ont reçu en 2020 et qu’ils ont caché pendant 14 mois.

Et quand on connaît cette histoire, on constate que le problème est vraiment systémique. Et on ne sait plus trop si ce sont les joueurs ou les dirigeants qui sont le plus paralysés par la loi du silence.

***

En juillet 2020, pour faire contrepoids aux remous médiatiques que provoquait la demande de recours collectif de Carcillo et cie, la LCH a annoncé la mise sur pied d’un comité indépendant pour vérifier l’efficacité des politiques des trois ligues concernant les initiations et les abus.

Ce comité était composé de Danièle Sauvageau, Sheldon Kennedy et de l’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Camille Thériault.

Durant leurs démarches, les membres du comité indépendant ont sondé ou interrogé plus de 650 familles, joueurs, entraîneurs, membres du personnel et directeurs généraux. La LCH leur a par contre interdit de poser des questions relatives à des abus physiques ou sexuels, même si c’était précisément ce que dénonçait la demande de recours collectif.

Le 5 novembre 2020, le rapport a été présenté aux commissaires des trois ligues junior majeur (Gilles Courteau, David Branch (Ontario) et Ron Robison (Ouest), au président de la Ligue canadienne, Dan McKenzie, ainsi qu’à un groupe d’une vingtaine de gouverneurs et propriétaires d’équipes.

Les résultats étaient dévastateurs. Un sondage Léger a révélé que d’importants pourcentages de répondants rapportaient que l’intimidation, le harcèlement et la discrimination étaient répandus au hockey junior majeur.

Par exemple, 40 % des employés des équipes ont répondu qu’à leur avis, un problème d’intimidation existe dans la LCH. Par ailleurs, 35% des employés des équipes et 41% des familles estimaient qu’il y avait une prévalence du harcèlement dans la LCH. Des experts ont ensuite expliqué aux membres du comité indépendant (Sauvageau et cie) que lorsque les pourcentages sont aussi élevés dans un environnement donné, il en résulte presque inévitablement des abus physiques.

***

Les documents relatifs à la demande de recours collectif de Carcillo et cie totalisent plus de 6000 pages et recèlent des trésors d’information.

On y apprend ainsi Danièle Sauvageau et Sheldon Kennedy ont été invités à témoigner dans le cadre de cette procédure juridique.

Le jour où ils ont personnellement livré leur rapport aux commissaires et aux gouverneurs des équipes, Sauvageau et Kennedy ont tous deux souligné qu’ils avaient été frappés par le silence qui régnait parmi les dirigeants du hockey junior.

Ils semblaient en état de choc. (…) Je pense qu’ils s’attendaient à ce que les résultats soient positifs. Ça illustrait que malgré leurs efforts, il y avait un problème culturel, un problème systémique à travers la ligue , a témoigné Sheldon Kennedy.

Il a aussi été rapporté que parmi les propriétaires, Bobby Smith semblait particulièrement renversé ou bouleversé par l’ampleur de la situation. L’ex-joueur de la LNH a vendu son équipe, les Mooseheads de Halifax, au cours des derniers jours.

Que s’est-il passé après le dépôt de ce rapport choc? Rien. Silence radio.

Les membres du comité indépendant, à qui les dirigeants de la LCH avaient pourtant poussé dans le dos pour obtenir le rapport le plus rapidement possible, n’ont plus entendu parler des gens de la LCH pendant plus d'un an.

Nous étions confus et déçus (…). Nous nous demandions ce qui se passait. Généralement, il y a des questions qui suivent après la remise d’un tel rapport. Mais ça ne s’est pas produit , a expliqué Sheldon Kennedy.

Nous pensions que notre rapport allait être rendu public. Sinon, ça n’avait pas de sens , a témoigné Sheldon Kennedy.

***

En novembre 2021, un an après que le rapport ait été remis à la LCH, l’ex-premier ministre Thériault a reçu un appel de la part de Dan McKenzie.

Dans un courriel adressé à Danièle Sauvageau et Sheldon Kennedy, M. Thériault raconte que le président de la LCH s’inquiétait de la possibilité que les membres du comité indépendant fassent connaître leur insatisfaction sur la place publique.

Camille Thériault a écrit que durant sa conversation avec McKenzie, il avait émis l’opinion que les propriétaires et entraîneurs voulaient se protéger au lieu de protéger les joueurs. Et McKenzie n’a pas dit non. Un mot me vient en tête: SYSTÉMIQUE , a écrit l’ex-premier ministre.

Ce n’est qu’après que le juge Perrell ait demandé à la LCH de déposer au tribunal cet alarmant rapport que les dirigeants du hockey junior l’ont finalement publié.

Sachant cela, il est donc ironique, et très peu crédible, de voir Gilles Courteau débarquer à l’Assemblée nationale pour affirmer que la culture du silence qui règne dans les vestiaires de hockey doit être combattue.

Si les joueurs ne parlent pas, c’est probablement parce qu’ils savent très bien quel genre de réception recevra leurs plaintes de l’autre côté de la porte, ou de la fenêtre.