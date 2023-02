Le parcours de la Québécoise Laurie St-Georges s’arrête au Tournoi des cœurs

Quatre équipes du groupe A avaient conclu le tour préliminaire avec des fiches de 5-3 et seulement deux pouvaient accéder au tour éliminatoire avec les quatre équipes déjà qualifiées : Le Canada de Kerri Einarson (8-0), le nord de l'Ontario de Krista McCarville (7-1), le Manitoba de Jennifer Jones (7-1) et l'Ontario de Rachel Homan (6-2)

St-Georges a toutefois perdu 8-3 face à la Britanno-Colombienne Clancy Grandy et a été éliminée. De son côté, la Néo-Écossaise Christina Black a surpris le quatuor repêché de Kaitlyn Lawes 7-6.

Black s'est imposée en volant un point lors d'un bout supplémentaire.

Lors de la séance d'après-midi, Grandy jouera contre la Manitobaine et six fois championne canadienne Jennifer Jones, tandis que Black aura rendez-vous avec l'Ontarienne et triple championne canadienne Rachel Homan.

Les équipes qui gagneront ces deux matchs accéderont à la ronde de classement face aux équipes qui ont terminé en tête de chaque groupe lors de la ronde préliminaire : celles de la championne en titre Kerri Einarson et celle de la Nord-Ontarienne Krista McCarville.

D'autres mises à jour à venir.