La communauté sportive demande un soutien financier accru

Le montant additionnel serait réparti en deux enveloppes distinctes : l’une de 500 millions, soit une moyenne de 125 millions par année de plus pour le sport et les organismes qui le gèrent, l’autre de 600 millions pour les besoins en infrastructures.

L’an dernier, l’enveloppe réservée au sport québécois, excluant les infrastructures, atteignait 172,6 millions de dollars. Les demandes de la CASQ représentent donc une augmentation de 72 % par rapport à l’exercice précédent.

En 2027, le nouveau total ainsi atteint devrait, selon la CASQ, devenir la nouvelle norme minimale du financement du milieu sportif par le gouvernement québécois.

La CASQ regroupe six organismes consacrés à la gestion et à la pratique du sport au Québec : Sports Québec et ses 900 000 athlètes fédérés, l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), l’Institut national du sport (INS), le Regroupement loisir et sport du Québec (RSLQ), le Pôle Sports de HEC Montréal et le Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (URLS).

Ensemble, ils représentent plus de 5 millions de Québécois et de Québécoises pour qui la pratique du sport représente plus qu’un besoin, mais un lien direct avec la santé et une soupape essentielle au cœur d’un style de vie équilibré.

Selon Julie Gosselin, présidente de Sports Québec et porte-parole de la coalition, il y a déjà trop longtemps que les sommes allouées au sport n’ont pas fait l’objet d’une indexation digne de ce nom. Or, les besoins à tous les chapitres ne font qu’augmenter.

On veut utiliser le sport comme moyen de prévention en santé. On a vu l'impact du sport sur la santé physique et mentale de tous les Québécois. C'était encore plus alarmant chez les jeunes , a indiqué Julie Gosselin en entrevue à Radio-Canada Sports.

Longue liste de souhaits

Ainsi, dans le mémoire déposé lundi dernier à Québec, on retrouve 15 recommandations qui soulignent les motifs derrière chacun des besoins.

La coalition, dont fait aussi partie Richard Legendre, ancien ministre des Sports du gouvernement du Parti québécois dirigé par Bernard Landry, y présente le sport comme un investissement dans la santé des Québécois et des Québécoises.

« Les besoins sont grands. Ils étaient grands avant la pandémie et la chose s'est accélérée avec la pandémie. On a besoin de faire un rattrapage, mais surtout d'appuyer nos regroupements sportifs qui ont eu la vie dure ces dernières années. » — Une citation de Julie Gosselin, présidente de Sports Québec et porte-parole de la CASQ

On parle de capital humain, de gens. On a un système sportif formidable qui repose sur des bénévoles hors pair, mais qui ont besoin d'aide. Il faut les soutenir partout au Québec. C'est pour ça qu'on demande un rattrapage et un investissement dans nos gens. Ce sont eux et ce sont elles qui font en sorte qu'on peut avoir un impact sur la pratique sportive , a-t-elle ajouté.

Le sport manque-t-il à nos jeunes? Photo : iStock

Mme Gosselin affirme que le ton des échanges, en cours depuis déjà plusieurs mois avec le gouvernement, est très positif. Elle a rappelé que les demandes entourant la première enveloppe de 500 millions avaient été présentées dès le début de la dernière campagne électorale.

« On aurait pu faire une liste beaucoup plus longue. Les besoins en infrastructures sont colossaux. Mais on voulait être réalistes et avoir un plan en ligne avec ce que l'on entend du gouvernement, surtout au chapitre de la santé. » — Une citation de Julie Gosselin

Ainsi, chacune des recommandations du mémoire de la CASQ s’aligne sur les axes et les objectifs du Plan d’action pour favoriser la pratique d’activités physiques et récréatives 2022-2027, tel que présenté par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, en juin 2022.

Le mémoire de la CASQ soutient que chaque dollar investi dans le sport génère 9,80 $ en retombées dans l'économie du Québec.

Plus de permanents

On peut aussi lire dans le mémoire d’une vingtaine de pages de la CASQ qu’un financement adéquat permettrait de combler des lacunes de plus en plus pressantes en matière de gouvernance, d’encadrement, de structure, de sécurité et de gestion du sport.

La CASQ rêve notamment de mettre fin à ce qu’elle appelle sa dépendance au bénévolat , tant sur le terrain que dans les bureaux des organismes et des fédérations où souvent moins de trois employés tentent de répondre à des besoins de première ligne en constante augmentation.

Les fonds additionnels permettraient non seulement d’assurer la rétention du personnel en place, mais de procéder à du recrutement et de former des entraîneurs qualifiés, lesquels pourraient contribuer à freiner la tendance à la baisse de la participation dans plusieurs sports.

Enfin, au-delà du milliard et demi de dollars sur 10 ans promis l’automne dernier par la ministre Charest afin d’améliorer, d’entretenir ou d’aménager de nouvelles infrastructures sportives, la coalition recommande de doubler cet engagement annuel de 150 millions sur la même période de quatre ans.

En sachant qu’une piscine municipale peut coûter entre 30 et 50 millions avec les budgets d’aujourd’hui, on peut vite utiliser le budget de 150 millions par année prévu pour les infrastructures.

Une aînée participe à un jeu de ballon en compagnie de jeunes d'une école primaire. Photo : Radio-Canada/Geneviève Milord

La réponse tant espérée?

Dans un contexte inflationniste et de réductions d’impôts, il sera intéressant de voir jusqu’où pourra aller le ministre des Finances Eric Girard pour répondre aux demandes du milieu sportif.

On va laisser au gouvernement le soin de faire les mathématiques et de voir ce qui est possible dans le contexte actuel. On comprend surtout le contexte dans lequel on est pour avoir un plan d'action pour la santé. On investit de plus en plus en santé. On voit la qualité de vie et le niveau de santé des Québécois , a expliqué Julie Gosselin.

Quand on lui a demandé d'exprimer quels seraient les impacts immédiats advenant une réponse gouvernementale en deçà des attentes, elle n'a pas eu à chercher bien loin.

« On a des jeunes qui ne peuvent pas pratiquer leur sport par manque de moyens, ou parce qu'on manque de bénévoles, d'entraîneurs ou d'arbitres. Des moins jeunes ne peuvent pas pratiquer parce que les infrastructures ne sont pas disponibles. Nous avons fait de cet enjeu une priorité pour atteindre notre objectif de faire bouger les gens pour la vie. » — Une citation de Julie Gosselin

Croit-elle que la population se sentira disposée à mettre de l'argent dans le sport au détriment de la santé ou de l'éducation?

Si les sommes semblent si grandes, c'est parce que les budgets étaient si bas. Et quand on se compare avec d'autres ministères, avec la culture par exemple, les montants ne sont pas si grands. On comprend qu'il puisse y avoir une différence, mais voyez l'impact du sport sur tous les milieux du Québec, que ce soit en éducation ou en santé.