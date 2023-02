Divorce consommé entre Kei Kamara et le CF Montréal

Kei Kamara et le CF Montréal peuvent passer à autre chose. Le club a cédé son attaquant au Fire de Chicago contre un montant d’allocation générale, vendredi, à la veille de son premier match de la saison contre l’Inter Miami.

Kamara avait publiquement exigé d’être échangé avant le début du camp d’entraînement des Montréalais au début janvier. Il avait finalement dû se rapporter au camp, mais le différend avait continué à se déployer dans les médias.

Le vétéran de 38 ans souhaitait un contrat amélioré de la part du vice-président Olivier Renard, qui lui avait fait deux offres. Les propositions subséquentes de l’agent de Kamara n’ont rien donné.

Kamara est toujours sous contrat pour la saison 2023 puisque le CF Montréal a levé l’option dans son entente à la fin de l’année dernière. L’attaquant avait affirmé qu’il honorerait son contrat, et il était encore à l’entraînement avec le club jeudi, à St. Petersburg.

L’ancien international sierra-léonais est devenu joueur professionnel en 2006 et en est à sa 17e saison en MLS. Il a aussi joué en Angleterre, en 2013 et 2014, de même qu’en Finlande, en 2021, avant de signer un pacte d’un an avec le CF Montréal en février 2022.