Un trio norvégien sur le podium du skiathlon aux mondiaux, Antoine Cyr abandonne

Le Norvégien Simen Krueger, champion olympique de la spécialité à Pyeongchang en 2018, est devenu champion du monde de skiathlon (15 km classique + 15 km libre en ski de fond), devant ses compatriotes Johannes Klaebo et Sjur Roethe vendredi, à Planica, en Slovénie.

À 29 ans, Simen Krueger remporte son premier titre de champion du monde, deux ans après ses deux médailles d'argent en skiathlon et au 15 km libre et sa médaille de bronze au 50 km classique à Oberstdorf, en Allemagne.

Le champion du monde et champion olympique en titre de la spécialité, le Russe Alexander Bolshunov, n'était pas au départ, car son pays est interdit de compétition par la Fédération internationale de ski (FIS) après la guerre déclenchée en Ukraine il y a un an.

Krueger est parti seul au milieu de la section en style libre pour s'imposer avec 12 secondes d'avance, alors que Klaebo a repris Roethe dans le dernier tour pour s'emparer de la médaille d'argent, au lendemain de son troisième titre en sprint.

Les Norvégiens ont même réalisé le quadruplé, avec Paal Goldberg, vice-champion du monde de sprint jeudi, qui a pris la 4e place.

Il y a un an, Krueger avait été privé du skiathlon aux Jeux olympiques à Zhangjiakou, bloqué en Norvège en raison d'un test positif à la COVID-19. Il avait finalement pu rejoindre la Chine en fin de quinzaine olympique pour décrocher le bronze au 50 km classique.

Les Canadiens Russell Kennedy, Olivier Léveillé et Xavier McKeever ont pris les 37e, 43e et 44e rangs. Le premier a cédé près de sept minutes au vainqueur, tandis que les deux autres ont conclu à plus de 8 minutes. Antoine Cyr, 27e il y a deux ans à Oberstdorf, a abandonné avant la fin de la première moitié de l'épreuve.