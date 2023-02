Hernán Losada, le CF Montréal et une page blanche

Jeudi, en conférence de presse, l’entraîneur-chef du CF Montréal s’énerve un peu lorsqu’un journaliste, par écran interposé, lui demande comment l’équipe de cette année peut construire sur son remarquable bilan de la saison dernière sur les pelouses adverses. C’est une perte de temps , s’exclame-t-il.

On prend aussitôt une note, car on doit discuter en privé avec lui ensuite.

C'est la chose la plus normale du monde de faire des comparaisons, partout, et pas seulement dans le monde du soccer, admet Losada lorsqu’on lui demande de revenir là-dessus. Dans tous les sports, il y a des comparaisons avec l'année passée, avec telle ou telle personne. Mais chaque année, c'est une année différente avec de nouvelles atmosphères, de nouvelles circonstances.

Olivier Tremblay rencontre le nouvel entraîneur montréalais à quelques heures du début de la saison en MLS.

Toutes les équipes repartent de zéro, ajoute l’entraîneur. Lui aussi, dans une certaine mesure. Dans la foulée de son embauche, c’est de son passage à Washington, en 2021 et 2022, qu’il est surtout question dans les médias. De certaines dénonciations de ses méthodes. Des accusations parfois dures, comme celle de l’ancien gardien Chris Seitz qui affirmait, sans nommer Losada, avoir développé un trouble alimentaire sous ses ordres.

À son arrivée à Montréal, Losada a soutenu qu’il était encore un jeune entraîneur qui continue à apprendre . Quand on lui demande ce qu’il a appris de cet épisode et des sept dernières semaines en camp d’entraînement, il parle de son personnel, des gens qui l’entourent.

Visiblement, l’Argentin se sent appuyé par son équipe. Son défenseur Kamal Miller dit pour sa part que les comparaisons qu’il n’aime pas, ce sont celles entre notre groupe et celui de D.C. et que ça se passe bien avec Losada.

Radio-Canada Sports s’est entretenu avec Hernán Losada. (Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.)

Q. Nous sommes finalement dans une semaine de match. Ça fait du bien?

R. Oui, ça fait du bien, parce que c’est la septième semaine. Tu commences à sentir quelque chose quand tu joues vraiment pour des points. Au premier match d’une nouvelle saison, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d’enthousiasme et beaucoup d’attentes. Tout le monde est très motivé pour ce début de saison.

Q. Quand les supporteurs du CF Montréal regarderont leur équipe jouer, que pourront-ils remarquer qui leur fera dire que c’est ça, la touche de Hernán Losada?

R. L’énergie, l’intensité sans le ballon, peut-être la verticalité avec la balle. Garder la balle, garder la possession. J’espère avoir plus de possession que l'autre équipe, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c’est de jouer un football offensif, un football pour créer le plus d’occasions possible pour marquer, des tirs cadrés. On veut un jeu dominant, on veut jouer de la même façon à domicile ou à l'extérieur.

Ce n’est pas ma touche, c’est la touche du CF Montréal. Le CF Montréal a construit une philosophie de jeu ces dernières années. On peut changer un tout petit peu à gauche et à droite, mais on veut jouer comme ça. L'organisation, le CF Montréal veut jouer comme ça.

Q. À quand remontent vos plus anciens souvenirs liés au soccer?

R. C’est le ballon, toujours le ballon. Je pense que toute ma vie, mon idée, c'était de jouer au niveau professionnel. Et quand j'ai arrêté comme joueur, j’ai voulu rester dans le monde du football. Toute ma vie, le football, un ballon de football, c'était dans ma tête. J’aime beaucoup tout ce que je fais.

Q. Quelle a été votre motivation pour choisir le métier d’entraîneur?

R. Mon expérience comme joueur. J’aime beaucoup communiquer avec les joueurs. J’ai été capitaine dans presque toutes les équipes où j’ai joué. Je peux parler deux, trois, quatre langues, ça aide la communication. Et toute mon expérience comme joueur, maintenant, je veux la transmettre comme entraîneur.

Q. En Europe, vous êtes surtout associé au club Beerschot d’Anvers, en Belgique. Qu’est-ce que ce club signifie pour vous?

R. C’est l'équipe qui m'a donné ma première occasion comme joueur en Europe, et aussi comme entraîneur. J’ai été là pour 10 saisons, ça fait beaucoup. J’ai une maison à Anvers, c’est une des très belles villes de la Belgique. J'y ai commencé à parler français, néerlandais, à améliorer mon anglais. C’était ma deuxième expérience à l'extérieur après les six mois que j’ai passés au Chili. Je suis devenu un homme dans les 10, 12 ans que j'ai passés là-bas, en Belgique. J’aime la Belgique, j’aime Beerschot.

Hernán Losada (à droite) se joint parfois aux exercices à l'entraînement du CF Montréal. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Q. Est-ce que le style de jeu de Beerschot a exercé une influence sur vos propres idées de jeu? Est-ce que ça jouait vite vers l’avant, de manière directe?

R. Oui, oui, bien sûr. On a joué comme ça. On est monté en première division avec un style de jeu comme ça. Et on a gardé ce style le jour où nous sommes montés en première division. C'est un style de jeu que j'aime parce que, comme joueur, j'étais un milieu offensif. Je jouais toujours pour gagner. Je voulais m’amuser, créer des occasions, jouer un football offensif. C'est pour ça que je m’identifie avec ce style de jeu. C’est pour transmettre les mêmes sensations que j’ai vécues.

Q. Autrement, quelles sont vos influences?

R. C’est difficile de nommer une personne, mais j’ai appris quelque chose de tous les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé. J’ai appris de mon père aussi, qui m'a donné toute sa passion pour le football. Je regarde aussi beaucoup de football. En ce moment, c'est Monaco-Bayer Leverkusen, on va en prolongation. [Mercredi], c'était Inter-Porto, Manchester City contre Leipzig. Deux jours avant, c'était le Real Madrid contre Liverpool. Je regarde presque tous les matchs pour prendre des trucs, pour prendre des idées. J’aime le football mondial. Je prends quelque chose de chaque match, de chaque situation. Après, c’est à moi de décider ce qui peut marcher avec le CF Montréal.

Q. Avez-vous le temps pour une vie sociale?

R. Tous les matchs, on les regarde entre entraîneurs, donc les moments de vie sociale, ce sont ces moments-là. Toute ma famille est en Argentine. Les trois dernières semaines, ma famille, c’est cette équipe ici à Tampa. Je suis presque tous les jours avec l'équipe. Chaque fois que je travaille avec l'équipe, avec le football, ça, c'est pour moi la vraie famille.

Hernán Losada a été présenté aux médias montréalais en décembre dernier. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Q. Quel a été le premier contact avec le vice-président Olivier Renard?

R. C'est à la fin de l'année passée, avant la Coupe du monde, qu’on s’est parlé pour la première fois. On a fait des entrevues avec lui, son adjoint Vassili Cremanzidis, le président Gabriel Gervais. On est resté en contact et, après la finale de la Coupe du monde, j'ai reçu un coup de téléphone d’Olivier pour me dire que j’avais une offre. Rapidement, nous sommes tombés en accord. C’était vraiment vite. On a une très bonne relation. J’ai aussi connu Olivier à notre époque comme joueur en Belgique, et je suis très fier de tout le travail qu’il a fait ces dernières années au CF Montréal.

Q. Vous semblez sur la même longueur d’onde. Avez-vous des désaccords?

R. Pas encore. Ça va arriver parce que c'est normal dans le football, mais on a plus ou moins la même vision des choses, la même vision du travail, et je suis très content de faire équipe avec lui, avec Vassili, avec tout le monde. C’est une équipe très solide.

Q. On vous connaît encore peu. On connaît quand même mieux les joueurs que l’entraîneur. C’est important, tout de même, de mettre votre personnalité de l’avant?

R. Oui, et c'est très important de s’adapter le plus vite possible à la ville, à la langue, au Canada, à Montréal. Si l’adaptation n’est pas là, on peut ne pas être concentré dans sa tête, et tu restes peut-être avec des idées d’un autre pays. Si je suis constamment en contact avec des personnes en Argentine, est-ce que je n’habite pas pleinement à Montréal? C'est pour ça que j'ai fait des efforts pour connaître toute la culture du pays, de la ville où je vais habiter, parce que comme ça, je me sens vraiment à la maison.

Je suis argentin et j’ai des origines italiennes. Ça veut dire qu’on est très passionné. J’aime le football. Je vais essayer de donner toute mon expérience, mon énergie et ma passion à tous les jeunes joueurs de l'équipe, mais aussi aux joueurs avec plus d'expérience.

Q. Comment vivez-vous vos origines italiennes?

R. Chaque fois que je suis allé en Italie, je me suis vraiment senti comme à la maison et je me suis dit que, vraiment, c’est d’ici qu'on vient. Parce qu’il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont très similaires à notre style de vie en Argentine. Je me sens vraiment argentin, mais je me sens aussi italien. J’ai les deux nationalités.

Q. Donc, ça se passe bien avec le propriétaire Joey Saputo?

R. (Il rit.) Il y a une connexion là.