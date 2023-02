Fernando Alonso encore très rapide à Bahreïn

Ce n'est toutefois pas le Néerlandais qui a été le plus rapide vendredi. C'est le pilote chinois Guanyu Zhou (Sauber-Alfa Romeo) qui a fait la performance du jour. Il a négocié le circuit de Sakhir en 1 min 31 s 610/100 en pneus tendres (C5).

Le champion du monde en titre a inscrit le 2e temps, à 0,04 s de la référence, en pneus mi-durs (C3). Seuls Zhou et Verstappen ont tourné dans les 91 secondes au tour.

Alonso a parcouru son tour le plus rapide en 1:32,205 en pneus mi-durs. Il aurait donc pu être encore plus rapide en pneus tendres, et il termine son deuxième jour de travail dans l'ombre de la Red Bull de Verstappen.

C'était ma première vraie journée de travail pour Aston Martin, et je suis content, a dit Alonso. Le programme était chargé et nous avons essayé pas mal de choses. Ça fait du bien, après tous ces mois à s'entraîner, de retourner enfin dans la voiture. C'est encore la meilleure préparation possible. J'ai beaucoup tourné aujourd'hui et je me sens en pleine forme. Ce sera un grand moment de participer à ma première course pour Aston Martin.

Après avoir établi le temps de référence, Guanyu Zhou a connu des ennuis d'embrayage dans les puits alors qu'il s'apprêtait, à la toute fin de la séance, à prendre part à une simulation de départ arrêté. Les mécaniciens de l'équipe suisse ont dû intervenir.

Fernando Alonso dans l'Aston Martin AMR23 à Bahreïn Photo : Getty Images / Clive Mason

La monoplace de l'équipe Aston Martin fait tourner les têtes. Alonso a pu faire 130 tours vendredi, 3 de plus que Zhou. C'est à son 116e qu'il a fait son meilleur chrono du jour.

En deux jours, Alonso a fait 190 tours, contre 204 pour Verstappen, sans connaître de soucis majeurs.

Lors de ces essais, les pilotes scrutent à la loupe les performances des monoplaces des autres équipes, et selon le pilote de réserve de l'équipe française Alpine, Jack Doohan, l'AMR23 semble particulièrement forte dans les virages rapides.

Une monoplace semble vraiment performante, c'est l'Aston Martin. Je la regardais dans les virages 6 et 7, et le train arrière colle à la piste , a constaté Doohan.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le circuit de Bahreïn, avec les vitesses et les rapports de boîte des monoplaces Photo : FIA

Rappelons qu'il faut prendre ces chronos avec les précautions d'usage, car chaque équipe a son programme de travail. Et on ne connaît pas les quantités d'essence embarquées.

Si la journée s'est déroulée sans encombres pour la plupart des écuries, Mercedes a inauguré le premier drapeau rouge de la journée, à moins de deux heures de la fin de la session en raison d'un problème hydraulique sur sa W14, alors pilotée par George Russell.

De retour au garage, la monoplace, bâchée pour ne pas révéler son plancher aux yeux de la concurrence, n'est plus ressortie. Cela a signé la fin prématurée de cette deuxième journée d'essais pour le constructeur allemand, alors qu'il restait encore plus d'une heure de roulage.

C'est un coup dur pour Mercedes. Russell prend le 13e temps de la journée, son coéquipier Lewis Hamilton le 15e.

Lance Stroll absent du Grand Prix de Bahreïn?

Aston Martin a prévu pour la troisième et dernière journée des essais, samedi, faire de nouveau tourner son pilote de réserve, Felipe Drugovich, en matinée, et Alonso en après-midi.

Le Brésilien de 22 ans avait réussi jeudi le 14e chrono à 1,727 seconde du temps de référence.

L'équipe canado-britannique a donc décidé de donner plus de temps de piste au champion en titre de F2 pour possiblement le préparer pour le Grand Prix de Bahreïn, le premier de la saison, la semaine prochaine.

Fernando Alonso dans l'Aston Martin AMR23 sur le circuit de Bahreïn durant les essais Photo : Getty Images / Mark Thompson

La présence en piste de Drugovich samedi voudrait dire que Lance Stroll ne serait pas suffisamment rétabli de sa blessure à un poignet, subie lors d'un accident de vélo à l'entraînement en Espagne, pour commencer la saison à Bahreïn. Ce que l'écurie n'a pas encore confirmé.

Alonso avait exprimé l'envie de tourner le plus possible, sachant à quel point il est difficile d'intégrer une nouvelle équipe et de développer de nouveaux automatismes.

Classement de la deuxième journée des essais présaison :