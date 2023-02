Une politique pour interdire les initiations, ça fonctionne?

Celui-ci a été invité mercredi à s’exprimer à l’invitation des parlementaires, à la suite du scandale qui secoue le hockey junior canadien. Les députés souhaitaient, disent-ils, voir s’il y a des leçons à tirer d’incidents largement médiatisés, survenus dans les programmes sportifs de l’Université McGill en 2005 et 2017.

En 2005, McGill a suspendu les activités de son équipe de football, alors qu’il restait deux matchs à la saison, à la suite d’une plainte déposée par une recrue qui avait alors allégué avoir été agressé sexuellement par ses coéquipiers.

Fabrice Labeau croit que son institution a apporté de réelles améliorations au sein de ses programmes et, qu’aujourd’hui, les étudiants-athlètes sont plus en sécurité qu’ils ne l’étaient en 2005. Mais il a aussi lancé un avertissement.

« On a tout mis en place. Tout défini. Et on a quand même eu un autre événement en 2017. Nous ne sommes pas à l’abri de récidives, personne ne l’est. On ne peut pas avoir l’illusion de tout contrôler. » — Une citation de Fabrice Labeau, premier vice-recteur adjoint aux services et à la vie étudiante à l’Université McGill

La politique universitaire contre les initiations est redistribuée chaque année aux responsables et aux étudiants-athlètes. Elle comprend une liste exhaustive et très précise d'activités prohibées.

Après avoir fait la lecture de cette liste en commission, le député Enrico Ciccone a d'ailleurs souhaité que la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) s'en inspire.

Liste des activités interdites par la politique de l'Université McGill proférer des insultes ou utiliser un langage blasphématoire ou obscène;

porter des vêtements causant l’embarras;

faire un tatouage, raser la tête, procéder au perçage ou au marquage corporel;

ridiculiser ou dévaloriser une personne ou un groupe social;

se dévêtir ou se présenter sans vêtements dans un endroit public ou privé;

participer à acte sexuel ou simuler un acte sexuel;

inclure ou exclure une personne en fonction de caractéristiques particulières;

offrir des services personnels à des membres plus anciens;

faire des farces au téléphone ou harceler;

procéder à un interrogatoire;

faire des exercices physiques non liés à un sport;

priver une personne de sommeil, de nourriture ou d’hygiène;

donner une fessée, un coup de fouet, un coup ou un coup de pied;

servir de l’alcool à une personne mineure;

consommer de l’alcool ou des drogues illégales;

participer à un jeu ou à un concours de calage d’alcool ;

; consommer des aliments ou des boissons au goût désagréable ou toute substance non désirée;

détruire, abîmer ou voler des biens;

participer à toute activité sans le consentement

La politique interdit notamment de servir de l’alcool à un mineur, ou de participer à des concours de calage d’alcool .

Mais en 2017, un membre de l’équipe de basketball a été intoxiqué contre son gré, forcé d’ingérer de grandes quantités d’alcool.

Le fait d’interdire des choses, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Un changement de culture, ça ne se crée pas en l’écrivant sur un bout de papier. On est jamais à l’abri, il faut s’adapter. Les jeunes changent. On ne peut pas être statique. C’est un travail continu , a insisté Fabrice Labeau.

Les parlementaires québécois ont entendu lors de la Commission de la culture et de l'éducation sur les initiations au hockey le premier vice-recteur adjoint aux études et à la vie étudiante de l’Université McGill, Fabrice Labeau.

Patrick Bourgon fait partie des premiers athlètes à avoir intégré l’équipe de football de McGill, après que celle-ci ait suspendu ses activités à la fin de la saison 2005.

Il s’est joint au programme en 2007, environ 16 mois après le scandale. Avec du recul, dit-il, il admet que cette initiative de l’université était rassurante pour les nouveaux venus.

Ce n’était pas ma première préoccupation, à l’époque, mais dans un sens, on se sentait plus en sécurité.

Bourgon a joué quatre saisons avec McGill comme demi défensif. Il affirme qu’il se sentait plus en sécurité comme recrue en raison de l’intervention de la direction, en début de saison.

Ça n’a pas été long. On nous a réunis une journée avec tout le personnel pour nous expliquer la politique, ce qui était permis et non. Et on est vite passé au football.

« Mais j’avais l’impression qu’il y avait un système de valeur auquel il fallait adhérer. Il y avait cette idée-là que l’université imposait un ensemble de règles, et que si on n’était pas d’accord avec ça, il fallait partir. Mais après, on n’était pas surveillé en tant que tel. » — Une citation de Patrick Bourgon, footballeur à l'Université McGill de 2007 à 2011

Une sorte d’autogestion s’est mise en place, chez les joueurs, lors de la tenue d'événements à caractère extrasportif.

On avait des activités de teambuilding [renforcement d'équipe], mais c’était pour apprendre à se connaître. C’était parfois compétitif, mais ce n’était jamais humiliant.

Patrick Bourgon en compagnie de son père Photo : Courtoisie / Patrick Bourgon

Chez les Carabins de l'Université de Montréal, on mise sur une approche semblable. Le mot initiation a été rayé depuis longtemps, remplacé par des séances d'intégration composées d'activités, mais aussi de formations obligatoires.

L'objectif, c'était de savoir comment on peut se donner de meilleurs outils pour accueillir les athlètes. Une initiation, c'est associé à un rite. Nous, ce n'est pas ça. C'est comme ça qu'on forme nos capitaines dans le contexte d'une intégration. On a balisé très longtemps ce qu'est une activité sociale, quels sont les comportements acceptables, et lesquels ne le sont pas , explique Manon Simard, directrice générale du Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal (CEPSUM).

Chaque activité, organisée au nom de l'équipe, doit aussi se faire en présence d'un entraîneur ou d'un employé du programme.

Au début, il y avait du scepticisme de la part des coachs, mais rapidement, ce fut une manière de les intégrer comme faisant partie de la solution.

« C'est en place depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que c'est la solution parfaite? Je ne peux pas le garantir, mais on n'a pas eu d'incidents dans les quinze dernières années, je dirais. On a de bons résultats. » — Une citation de Manon Simard, directrice générale du CEPSUM

Christine Dallaire est professeure à l’École des sciences de l’activité physique de l’Université d’Ottawa. Selon elle, la pertinence d’une politique contre les initiations ne repose que sur l’application rigoureuse de ses mesures disciplinaires.

Il faut que les personnes qui contreviennent à la politique subissent des conséquences, sinon la politique ne sert à rien.

Elle prend en exemple sa propre institution, qui a été prompte à réagir lorsqu’un scandale visant deux joueurs de l’équipe de hockey universitaire, les Gee-Gees, ont été accusés d’agression sexuelle lors d’un voyage sur la route, alors que de l’alcool avait été consommé.

L’équipe a été immédiatement suspendue et le programme a redémarré seulement après la mise en place d’un ensemble de mesures visant à prévenir les violences et les agressions sexuelles.

« Aussitôt que la direction a pu confirmer que l’équipe n’avait pas respecté certains règlements, elle est passée aux actes. Il y a eu suspension, pas sur le plan académique, mais sur le plan sportif. Et ça envoie un message fort, ça. » — Une citation de Christine Dallaire, professeure à l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa

L’Université d’Ottawa a notamment mis en place une formation pour les témoins. Christine Dallaire est d’avis qu’il s’agit là d’un élément clé pour combattre les violences et le harcèlement dans les environnements sportifs universitaires.

L'importance de former les potentiels témoins

L'Université McGill et d'autres institutions misent sur des séances de formation, destinées aux joueurs et aux entraîneurs, sur les comportements à éviter, sur comment ne pas devenir un agresseur .

Mais selon Christine Beaulieu, il y a une meilleure façon d'éduquer ces individus que par des formations ciblées.

Plutôt que de faire des formations et de dire à des athlètes : ''Vous êtes de potentiels agresseurs'', on fait des formations où sont inscrites toutes sortes de jeunes pour enseigner comment prendre la parole s'ils observent un comportement inacceptable.

La professeure titulaire Christine Dallaire est détentrice d'une maîtrise en études du sport et d'un Ph.D. en canadian studies. Elle est aussi la vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Photo : Université d'Ottawa

On remarque, et les études montrent aussi que c'est très efficace. Et en même temps qu'on leur donne des outils, on les forme à ne pas être des agresseurs.

Dans le cas des hockeyeurs de l'Université d'Ottawa, la haute direction a été mise au courant de la présumée agression que plusieurs jours plus tard, et par une tierce partie.

Pour revenir à mon exemple de l'Université d'Ottawa, il y avait quelques joueurs impliqués dans l'histoire, mais il y en avait plusieurs autres qui étaient au courant. Il y a une gang de témoins qui n'ont rien dit. C'est sur ces gens qu'il faut travailler aussi.

« Lors des initiations, il y a un paquet de gens qui embarquent dans la soirée, et qui ne s'attendent pas à voir ce qu'ils vont voir : que l'activité va prendre des proportions qu'ils n'ont pas imaginées au départ. Ils se retrouvent les deux pieds là-dedans, surpris de voir que ça va aussi loin. » — Une citation de Christine Dallaire, professeure à l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa

Les témoins qui prennent part à l'initiative de manière passive peuvent alors se sentir coupables et avoir peur des conséquences s'ils rapportent ce qu'ils ont vu.

D'où l'importance de les former, sur comment prendre la parole, c'est une façon de briser la loi du silence.

La présence d'une multitude d'interlocuteurs est aussi nécessaire. Fabrice Labeau a insisté sur ce point lors de son intervention en commission.

Même si on offre une porte où aller pour porter une plainte, même si on dit aux étudiants comment s'y rendre, le message n'est pas simple à passer. Donc, on multiplie le nombre de portes disponibles : la direction, les entraîneurs, l'ombudsman, les services de soutien pour les victimes d'agression [...].

Chaque nouveau porte-couleurs des Carabins doit aussi suivre une formation obligatoire qui les renseigne sur leurs recours, mais aussi sur leurs responsabilités comme étudiants-athlètes.

Un athlète, qui serait dans une situation où il se sentirait vulnérable, est dirigé rapidement au bureau du respect de la personne qui existe chez nous. C'est une des portes ouvertes, assure Manon Simard.

À quoi bon des initiations?

Bizutage ou pas, politique contre les initiations ou non, les étudiants-athlètes voudront toujours socialiser en dehors des limites du terrain. Il existe des façons de renforcer la cohésion d'équipe et le sentiment d'appartenance en évitant les débordements. Et les rites de passage peuvent avoir un côté bénéfique.

Après l'interdiction des initiations en 2005 à l'Université McGill, le programme de football a connu des moments difficiles : quatre petites victoires en quatre saisons.

Pour toutes sortes de raisons , relate Patrick Bourgon qui travaille maintenant au sein du personnel d'entraîneurs des Redblacks d'Ottawa, dans la Ligue canadienne de football. Mais c'est pas parce qu'on n'avait pas un bon esprit d'équipe.

Patrick Bourgon (en rouge) lors d'un match face à Sherbrooke Photo : Courtoisie / Patrick Bourgon

Les joueurs avaient réussi à se souder à travers des activités compétitives, mais respectueuses envers tous.

C'était pour apprendre à se connaître. Des jeux compétitifs. Mais personne n'a été humiliée dans le processus.

« Les équipes avec une philosophie basée sur l'inclusion, ce sont celles avec lesquelles j'ai eu le plus de succès. » — Une citation de Patrick Bourgon

Christine Dallaire abonde dans le même sens.

Un environnement de peur, où les recrues ont peur pendant toute une année, ça donne quoi? Ce n'est pas un environnement qui permet à chacun de s'épanouir. Les gens qui offrent de bonnes performances le font quand ils sentent qu'ils sont dans un environnement de confiance et de respect.

Patrick Bourgon s'en remet à un exemple tiré d'un autre sport, celui du hockeyeur Zdeno Chara.

Zdeno Chara Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

En 2019, le capitaine des Bruins de Boston s'est prononcé contre les initiations dans le hockey, ajoutant même qu'il était inutile de faire une quelconque distinction parmi les joueurs selon leur statut de recrue ou de vétéran.

Comment peux-tu t'attendre à un résultat d'un jeune joueur si tu le traites différemment en dehors de la glace?, avait déclaré Chara en entrevue à The Athletic. Tout ce que tu peux faire, c'est aider ces personnes à contribuer au bien collectif.