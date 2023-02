Une aide de 1 million d’euros de la France aux athlètes ukrainiens

La France « va débloquer une aide spécifique d'un million d'euros » en faveur des sportifs ukrainiens en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, a annoncé vendredi la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, un an jour pour jour après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Mon ministère va débloquer une aide spécifique d'un million d'euros [environ 1,43 millions de dollars canadiens, NDLR] pour permettre à la délégation ukrainienne qui va se rendre à ces Jeux olympiques et paralympiques d'être le mieux préparée possible , a dit la ministre lors d'une rencontre à Liévin (Pas-de-Calais) avec des sportifs ukrainiens.

On veut que l'Ukraine puisse être incarnée de la plus belle des façons lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, qui se tiendront à l'été 2024, a ajouté la ministre.

Cette aide prendra la forme de stages de préparation et d'un centre de préparation aux Jeux qu'on va essayer de bien définir avec les équipes ukrainiennes .

On va identifier la meilleure façon de rendre cette aide la plus efficace possible , a-t-elle ajouté.

Amélie Oudéa-Castéra a également rappelé, lors d'un point de presse, la position de la France quant à la présence de sportifs russes à Paris dans 18 mois : Pour nous, à ce stade, la question d'une participation d'athlètes russes, même sous bannière neutre, ne se pose pas.

La participation éventuelle d'athlètes russes sous bannière neutre soulève (...) toute une série de questions qui sont très importantes à nos yeux et qui génèrent aujourd'hui du scepticisme , concernant notamment le financement de ces athlètes, le processus de sélection et le respect des réglementations antidopage.

Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de questions que de réponses sur ces thématiques-là , a estimé la ministre.

Le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera sur ce sujet à l'été, a précisé Mme Oudéa-Castéra.