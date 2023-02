Une victoire émotive pour une équipe ukrainienne en exil

C'était très important. Ce match, c'était pour toi, Ukraine, c'était pour notre pays, pour l'Ukraine , a assuré l'entraîneur lié à l'Ukraine depuis plus de 20 ans et revenu au Shakhtar il y a six mois.

Les Ukrainiens se sont qualifiés aux tirs au but (5-4), après un score cumulé de 3-3 sur les deux manches du barrage, une rencontre disputée dans l'émotion pour cette équipe en exil, un an après le début de la guerre.

Je ne trouve pas les mots en ce moment, on a été présents jusqu'au bout. On pourrait presque dire qu'on est morts sur la pelouse, qu'on y a laissé des membres. Cette victoire est une récompense pour notre travail , a ajouté le Croate. Respect à mes joueurs, je suis fier d'eux.

Igor Jovicevic Photo : afp via getty images / FRED TANNEAU

Ce dernier a également salué l'atmosphère magnifique du Roazhon Park de Rennes. C'est mon rêve que mon équipe puisse un jour jouer dans un stade à domicile rempli de ses supporteurs , a ajouté Jovicevic.

Le club ukrainien a été chassé de ses terres dès 2014 et est désormais hébergé à Lviv. Il dispute ses matchs européens à Varsovie, ce qui permet aux joueurs et au personnel de voir leurs familles, logées en Pologne pour certaines.

Ces huitièmes de finale nous donnent l'occasion de les revoir, ils nous donnent de la force , a affirmé l'entraîneur. Tant qu'on est qualifiés, on pourra les voir... Sans les compétitions européennes, on n'irait pas à Varsovie... Personnellement, si on avait été éliminés, je n'aurais plus vu ma famille jusqu'au mois de juin. C'est déjà une situation très difficile de vivre au rythme des bombardements, des sirènes... On doit réfléchir à la tactique, mais avant tout, on veut se réveiller le matin vivant , a conclu Igor Jovicevic.