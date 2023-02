Gymnastique Canada met fin à son association avec Ian Moss

Nous avons clairement entendu tous les méfaits culturels et comportementaux qui ont nui aux personnes et à notre sport. Nous reconnaissons et admettons les répercussions de ces actes répréhensibles et nous allons de l’avant, aujourd’hui , a déclaré le président par intérim du conseil d’administration de Gymnastique Canada, Bernard Petiot.

Ian Moss occupait ce poste depuis le mois de septembre 2018.

Le départ de Moss est donc survenu des mois après que Gymnasts for Change Canada, un groupe de défense formé de plusieurs centaines d'anciens gymnastes et d'autres actifs, eut demandé son départ.

Les gymnastes avaient rédigé une lettre ouverte à Sport Canada en mars 2022 pour demander qu'une enquête fédérale se penche sur la culture toxique dans leur sport.

La décision survient aussi 15 jours seulement après la démission du président du conseil d’administration, Jeff Thomson, pour des raisons personnelles. Ce dernier était la cible de critiques depuis la publication d’un rapport dévastateur produit par la firme McLaren Global Sports Solutions de l’avocat canadien Richard McLaren. Le document décrivait un climat de méfiance au sein de la fédération et demandait un changement de culture à Gymnastique Canada.

Nous avons beaucoup de travail à faire. De nouveaux postes de direction et une gouvernance renouvelée représentent des étapes importantes pour aller de l’avant. Le rapport de McLaren nous a donné un cadre pour un changement et un engagement accru en faveur de la responsabilisation, de la transparence et de l’excellence dans le domaine du sport sécuritaire , a ajouté Petiot.

Gymnastique Canada dit souhaiter un processus de transition harmonieuse avec Ian Moss. La fédération canadienne confirme le recrutement d’un nouveau président ou d’une nouvelle présidente du conseil d’administration, en plus d’annoncer l’ajout de nouveaux membres, et d’un membre supplémentaire.

Parmi les autres annonces, il y a l’arrivée d’une nouvelle directrice du sport sécuritaire, Kacey Neely, dont le mandat est d’établir une culture nationale en matière de sport sécuritaire . La doctorante en psychologie du sport se chargera du cadre de travail de Gymnastique Canada sur le sport sécuritaire, et assurera l'élaboration d'une approche nationale en matière de sport sécuritaire, en collaboration avec tous les OPT, les clubs et les partenaires externes .

L’engagement envers le sport sécuritaire à tous les niveaux est sans précédent et nous espérons que notre nouveau processus de vérification approfondie des leaders de la haute performance avant leur embauche permettra d’établir un plus grand lien de confiance avec les athlètes, leur famille et la communauté , a déclaré Kacey Neely.

Un nouveau processus de vérification des embauches de dirigeants nationaux de la haute performance pour éviter des promotions litigieuses comme celle d’Alex Bard, un entraîneur reconnu pour ses gestes inappropriés sur de jeunes gymnastes.

