La maladie de Dach liée à une blessure au bas du corps

Le cas le plus obscur est celui de l'attaquant Kirby Dach qui, la semaine dernière, a reçu un diagnostic pour une maladie non liée à la COVID qui le tient à l'écart du jeu depuis le 16 février. Le Tricolore a indiqué jeudi que des examens plus approfondis ont permis de déterminer que les symptômes de maladie ressentis étaient liés à une blessure au bas du corps , elle aussi non divulguée.

Du côté de l'attaquant Joel Armia, qui n'a pas terminé le match de mardi contre les Devils du New Jersey, car il ne se sentait pas bien , il a raté l'entraînement de jeudi et son cas est incertain pour le match de vendredi à Philadelphie. Son cas est évalué quotidiennement.

Le défenseur Chris Wideman est quant à lui absent en raison d'une blessure non divulguée au haut du corps. Son cas sera évalué sur une base hebdomadaire.

Finalement, le Tricolore a réitéré que le processus de remise en forme du défenseur Joel Edmundson progresse bien et qu'une mise à jour supplémentaire sera fournie d'ici la fin de la semaine.