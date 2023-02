Verstappen en forme, Aston Martin à la traîne aux essais d’hiver

Le Néerlandais a parcouru le circuit international de Sakhir avec près de trois dixièmes de seconde d'avance sur la Ferrari de Carlos Sainz fils.

Nous avons beaucoup tourné et avons obtenu beaucoup d'informations , a révélé le directeur de Red Bull Christian Horner.

Alexander Albon a surpris avec le troisième temps au volant de sa Williams, qui semble avoir grandement progressé par rapport à l'an dernier. Le Chinois Zhou Guanyu a étonné avec une 4e place dans une Alfa Romeo, devant le pilote de Mercedes George Russell.

La séance venait à peine de commencer lorsque le pilote de développement d'Aston Martin, le Brésilien Filipe Drugovich, a forcé son interruption, après avoir immobilisé sa voiture en bordure de piste. Le directeur de l'équipe, Mike Krack, a ensuite indiqué qu'un pépin électronique avait entraîné l'arrêt de l'AMR23.

Le drapeau rouge a donc été agité et la voiture a été remorquée sur un camion-plateforme avant d'être recouverte d'une bâche afin d'empêcher les autres équipes d'en apprendre davantage sur sa conception.

Felipe Drugovich n'a pas pu profiter bien longtemps de la nouvelle Aston Martin. Photo : Getty Images / Peter Fox

Champion en titre de F2, Drugovich a été appelé en renfort après que le Québécois Lance Stroll eut subi une blessure à un poignet lors d'un accident de vélo à l'entraînement en Espagne. Le pilote de 22 ans a pu retourner en piste un peu plus tard, et il enregistré le 7e temps.

Limite de temps

La saison de F1 se mettra en branle avec le Grand Prix du Bahreïn le week-end prochain.

Les règlements étant très similaires à ceux de la saison dernière, la F1 a décidé de limiter à seulement trois jours les essais hivernaux. Il y en avait six en 2022, après l'adoption de nouveaux règlements majeurs sur l'aérodynamisme des bolides. D'ailleurs, plusieurs écuries, dont Mercedes, avaient dû composer avec le phénomène de marsouinage tôt dans la campagne.

Outre les ennuis d'Aston Martin en début de séance, la plupart des autres voitures ont paru fiables. Cinq équipes, notamment Red Bull, Ferrari et Mercedes, ont complété au moins 57 tours en matinée, soit l'équivalent d'une course complète de F1 au Bahreïn. Et toutes les équipes en ont effectué au moins 40.

En après-midi, Lewis Hamilton donnera ses premiers coups de volant dans le siège de la Mercedes, tout comme Charles Leclerc chez Ferrari. Fernando Alonso remplacera également Drugovich dans l'Aston Martin.