Félix Auger-Aliassime dans le carré d’as à Doha

Félix Auger-Aliassime (no 2) s’est qualifié, jeudi, pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Doha en éliminant Alejandro Davidovich-Fokina (no 7) en deux manches de 6-4 et 7-6 (7/5).

Face à l’Espagnol et 31e joueur mondial, Auger-Aliassime a eu à négocier avec un solide serveur. Les deux joueurs affichaient des taux respectifs de 85% et 82% de points inscrits sur leurs premières balles.

Mais, en limitant les fautes directes [seulement 2 dans la manche, NDLR], le Québécois s’accrochait. Sa patience a finalement payé au 9e quand il a brisé son rival pour mener 5-4 et ensuite clore la manche en 40 minutes.

Le duel de haute qualité s’est poursuivi en seconde manche. Au 5e jeu, Davidovich-Fokina a sauvé trois balles de bris avant d’y aller d’un as pour rester en avant 3-2. À son tour au service, Auger-Aliassime en a contré deux pour rester dans le coup.

La logique du service et l’intensité ont persisté jusqu’au jeu décisif pendant lequel Auger-Aliassime a laissé filer un mini-bris en commettant sa seule double-faute du match. Il a finalement conclu en inscrivant quatre des six points suivants.

Il s’agissait du troisième affrontement entre les deux joueurs dans les rangs professionnels. Auger-Aliassime conserve une fiche parfaite de 3-0, incluant ses victoires contre l’Espagnol aux Internationaux d’Australie et au Masters de Rome, en 2022.

Au prochain tour, il se mesurera au Russe Daniil Medvedev, 3e tête de série et 8e raquette mondiale, face à qui il est toujours en quête d'une première victoire (0-5).

Jeudi, Medvedev a eu besoin de trois manches de 6-2, 4-6 et 7-5 et de 2 heures de jeu pour venir à bout de l’Australien Christopher O’Connell, 94e au classement de l’ATP.

Autres résultats - Quarts de finale: Jirí Lehecka (CZE) bat Andrey Rublev (RUS/no 1) 4-6, 6-4, 6-3

4-6, 6-4, 6-3 Andy Murray (GBR) bat Alexandre Muller (FRA) 4-6, 6-1, 6-2

Leylah Annie Fernandez Photo : Getty Images / Christopher Pike

Fin de parcours pour Leylah Annie Fernandez à Dubaï

Plus tôt dans la journée, Leylah Annie Fernandez et Bethany Mattek-Sands se sont inclinées 7-5 et 7-5 devant Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova en quarts de finale, à Dubaï, jeudi.

La Canadienne et l'Américaine ont plié l'échine au bout d'une heure et 54 minutes de jeu.

Les Russes auront rendez-vous en demi-finales avec l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko.

Mardi, Fernandez avait vu son parcours en simple à Dubaï s'arrêter brusquement après une défaite en deux manches identiques de 6-1 au deuxième tour contre la no 1 mondiale Iga Swiatek.

De son côté, l'Ontarienne Bianca Andreescu a été éliminée dès le premier tour 6-3 et 6-4 par la Kazakhe Elena Rybakina lundi.