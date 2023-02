Le Canada domine les États-Unis et remporte la Série de la rivalité

Une explosion de quatre buts en deuxième période, dont deux par Blayre Turnbull en l'espace de 32 secondes à mi-chemin de l'engagement, a sorti la formation américaine de la rencontre.

La vedette du match a été Laura Stacey, qui a participé aux deux buts de Turnbull et au premier de l'affrontement, par la défenseuse Ella Shelton, tard au premier vingt.

Brianne Jenner et Marie-Philip Poulin Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Marie-Philip Poulin, avec le 98e but de sa carrière avec la formation nationale senior, et Victoria Bach ont également marqué pour le Canada, qui a réalisé tous ces dégâts à l'aide de seulement 18 tirs sur les gardiennes Nicole Hensley et Maddie Rooney.

Appelée à protéger la cage d'Équipe Canada dans un deuxième match de suite, Ann-Renée Desbiens a stoppé 24 rondelles pour signer le sixième blanchissage de sa carrière avec Équipe Canada et son premier contre les États-Unis.

Cette série de sept rencontres, qui servait de préparation en vue du Championnat du monde d'avril prochain à Brampton, avait commencé en novembre 2022 avec trois victoires des Américaines dans le nord-ouest du continent.

Le Canada avait redonné du lustre à la série en signant deux gains, au Nevada et à Los Angeles à la mi-décembre, avant de l'emporter 5-1 lundi à Trois-Rivières.

Un départ lent pour le Canada

Le début du match, mercredi soir, n'a ressemblé en rien à celui de lundi, dans son ensemble et aussi, de façon plus spécifique, pour l'équipe canadienne.

Il y avait d'abord l'énergie venant des gradins de la Place Bell, beaucoup moins sentie que celle qui s'était dégagée des estrades du Colisée Vidéotron 48 heures plus tôt.

Quant aux hockeyeuses canadiennes, elles ont eu beaucoup plus de difficultés à s'imposer en première période, et même sortir de leur territoire, embourbées par l'échec avant exercé avec brio par les Américaines.

Malgré cela, ces dernières n'ont pas été en mesure de menacer sérieusement la forteresse de Desbiens et inscrire le premier but, souvent si important.

Ce premier but est venu du Canada et de Shelton avec un peu moins de trois minutes à l'engagement.

Postée à l'embouchure du filet, la défenseuse canadienne a réussi à loger la rondelle derrière Hensley, étendue de tout son long, à sa deuxième tentative.

Pétarade

Les Canadiennes ont doublé leur avance avec leur premier tir de la période médiane.

Après avoir reçu une passe précise de Jamie Lee Rattray, Poulin a effectué un tir des poignets parfait, de l'enclave, qui s'est faufilé au-dessus de la mitaine de Hensley, à 3:41. Il s'agissait de son 35e but en 82 matchs en carrière face aux États-Unis.

Deux tirs du Canada plus tard, le score était de 4-0. Turnbull a inscrit son premier du match à 10:26 en faisant dévier un tir de Stacey lors d'une supériorité numérique.

Trente-deux secondes plus tard, Turnbull a salué l'entrée dans le match de Rooney en relève à Hensley en complétant une autre manœuvre de Stacey, malgré la présence d'Amanda Kessel à ses côtés.

Victoria Bach et Maddie Rooney Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Avant la fin de l'engagement, Bach a porté la marque à 5-0 grâce à un tir du revers dans la partie supérieure, sur une échappée.

Il ne restait plus qu'aux Canadiennes à écouler les 20 dernières minutes pour concrétiser le genre de remontées hors de l'ordinaire. Ce qu'elles ont fait sans problème.