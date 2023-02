Samuel Piette réitère le soutien des joueurs canadiens envers les joueuses

Avec ses collègues de l’équipe nationale masculine, le milieu de terrain montréalais a offert son soutien à la sélection féminine, qui a réclamé publiquement des changements majeurs au sein de l’association canadienne. Elles dénoncent notamment d’importantes compressions budgétaires et réclament une transparence accrue de Canada Soccer, de même que les ressources nécessaires pour profiter d’une aussi bonne préparation pour leur Coupe du monde que celle des hommes canadiens, avant celle de 2022.

Les deux équipes jouent sans convention collective, et les hommes avaient eux-mêmes fait la grève l’an dernier, avant un match de préparation pour le Mondial contre le Panama. Piette voit donc d’un bon œil le moment choisi par les femmes pour déclencher leur mouvement.

Le timing a été bon pour nous, avec la Coupe du monde qui s’en venait, et le timing est bon pour les femmes, juge Piette, rencontré après l’entraînement du CF Montréal. Il l’est pour les deux équipes nationales, pour qu’on puisse voir des changements dans l’association, parce qu’elles connaissent toutes deux du succès. C’est le bon moment. Dans les bureaux, il y a des choses qui doivent changer – du côté des hommes, et du côté des femmes surtout.

À la Coupe SheBelieves, les joueuses canadiennes ont porté des chandails mauves sur lesquels il était écrit : « Assez, c’est assez. » Photo : Reuters / JOE SKIPPER

Le différend entre Canada Soccer et ses athlètes s’est joué sur le terrain, avec des dénonciations et des manifestations de soutien. Encore mercredi, lors du dernier match des Canadiennes à la Coupe SheBelieves, leurs adversaires japonaises ont porté des rubans mauves pour les appuyer dans leur lutte.

L’enjeu atteint maintenant la colline du Parlement, à Ottawa. Le comité du Patrimoine convoquera à des audiences le président de Canada Soccer Nick Bontis et son secrétaire général Earl Cochrane, notamment. Piette accueille la nouvelle favorablement.

Si c’est ce que ça prend pour que les choses bougent, je suis évidemment pour ça, soutient Piette. On a essayé de faire bouger les choses de notre côté. Ça ne bougeait pas trop trop. C’est sûr que quand le gouvernement s’implique, ça peut faire bouger les choses.

Samuel Piette appuie le mouvement de la sélection féminine qui revendique l’équité au sein de Canada Soccer.

Les Canadiennes doivent affronter les Françaises en avril prochain, mais il faudra visiblement un règlement d’ici là. La capitaine Christine Sinclair a déjà affirmé que, sans entente, les joueuses ne voudront pas se rendre au prochain camp de l’équipe nationale.

Samuel Piette croit-il à un règlement dans ce délai?

Les choses bougent quand même assez vite. Je sais qu’il y aura ces audiences en mars. Il y a beaucoup de choses où on ne connaît pas la vérité, où c’est nébuleux un peu. Je pense qu’on aura des réponses en mars. Après, on verra si le délai est bon pour les femmes. La Coupe du monde, c’est important pour les femmes, et je crois qu’il n’y a pas de meilleur moyen que le succès pour faire changer les choses.

Du côté des hommes, on ne peut que soutenir leur décision, poursuit-il. Ces changements-là nous affectent aussi, et c’est ce qu’on veut aussi.

Les hommes canadiens, pour leur part, se réuniront pour la prochaine fois en mars, pour des matchs de la Ligue des nations de la CONCACAF. Aucune action collective n’a été envisagée pour l’instant – publiquement, du moins.