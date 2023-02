Les Golden Knights refilent le contrat de Shea Weber aux Coyotes

Les Golden Knights de Vegas ont fait l'acquisition du défenseur Dysin Mayo des Coyotes de l'Arizona en échange d'un choix de cinquième tour en 2023 et du contrat de Shea Weber.

Âgé de 26 ans, Mayo a disputé 15 rencontres avec les Coyotes cette saison et n'a pas noirci la feuille de pointage. Il a également participé à 26 matchs de leur club-école dans la Ligue américaine de hockey, les Roadrunners de Tucson, et a inscrit deux buts et cinq aides.

Choix de cinquième tour des Coyotes en 2014, 133e au total, Mayo a récolté 4 buts et 8 aides en 82 duels dans la LNH.

Weber a disputé 1038 matchs dans la LNH avec les Predators de Nashville et le Canadien de Montréal. Sa dernière sortie remonte au cinquième match de la finale de la Coupe Stanley en 2021, quand le Canadien a baissé pavillon face au Lightning de Tampa Bay.

Il n'est pas revenu au jeu par la suite en raison d'une accumulation de blessures.

En juin dernier, le DG du Tricolore, Kent Hughes, avait cédé son contrat aux Golden Knights en échange de l’attaquant Evgenii Dadonov.

Le contrat de Weber est valide jusqu'au terme de la saison 2025-2026 et a un impact d'un peu plus de 7,8 millions dollars américains sur la masse salariale.