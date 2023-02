Jennifer Jones accède aux éliminatoires du Tournoi des Coeurs

À la suite de ce gain, Jones domine le groupe B grâce à sa fiche de 6-1.

La Nord-Ontarienne Krista McCarville suit à 5-1, avec des matchs à disputer contre le Yukon et Terre-Neuve-et-Labrador plus tard mercredi. L'Ontarienne Rachel Homan a porté son dossier à 4-2 dans ce groupe après avoir pris la mesure de l'équipe repêchée no 3 de Meghan Walter par la marque de 9-5.

La championne en titre du tournoi, Kerri Einarson, était déjà qualifiée pour les éliminatoires avec sa fiche immaculée de 6-0 dans le groupe A.

La Québécoise Laurie St-Georges, qui a défait l'Île-du-Prince-Édouard 8-4, est maintenant à égalité en deuxième place à 4-2 au cumulatif avec la Néo-Écossaise Christina Black.

La Britanno-Colombienne Clancy Grandy, l'Albertaine Kayla Skrlik et l'équipe repêchée de la skip Kaitlyn Lawes sont toutes à égalité à 3-2 dans le groupe A.

En matinée, la Saskatchewan (2-5) a vaincu le Nunavut (0-6) 13-4.

Les trois premiers quatuors de chaque groupe accéderont aux éliminatoires, qui se mettront en branle vendredi.

Les éliminatoires se poursuivront samedi, tandis que la demi-finale et la finale auront lieu dimanche.