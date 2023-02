Quand deux entraîneurs décident de changer

Jean-François Houle était entraîneur-chef de l’équipe du Québec en slopestyle depuis deux ans quand il a manifesté le souhait d’avoir de l’aide. Cet ancien skieur professionnel, grand passionné de son sport, voulait surtout améliorer un élément : la gestion de ses émotions.

Je ne voulais pas perdre les nerfs avec un athlète parce que je ne trouvais pas ça vraiment professionnel et je savais que ça pouvait m'arriver.

Jean-François Houle, entraîneur de l'équipe du Québec en slopestyle Photo : Radio-Canada

Quant à Isabelle Cloutier, entraîneuse de plongeon au Club aquatique de Montréal (CAMO) depuis près de 30 ans, elle s’est mise à songer à la retraite au moment de la pandémie. Contrariée également par certaines approches dans son entourage, elle se croyait véritablement à la croisée des chemins. Sauf qu’avec du soutien de l’extérieur, dit-elle, son parcours s’est poursuivi avec un point d’exclamation.

« J'ai changé plusieurs choses, plusieurs façons de faire qui m’ont remise sur le bon chemin. Si je regarde les deux dernières années, ça a été les deux meilleures années pour moi au niveau de mon coaching à vie. » — Une citation de Isabelle Cloutier, entraîneuse, club CAMO Plongeon

Un entraîneur pour entraîneurs

Cette aide est venue de Jean-Paul Richard, ancien entraîneur lui-même. Il a notamment été coentraîneur, avec Marc-André Moreau, de l’équipe canadienne féminine de ski de bosses entre 2010 et 2014. Un cycle olympique béni lors duquel Justine et Chloé Dufour-Lapointe sont montées sur les deux plus hautes marches du podium aux Jeux de Sotchi.

Jean-Paul Richard est entraîneur pour entraîneurs. Photo : AnnieTiville

Jean-Paul Richard a développé depuis une expertise afin d’aider les milieux sportif et corporatif. Il a offert son aide au club CAMO pendant la pandémie et Isabelle Cloutier a voulu poursuivre le cheminement avec lui pendant plusieurs mois.

Richard travaille notamment à ce que l’entraîneur évite de s’appuyer sur son titre professionnel et puise plutôt dans son pouvoir personnel.

On peut choisir d'aller dans notre pouvoir formel, notre autorité ou on peut choisir aussi d'aller dans notre pouvoir personnel qui va être vraiment toutes nos habiletés, notre connaissance, nos différentes façons de faire, puis notre savoir être , explique Richard.

Isabelle Cloutier résume le principe à ceci : Être davantage dans une relation personnelle avec l’athlète et moins dans une relation d’autorité.

Toutefois, ce pouvoir personnel ne s’acquiert pas sans d’abord être dans le moment présent pour écouter et pour voir ce qui se passe.

« C'est vraiment d'avoir une qualité de présence, d'être tout le temps en mesure d'aligner ses comportements avec ses valeurs à soi et à celles de notre organisation. Et d'avoir une intention très, très forte qui va donner un sens à notre mission dans le fond. » — Une citation de Jean-Paul Richard, fondateur TANGIBLE performance

Le pouvoir de l'image

Jean-Paul Richard aime parler d’une montagne à gravir en cinq stations pour développer les qualités d’un leader. À ce chapitre, l’intention de l’entraîneur devient primordiale pour lui.

Cette motivation doit être autonome , renchérit Jean-Paul Richard, et non contrôlée par l’envie de gagner des médailles, par exemple. En 2014, l’objectif n'était pas les médailles, souligne-t-il, mais bien d’inspirer une jeune génération, surtout une jeune génération de jeunes filles.

Justine Dufour-Lapointe aux Championnats du monde de 2013 Photo : Getty Images / Alexis Boichard/Agence Zoom

Le ski de bosses, c'est extrêmement exigeant, puis c'est extrêmement risqué aussi [...] Donc juste de vouloir gagner des médailles, ce n'est pas assez fort. Il faut que tu aies quelque chose qui est plus grand que toi. Et c'est de cette façon-là qu'on a vraiment créé le sens, l'utilité, en voulant inspirer une jeune génération, puis en apportant aussi tout l'aspect plaisir dedans.

Et cette intention peut changer en cours de carrière, ajoute Jean-Paul Richard. Il s’agit donc de la réorienter. C’est un peu ce qui est arrivé à Isabelle Cloutier.

« Jean-Paul était en mesure de montrer que je n'étais peut-être pas à une croisée des chemins où je devais prendre une décision drastique, mais plutôt que j'étais sur le bord d'un chemin, puis que je devais traverser la route d'une façon différente. » — Une citation de Isabelle Cloutier, entraîneuse, club CAMO Plongeon

Isabelle Cloutier est entraîneuse au club CAMO Plongeon. Photo : Club Camo / Antoine Saito

La compassion d'abord

Au fil de discussions, de questions posées à l’entraîneur, Jean-Paul Richard est en mesure de cerner son défi, de l’amener à établir ses intentions, de suggérer des lectures et de l’amener à réfléchir afin de trouver des pistes de solutions ensemble.

Ce qu’il prône beaucoup, c’est ce qu'il appelle le coaching de compassion , à la fois envers soi-même et envers les athlètes.

« Tu ne peux pas crier quand t'es un entraîneur qui utilise la compassion pour vraiment créer des environnements [sains], tu ne peux pas donner des exercices qui vont punir ou qui vont faire souffrir les athlètes parce que tu es dans la compassion. » — Une citation de Jean-Paul Richard, fondateur TANGIBLE performance

Pour l’entraîneur d’entraîneurs, il s’agit de guider l’athlète sans mettre les mains sur son volant à lui, en lui donnant des choix, en lui posant énormément de questions et en l'impliquant dans le plan aussi. Cela crée un environnement de sécurité psychologique.

Je répète les mots de mon ancien athlète qui disait : "On pouvait être nous-mêmes." La sécurité psychologique, c'est ça. C'est là où on a accès aux forces qu'on ne sait même pas qu'on a.

Jean-Paul Richard se souvient des Jeux de Sotchi, à une minute de l'ultime descente finale de l’une de ses athlètes.

Chloé Dufour-Lapointe aux Jeux de Sotchi Photo : Getty Images / Ryan Pierse

L'athlète arrive et me regarde et me dit : "J'ai peur." Et moi d’accueillir ce sentiment-là, de dire : "Oui, je sais que ça peut être épeurant présentement. En même temps, tu as fait vraiment preuve de courage. On va le faire ensemble, comme on l'a tout le temps fait."

« Moi, je sais que la piste est en train de fondre. Les sauts sont en train de tomber parce qu'il fait trop chaud là-bas. On fait les derniers ajustements, puis à cause de ce lien de confiance, je pense d'avoir été reconnue, l'athlète a été en mesure d'aller [puiser dans ses] ressources. » — Une citation de Jean-Paul Richard, fondateur TANGIBLE performance

Cette athlète, c’est Chloé Dufour-Lapointe qui a gagné la médaille d’argent lors de cette finale olympique.

Oser se rendre vulnérable

Isabelle Cloutier, qui travaille avec des adolescents de programmes sports-études, dit avoir été interpellée par un des principes enseignés par Jean-Paul Richard : oser la vulnérabilité. Cette vulnérabilité n’est pas une faiblesse, explique-t-elle, même pour un entraîneur.

Comme entraîneur, on a le réflexe habituellement qu'on doit être la personne forte, la personne qui fait tout, qui contrôle tout et s'occupe de tout. Puis, pendant la pandémie, ça ne fonctionnait pas parce qu'on ne contrôlait plus rien.

Ça a été vraiment de dire, je m'assois à égalité avec les athlètes, puis je leur dis clairement que je n'ai aucune idée de ce qui nous attend au bout. Moi aussi, ça me dérange, mais qu'est-ce qu'on peut faire tout le monde ensemble pour passer au travers? Et tant qu’à y être, comment on se sent aujourd’hui?

Jean-Paul Richard, lui, aime parler de leadership authentique.

C'est quelque chose qui démontre à l'athlète que mon entraîneur aussi est humain, précise-t-il, et que mon entraîneur prend soin aussi de mon bien-être. Et ça, c'est extrêmement puissant pour créer la relation athlète-entraîneur.

Isabelle Cloutier, entraîneuse au club CAMO Plongeon Photo : Antoine Saito

Pour Isabelle Cloutier et ses collègues du club CAMO, ça a été le début du changement. Les façons de faire ont évolué. Au lieu de présenter le plan de la semaine aux athlètes, elle leur pose maintenant plus de questions. Comment vous sentez-vous aujourd’hui? Comment s'est passée la fin de semaine? Voici le plan, avez-vous des questions?

Ce n'est pas quelque chose qu'on faisait du tout avant. C'est beaucoup plus dans le collaboratif , affirme Isabelle Cloutier.

« Je ne veux pas dire que je les infantilisais avant. Ce serait un petit peu exagéré, mais on leur explique beaucoup plus ce qui se passe, pourquoi on le fait. Puis, on a beaucoup plus de buy-in (adhésion) de leur part de cette façon-là, parce qu'ils savent. Ils sont parties prenantes de ce qui se passe. » — Une citation de Isabelle Cloutier, entraîneuse, club CAMO Plongeon

Comprendre les rectifications à apporter à un plongeon, par exemple, est un solide carburant pour les athlètes.

Je pense que c'est quelque chose qui nous aide vraiment à appliquer les corrections, soutient Charles-Antoine Labadie qui s'entraîne avec Mme Cloutier depuis cinq ans. Parce que si on est capable de les comprendre, on va, veut veut pas, inconsciemment, vouloir plus les faire parce qu'on sait qu'il va y avoir du positif qui va découler de ça.

L’entraîneuse de plongeon dit s’être aussi rendue vulnérable en discutant d’irritants avec les gens de son environnement, sans savoir ce qui allait en ressortir. Elle a gagné son pari.

Des personnes, qui étaient comme des barrières un peu autour de moi, sont devenues des alliés.

Du jongleur au pilote de ligne

Jean-Paul Richard s’est aussi servi d’images pour faire comprendre la transformation qu’il entrevoyait chez l'entraîneur Jean-François Houle.

Il l’a comparé à un jongleur avec trop de balles qui pourrait devenir peu à peu un pilote de ligne sachant où il va, solide et plus confiant.

Jean-François Houle Photo : Gracieuseté : Jean-François Houle

Le côté jongleur, c'est moi qui étais un peu perdu avec tellement de dossiers, qui essayais d’en faire trop en même temps. Ça a été de faire le processus de l'entonnoir avec lui et de travailler sur la priorisation des dossiers , raconte celui qui dit avoir été vite propulsé au poste d’entraîneur.

Cette comparaison l’a aidé à avoir une bonne référence. Ce qui l’aidait aussi, ce sont les outils pour comprendre où il se situait. Des outils, comme le mood meter ou, si vous voulez, l’échelle des humeurs. Une grille d’émotions, explique Houle.

« J'étais comme : "Ouin, je suis peut-être trop souvent dans le rouge ou dans le bleu." Ça m'a aidé en ayant des outils comme ça à cibler quand j'étais dans des zones un peu plus tendues où mes émotions parlaient au lieu du JF qui était plus professionnel. » — Une citation de Jean-François Houle, entraîneur de l'équipe du Québec en slopestyle

C'est vraiment de leur montrer comment ils peuvent être le plus présents, explique Jean-Paul Richard, qui suggère souvent aux entraîneurs la pratique de la méditation. Tout ça, pour les aider à ralentir et à développer la pleine conscience, le fameux ici et maintenant .

Je peux dire haut et fier que j'ai appris à mieux gérer mon côté émotif, puis sans trop que ça change ma personnalité et mes valeurs. […] De pouvoir mettre le doigt dessus dans le moment présent, d'arriver à justement me dire : "Bon, je prends une pause, reviens en arrière, puis on repart mieux après" , ajoute Houle.

Le travail s’est échelonné sur une année avec Jean-Paul Richard. Les épisodes émotionnels ont énormément diminué, soutient l’entraîneur, qui dit aussi avoir eu des échos positifs de sa patronne.

Et celui qui doutait de lui s'est doucement mis à sentir qu’il se trouvait à la bonne place pour les bonnes raisons. Au grand bénéfice des athlètes.

Je ne pense pas qu'ils aimaient nécessairement le JF qui pouvait vite tomber dans une zone de frustration. Ce n'est pas nécessairement le fun.

Le jongleur était donc devenu pilote de ligne.

Second début

Quand elle se regarde d’un troisième œil, Isabelle Cloutier l’admet : l’entraîneuse en elle s’est adoucie.

« Je pense que la personne était beaucoup plus autoritaire. Maintenant, elle est beaucoup plus coopérative. Je pense qu'il y a trois ans, la madame était beaucoup plus stressée et préoccupée par ce qui se passait autour d'elle. Puis maintenant, je fais mes affaires comme je pense que je dois les faire. Puis, les gens critiqueront s'ils le veulent. » — Une citation de Isabelle Cloutier, entraîneuse, club CAMO Plongeon

Charles-Antoine Labadie a aussi remarqué plus d’ouverture dans les discussions, ce qui crée une forme d’entente avec son entraîneuse.

On a beaucoup plus de plaisir sur le bord de la piscine, on rit, on travaille fort, assure le jeune de 15 ans. Avec les autres entraîneurs, c'est la même chose. On est tous là pour s'appuyer ou pour s'aider les uns les autres. Et c'est tellement plus simple, plus sain.

Et tout ça n’a pas empêché Isabelle Cloutier de connaître les meilleurs résultats de sa carrière. Pour la première fois, un de ses athlètes, Arnaud Corbeil, a récolté une médaille d’argent aux Championnats du monde dans la catégorie 14-15 ans et elle a désormais des athlètes brevetés.

Comme quoi, dit-elle, il y a plusieurs façons de gagner.

Quelques membres de l'équipe de ski acrobatique du Québec discutent avec leur entraîneur Jean-François Houle. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Jean-François Houle, lui, a décidé il y a quelques mois de quitter son emploi d’entraîneur. La plus grosse décision de sa vie même s'il dit parfois s’ennuyer du métier. Mais son apprentissage lui sert encore. Notamment avec sa copine et médaillée olympique en slopestyle, Laurie Blouin, devenue récemment la première femme à réussir un triple saut périlleux en compétition.