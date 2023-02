Luke Willson de la NFL au vélodrome de Paris 2024?

L'ex-ailier rapproché des Seahawks de Seattle, 33 ans, conserve des souvenirs impérissables de son passage dans la sélection canadienne qui s’est classée 6e aux Championnats du monde des moins de 18 ans, à Edmonton, en 2008.

Il occupait alors la position de joueur de premier but et venait au quatrième rang du rôle des frappeurs derrière Brett Lawrie qui a, plus tard, porté les couleurs des Blue Jays de Toronto.

Le fait de porter le nom Canada sur votre uniforme et d’affronter les meilleurs joueurs de moins de 18 ans de la planète a été une expérience spéciale , a dit Willson à CBC Sports.

« L’idée de revivre ça aux Jeux olympiques en poussant un vélo à fond sur la piste serait quelque chose de vraiment palpitant. » — Une citation de Luke Willson

Coup de foudre

Willson a disputé un total de sept saisons dans la NFL avec les Seahawks. Il a raccroché ses crampons en août 2021 pour des raisons de santé.

Il est rentré à la maison familiale, à LaSalle, en Ontario, où il a découvert que ses parents s’adonnaient aux plaisirs des balades à bicyclette dans la petite communauté. Et il a décidé d’essayer ça lui aussi.

D’une façon un peu bizarre, c’était une chose enivrante. Très vite, je partais pour des circuits de trois ou quatre heures. Je découvrais la nature, je contournais des choses sur la route, je sentais l’air autour de moi. Je me sentais plus léger sans soulever de poids.

Rapidement, son nouveau passe-temps est devenu une passion. Il s’est dit qu’il aimait assez l’expérience pour tenter sa chance au plus haut niveau.

Au début, les longs parcours faisaient partie de sa routine. Puis, Willson a commencé à tenir un carnet où il notait ses sorties sur une application. Il prenait aussi part à des compétitions de niveaux inférieurs.

À 105 kg (240 lb), l’ancien footballeur avait du mal à tenir la cadence avec des coureurs beaucoup plus légers.

Outre son physique, Willson reconnaît que les ajustements psychologiques s’avèrent également difficiles afin de passer du football au cyclisme.

« Le football est beaucoup plus facile du point de vue de la concentration avec ses séquences de jeu qui dépassent rarement cinq ou six secondes. En cyclisme, vous êtes en piste pour de longs moments. » — Une citation de Luke Willson

Et c’est l’une des raisons qui ont incité Willson à passer du cyclisme sur route au cyclisme sur piste. Il travaille en ce moment à améliorer sa poussée, sa position sur le vélo et son aérodynamisme.

Il affirme avoir quand même trouvé des similitudes entre le football et le cyclisme en matière de stratégie, où ce ne sont pas toujours les plus costauds ni les plus rapides qui réussissent.

Vous devez décider quand attaquer, quand profiter de l’effet d’aspiration ou conserver votre énergie.

Willson s’entraîne à présent à Los Angeles avec son compatriote Travis Smith. L’attention se porte davantage sur les aspects techniques du cyclisme sur piste.

S’il devait atteindre des vitesses suffisantes, il voudrait ensuite s’installer au vélodrome de Milton, en Ontario, là où s’entraînent les membres de l’équipe canadienne.

