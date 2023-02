Ryan O’Reilly signe un tour du chapeau à Buffalo

Disputant un troisième match en quatre soirs depuis que les Maple Leafs ont acquis ses services des Blues de St. Louis, O'Reilly a touché la cible deux fois dans un intervalle de 37 secondes en première période.

Les représentants de la Ville Reine ont pris les commandes 4-0 au cours du premier vingt.

O'Reilly a aussi récolté une passe. Ses compagnons de trio John Tavares et Mitchell Marner ont également gardé le marqueur officiel occupé. Tavares a inscrit un but et trois aides, tandis que Marner a accumulé cinq mentions d'assistance.

Michael Bunting et William Nylander ont aussi marqué pour les Maple Leafs. Ilya Samsonov a stoppé 29 lancers. Il a repoussé les 22 premiers tirs dirigés vers lui, avant d'être battu à trois reprises lors des 15 dernières minutes.

Alex Tuch, Jack Quinn et Jeff Skinner ont fait mouche pour les Sabres. Ukko-Pekka Luokkonen a accordé 4 buts sur 10 tirs, avant d'être remplacé par Craig Anderson après 12 minutes de jeu. Anderson a bloqué 17 tirs.