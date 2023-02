Connor McDavid atteint le plateau des 800 points dans la LNH

Connor McDavid a inscrit deux buts et une aide pour franchir le plateau des 800 points dans la LNH, et les Oilers ont battu les Flyers de Philadelphie 4-2 mardi.

À son 545e match dans la ligue, McDavid devient le cinquième joueur à atteindre si rapidement le plateau des 800 points.

Il se classe derrière Wayne Gretzky (352 matchs), Mario Lemieux (410 matchs), Michael Bossy (525 matchs) et Peter Stastny (531 matchs).

Leon Draisaitl a lui inscrit son 700e point. Il a amassé un but et deux mentions d'aide et Tyson Barrie a également marqué pour les Oilers, qui ont un dossier de 10-2-5 à leurs 16 derniers matchs. Stuart Skinner a réalisé 23 arrêts.

Cette victoire a mis fin à une séquence de quatre défaites des Oilers d'Edmonton.

Noah Cates et Owen Tippett ont réussi les buts des Flyers, qui ont perdu cinq de leurs six derniers duels. Carter Hart a repoussé 23 des 26 tirs dirigés vers lui.

En retard 1-2 au début de la troisième période, Draisaitl a terminé un beau jeu de passes avec un tir précis pour créer l'égalité en avantage numérique.

Ryan Nugent-Hopkins a également établi une nouvelle marque personnelle pour le nombre de points en une saison, soit un 70e grâce à une mention d'aide.

McDavid a réalisé le but gagnant à 12:39 de la troisième période avec un tir qui a dévié sur le défenseur Travis Sanheim. McDavid a ensuite inscrit son deuxième filet du match avec 2:25 à jouer. L'attaquant mène la LNH avec 44 buts cette saison.

Barrie a créé l'égalité 1-1 avec seulement trois secondes à faire en première période. Tippett a redonné les devants aux Flyers à mi-chemin en deuxième période lorsqu'il a redirigé une passe de Kevin Hayes.

Tour du chapeau de Ryan O'Reilly

À Buffalo, Ryan O'Reilly a inscrit un doublé sur les deux premiers tirs des siens, puis a complété son tour du chapeau dans un filet désert, aidant les Maple Leafs de Toronto à l'emporter 6-3 sur les Sabres.

Ryan O'Reilly et John Tavares Photo : Associated Press / Jeffrey T. Barnes

Disputant un troisième match en quatre soirs depuis que les Maple Leafs ont acquis ses services des Blues de St. Louis, O'Reilly a touché la cible deux fois dans un intervalle de 37 secondes en première période.

Les représentants de la Ville Reine ont pris les commandes 4-0 au cours du premier vingt.

O'Reilly a aussi récolté une passe. Ses compagnons de trio John Tavares et Mitchell Marner ont également gardé le marqueur officiel occupé. Tavares a inscrit un but et trois aides, tandis que Marner a accumulé cinq mentions d'assistance.

Michael Bunting et William Nylander ont aussi marqué pour les Maple Leafs. Ilya Samsonov a stoppé 29 lancers. Il a repoussé les 22 premiers tirs dirigés vers lui, avant d'être battu à trois reprises lors des 15 dernières minutes.

Alex Tuch, Jack Quinn et Jeff Skinner ont fait mouche pour les Sabres. Ukko-Pekka Luokkonen a accordé 4 buts sur 10 tirs, avant d'être remplacé par Craig Anderson après 12 minutes de jeu. Anderson a bloqué 17 tirs.