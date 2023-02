Ces jours-ci, les dirigeants de la Ligue de hockey M18 AAA sont aux prises avec une situation à la fois rocambolesque et désolante. Leur crédibilité est en jeu ainsi que celle d’un nouveau et précieux organisme de notre univers sportif, l’Officier des plaintes.

Depuis le 1er février 2021, en cliquant sur un simple bouton sur le site Internet de leur fédération, les athlètes québécois ou leur entourage peuvent avoir recours à l’Officier des plaintes s’ils estiment être victimes ou témoins d’abus ou de harcèlement.

De façon générale, les dirigeants des fédérations sont extrêmement heureux de pouvoir compter sur une expertise externe, et neutre, pour régler des situations conflictuelles qui monopolisaient autrefois beaucoup de temps et de ressources au sein de leur organisme.

Les démarches menées auprès de l’Officier des plaintes, les délibérations et les décisions qui en découlent sont confidentielles. La mission de l’Officier des plaintes consiste à prendre les actions nécessaires pour assurer aux athlètes un milieu sportif sain et normal.

***

La saison dernière, donc, les parents de cinq joueurs des Élites de Jonquière ont sorti l’arme atomique. Ils ont simultanément porté plainte contre quatre personnes : l’entraîneur-chef des Élites, Arnaud Dubé, le directeur général des Élites, Simon Tremblay, le président des Élites, Michel Simard, et le directeur général de Ligue de hockey M18 AAA, Yanick Gagné.

L’entraîneur Dubé est accusé d’avoir tenu des propos inappropriés à l’endroit de ses joueurs. Les plaignants allèguent par ailleurs que l’entraîneur se livre à du harcèlement et à de la violence psychologique.

L'ex-entraîneur des Élites de Jonquière, Arnaud Dubé Photo : Facebook/Élites de Jonquière

Pour leur part, Simon Tremblay, Michel Simard et Yanick Gagné sont accusés de négligence. Les plaignants leur reprochent de n’avoir rien fait pour faire cesser le harcèlement et la violence psychologique dont les joueurs auraient été victimes.

Un panel de trois personnes, qu’on appelle un comité de protection de l’intégrité (CPI), est donc formé pour entendre les plaignants et les accusés .

Premier feu rouge : la preuve présentée lors des audiences du CPI révèle que les plaignants n’ont jamais contacté messieurs Tremblay, Simard et Gagné pour les informer de situations qui leur semblaient problématiques. La preuve révèle par ailleurs qu’au début de décembre 2021, dès que messieurs Tremblay, Simard et Gagné ont été mis au fait des allégations des plaignants, un plan d’intervention a été déployé, tant auprès des entraîneurs que des joueurs.

Deuxième feu rouge : pendant plus d’un mois, entre octobre 2021 et décembre 2021, les véritables responsables de la ligue M18 AAA et de l’équipe sont tenus dans le néant par les plaignants. Mais, en catimini, une enquête est menée par le directeur de la structure de Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, Dany Chouinard. Celui qui commande l’enquête est le président de la région, Patrice Filion. Or, non seulement M. Filion n’a aucune autorité sur l’équipe, mais il a aussi vu son fils faire partie du dernier groupe de joueurs retranchés à l’issue du camp d’entraînement des Élites. Ce n’est pas une simple apparence de conflit d’intérêts. M. Fillion baigne dans le conflit d’intérêts jusqu’aux oreilles.

Quant au rapport de M. Chouinard, il est carrément inquiétant et il allègue de sérieuses fautes professionnelles de la part de l’entraîneur Dubé. Mais pourquoi son enquête est-elle menée secrètement? L’histoire ne le dit pas.

***

Une fois devant le CPI cette affaire nécessite, tenez-vous bien, 6 jours et quelque 50 heures d’audition au cours desquelles comparaissent une vingtaine de témoins!

Il est difficile d’imaginer que les trois représentants de l’Officier des plaintes n’ont pas minutieusement fait leur travail. Il y a des procès pour meurtre qui se règlent plus rapidement que cela.

Finalement, le processus confidentiel arrive à sa conclusion et, le 20 avril 2022, les trois membres du CPI rendent leur décision.

Simon Tremblay, Michel Simard et Yanick Gagné sont exonérés de tout blâme. Comme mentionné plus haut, ils ont déployé un plan d’intervention dès le moment où ils ont été informés des allégations des plaignants.

Au bout du compte, ils ont quand même dû se défendre pendant 50 heures d’accusations lancées par des parents qui ne les avaient même pas informés de l’existence d’une situation problématique.

De plus, à en juger par la rapidité des interventions faites par messieurs Tremblay, Simard et Gagné, on peut raisonnablement croire que le recours à l’Officier des plaintes n’aurait pas été nécessaire et que le problème aurait été corrigé dès le mois d’octobre 2021 si les plaignants avaient simplement pris la peine de téléphoner aux responsables de l’équipe ou de la ligue.

***

En ce qui concerne l’entraîneur Arnaud Dubé, après avoir entendu et lu la preuve qui leur est soumise, les trois représentants de l’Officier des plaintes concluent qu’il n’y a pas présence d’une seule conduite pouvant être suffisamment grave pour constituer par elle-même du harcèlement psychologique .

Le CPI retient des témoignages à l’audition et de la preuve au dossier que les propos et paroles de M. Dubé sont des incidents isolés pour lesquels ce dernier s’est excusé et a fait preuve de remords , écrivent-ils.

Au sujet des allégations de violence psychologique, l’Officier des plaintes estime que certains gestes posés par M. Dubé envers certains joueurs, ainsi que certaines des paroles proférées par ce dernier dépassent les limites de ce qui est acceptable dans le cadre d’une relation entraîneur-joueur .

Malgré ses intentions, poursuit-on, M. Dubé a fait preuve d’un manque de jugement à quelques reprises, plusieurs de ses commentaires et remarques étant répréhensibles.

Le CPI écarte les allégations de violence psychologique, mais estime qu’une sanction est nécessaire afin d’assurer que le comportement et les gestes de l’entraîneur Dubé ne se répètent pas. Le CPI ordonne donc que l’entraîneur complète avec succès une formation d’une durée de 3 à 5 heures offerte par Sport’Aide, ou un organisme similaire, afin de le sensibiliser aux possibles répercussions de ses gestes et paroles .

***

L’histoire aurait normalement dû s’arrêter là. Dès le départ, tous les participants s’étaient engagés à respecter la confidentialité du processus. Les plaignants et les accusés avaient amplement eu le temps de faire valoir leur point de vue. Et les membres du CPI, des personnes neutres, avaient eu l’occasion d’entendre un grand nombre de témoins.

On doit donc présumer qu’une décision raisonnable avait été rendue afin de corriger une situation problématique et que les actions nécessaires avaient été prises pour assurer aux athlètes un milieu sportif sain et normal.

Mais de toute évidence, il y a des participants au processus qui ont eu de la difficulté à décrocher et qui voulaient absolument la tête de l’entraîneur.

L'ex-entraîneur des Élites de Jonquière, Arnaud Dubé Photo : Facebook/Élites de Jonquière

La semaine dernière, près d’un an après la décision du CPI, le Journal de Montréal et le Journal de Québec révélaient en manchette Un autre cas de culture toxique au hockey mineur . Les deux quotidiens reprenaient notamment des extraits des témoignages des cinq joueurs qui avaient été présentés lors des 50 heures d’audition du CPI.

L’un d’entre eux a notamment témoigné : J’ai entendu le langage inapproprié de mon entraîneur, et ce, à plusieurs reprises. (Il a dit) par exemple: Vous êtes fifs en criss. S’il y a du sang, vous sortez. Sinon, vous restez.

Collés l’un à l’autre, les témoignages constituent l’essentiel de la preuve présentée par les plaignants au CPI. Et ils font mal paraître l’entraîneur. Mais tout le contexte, tout le reste de ce qui s’est dit lors de ces six jours d’audition nous échappe.

La première phrase attribuée à l’entraîneur est clairement inacceptable et nous donne une indication de la raison pour laquelle le CPI a invité Arnaud Dubé à suivre une formation pour le sensibiliser sur le sens et la portée de ses paroles.

Par contre, quand l’entraîneur demande à ses joueurs de rester à moins qu’il y ait du sang , le contexte devient très important? Emploie-t-il une image forte pour leur expliquer que lorsqu’ils se battent pour la possession de la rondelle dans un coin de patinoire, ils ne doivent pas abandonner?

On l’ignore. Mais c’est le genre de nuances auxquelles les membres du CPI ont pu avoir accès en étant exposés à l’ensemble de la preuve et des témoignages.

Citée dans l’article du Journal de Montréal et du Journal de Québec, l’une des plaignantes (la mère d’un des cinq joueurs) se dit insatisfaite de la décision de l’Officier des plaintes. La décision lui déplaisant, elle conclut donc que l’Officier des plaintes n’est qu’une façade.

(Cette décision) me porte à croire qu’une (telle structure) ne sert qu’à bien faire paraître les instances gouvernementales responsables du sport au Québec , estime-t-elle.

Le point de vue des parents insatisfaits, et leurs récriminations à l’endroit de l’Officier des plaintes, des Élites de Jonquière et de la Ligue midget AAA ont aussi été présentés, de long en large, vendredi dernier dans cet article fouillé de ma collègue Josie-Anne Taillon.

Ces parents dénoncent-ils l’Officier des plaintes parce que le processus était tout croche ou parce que l’objectif qu’ils recherchaient au départ, le renvoi de l’entraîneur, n’a pas été atteint? Au bout du compte, la question se pose.

***

Ce qui devait au départ être un processus confidentiel de justice sportive réparatrice est maintenant devenu un véritable cirque.

Jeudi dernier, après la publication de l’article du Journal de Montréal, l’entraîneur Arnaud Dubé a remis sa démission.

Je croyais avoir été jugé convenablement par un organisme externe qu’est le Programme de l’Officier des plaintes à l’intégrité dans le sport pour les événements qui sont survenus en 2021. Ce fut un processus sérieux et rigoureux. Les ajustements avaient été apportés. Malheureusement la situation a pris trop d’ampleur, je me dois de me retirer de mes fonctions aujourd’hui , a-t-il expliqué dans un communiqué publié par la ligue.

Arnaud Dubé a remis sa démission jeudi dernier. Photo : Élites de Jonquière

Mais coup de théâtre, après cette annonce, tous les joueurs et parents des Élites de Jonquière se sont mobilisés. Ils ont signé un communiqué déplorant le départ d’Arnaud Dubé. Et les joueurs réclament que leur entraîneur reste en poste.

Il faut souligner ici que huit des joueurs des Élites cette saison faisaient aussi partie de l’équipe la saison dernière.

Nous ne voulons pas banaliser les gestes qui ont été reprochés à Arnaud Dubé lors de la saison 2021-2022, loin de là. Arnaud a reconnu des faits, il a accepté la décision des instances et a corrigé son comportement par la suite , soutiennent les parents et les joueurs de l’équipe.

Lorsqu’on lit cela, il est une fois de plus difficile de croire que l’Officier des plaintes n’a pas bien fait son travail.

Or, malgré cela, les Élites de Jonquière n’ont plus d’entraîneur. Et Arnaud Dubé, qui s’était engagé de bonne foi dans un processus soi-disant confidentiel, et qui a apporté les correctifs nécessaires pour devenir un meilleur entraîneur, est désormais marqué au fer rouge.

***

Une conférence de presse est prévue demain, le 22 février, à Jonquière. Je n’ai aucune idée de ce qui sera annoncé à cette occasion.

Mais une chose est certaine, si Arnaud Dubé ne retrouve pas son poste d’entraîneur en chef, la crédibilité de l’organisation des Élites, de la Ligue M18 AAA et de cette nouvelle institution qu’est l’Officier des plaintes sera sérieusement entachée.

Si l’entraîneur ne retrouve pas son poste, ça signifiera que la notion de réhabilitation n’a aucune importance. Et ça signifiera qu’au bout du compte, toutes les énergies mobilisées la saison dernière pour en arriver à une solution juste et positive ne valaient rien.

Bref, ce sera une conférence de presse fort intéressante.