Michael Downey quittera Tennis Canada à la fin de l’année

On ignore pour l'instant l'identité de la personne qui lui succédera à la tête de Tennis Canada.

Le conseil d'administration de Tennis Canada, avec l'appui d'une importante firme de recrutement, a déjà amorcé la recherche d'un nouveau chef de la direction , a-t-on précisé dans le communiqué de l'organisation.

Downey prendra donc sa retraite à l'issue d'une carrière de 15 ans répartie en deux séjours chez Tennis Canada.

Durant son premier mandat de 2004 à 2013, Downey s'est illustré en élaborant un plan visant à diversifier et à augmenter les revenus de l'Omnium Banque Nationale afin de les réinvestir dans la haute performance et le développement du tennis au Canada.

« J'ai été inspiré par de jeunes et fiers Canadiens nommés Milos, Eugenie, Gaby, Aleks, Vasek, Rebecca, Félix, Bianca, Denis, Leylah-Annie et, évidemment, le légendaire Daniel (Nestor). Ils se sont fait connaître grâce à leurs réalisations sur le terrain et à l'extérieur. Mais leur plus grand héritage sera l'influence qu'ils ont eue sur la prochaine génération de talents canadiens qui, en temps voulu, permettra au Canada de rester un chef de file mondial au tennis. »