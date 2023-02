Marion Thénault qualifiée pour la finale des sauts aux Championnats du monde

Avec un pointage de 96,93 dès la première manche des qualifications, Thénault a récolté la deuxième note parmi les 20 concurrentes inscrites, ce qui lui a non seulement garanti sa place pour la finale mercredi, mais lui a aussi évité de passer par la deuxième manche des qualifications.

Rappelons qu'aux mondiaux comme aux Jeux olympiques, les six meilleures skieuses de la première manche accèdent directement à la finale, tandis que la seconde permet à six autres athlètes de s'ajouter.

Seule l’Australienne Danielle Scott (99,40) a obtenu une meilleure appréciation des juges. Sa compatriote et championne du monde en titre, Laura Peel (87,57), est 5e.

La Chinoise Chen Meiting (89,88) s'est classée 3e.

La Chine aura d’ailleurs trois représentantes en finale, le plus haut total parmi les nations participantes. L'Australie, les États-Unis et l'Ukraine obtiendront deux chances chacune.

Thénault sera donc la seule représentante de l'unifolié puisque sa coéquipière Flavie Aumond devra attendre avant de vivre son baptême du feu à des mondiaux. Lundi, l'athlète de 20 ans a subi une commotion cérébrale à l'entraînement en ratant son atterrissage et elle a dû renoncer à prendre le départ mardi.

Dimanche, Thénault et ses coéquipiers Miha Fontaine et Alexandre Duchaine ont terminé 5es et derniers de l'épreuve par équipe mixte.

Du côté masculin, les qualifications ont été reportées à mercredi en raison de forts vents qui continuent de compliquer la tâche des athlètes et des organisateurs depuis le début des mondiaux dimanche.

Alexandre Duchaine, Émile Nadeau et Miha Fontaine y représenteront le Canada.