Un nouveau portail en santé mentale disponible pour les entraîneurs canadiens

Les enjeux de santé mentale chez les sportifs ne sont plus un secret, et la pandémie n'a fait qu'accélérer ce problème. Entre 40 % à 48 % des enfants et des adolescents disent avoir développé des problèmes de santé mentale lors de l’entrée dans nos vies de la COVID-19 selon une étude de 2020.

En réponse à ces chiffres inquiétants, l'Association canadienne des entraîneurs (ACE) a dévoilé, jeudi, une toute nouvelle plateforme en ligne dédiée aux entraîneurs canadiens qui souhaitent s’outiller pour faire face aux défis que représente la santé mentale de leurs athlètes.

Le portail de ressources sur la santé mentale dans le sport est destiné aux entraîneurs de tous les niveaux et cible plusieurs axes de la santé mentale.

On y présente, entre autres, des astuces pour discuter ouvertement de la santé mentale avec les athlètes, ainsi que des informations nécessaires pour mieux comprendre les nuances entourant cet enjeu et pour démystifier les effets de la santé mentale sur les performances.

Parmi les ambassadeurs sollicités pour faire la promotion de cette initiative fiancée par l’Agence de la santé publique du Canada, on retrouve Bev Priestman, qui est à la tête de l’équipe nationale féminine de soccer, et Damian Warner, champion olympique du décathlon.

Le planchiste Maxence Parrot figure aussi sur cette liste, tout comme son préparateur mental, Jean-François Ménard. Les deux hommes unissent leur force depuis 2014 et la santé mentale est au centre de leur association. Durant cette période, Parrot a remporté trois médailles olympiques, dont la médaille d'or en slopestyle aux plus récents Jeux olympiques d’hiver, à Pékin, en février 2022.

Je trouve ça vraiment super que les coachs puissent avoir ces ressources-là pour travailler leur santé mentale pour que les athlètes puissent en bénéficier par la suite, pense Maxence Parrot. Avoir de bons entraîneurs autour de nous, c'est ce qui fait toute la différence.

Jean-François ne m'a pas juste aidé dans ma carrière de planchiste depuis 2014, il m'a aussi aidé dans toutes les sphères de ma vie. Il n’a pas travaillé avec moi seulement en tant qu’athlète. Tout le monde vit des choses dans sa vie personnelle, ce qui peut affecter le sport aussi. Jean-François l’a compris assez vite, et il a toujours travaillé ce côté-là avec moi parce qu'il sait à quel point ça peut avoir des répercussions dans le sport.

Maxence Parrot avec sa médaille d'or des X Games d'Oslo Photo : Associated Press / Fredrik Hagen

Ménard était justement à ses côtés quand Parrot a annoncé être atteint, à 24 ans, d'un lymphome de Hodgkin, en janvier 2019. Deux mois seulement après la fin de ses traitements, le Québécois, grâce au soutien de sa famille et de son équipe, remportait la médaille d'or du grand saut aux X Games, en août 2019.

Ce que je trouve super intéressant, c'est d'avoir des experts en santé mentale ou des entraîneurs sportifs comme ambassadeurs du projet, pense Jean-François Ménard. Je trouve aussi que c’est bien d'avoir des athlètes qui parlent de l'importance d'avoir des entraîneurs qui sont bien mentalement, qui ont les outils, qui ont les ressources. Qu'on entende les athlètes en parler, à quel point ça a une influence non seulement sur leur performance, mais aussi sur leur vie en général.

Parce que la place qu’un entraîneur occupe dans la vie d’un athlète peut être sous-estimée. Ces derniers sont au cœur du développement de leurs protégés et ce sont eux qui, souvent, détiennent les clés du succès des sportifs.

Il y a une étude qui a été faite il y a une vingtaine d’années dans laquelle ils ont demandé à des athlètes de pointe, dans l’adolescence, de déterminer qui sont les gens qui ont plus d'influence dans leur vie. Il y avait cinq personnes : l'entraîneur, la mère, le père, l’enseignant à l'école et un ami.

95% des jeunes athlètes avaient mentionné que l'entraîneur venait au premier rang d'un point de vue influence dans leur vie, dans leur développement à titre d’athlète, ajoute Ménard. Ça représente tout. Surtout qu’un athlète se retrouve dans des situations où il est défié, constamment, à repousser ses limites. Si on vit des choses riches en émotions, l'entraîneur devient une référence extraordinaire pour aider l'athlète à vivre ça comme il faut.

Les deux ambassadeurs étaient agréablement surpris de la qualité du contenu offert sur le portail, et aussi de la courte gestation de ce projet. Maxence Parrot pense même que le Canada vient de se doter d’un outil qui lui permettra d’avoir une longueur d’avance sur les autres nations sportives.

Je voyage depuis dix ans, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'athlètes de près, et ce n’est pas tout le monde qui a accès à ces ressources-là, confirme le planchiste. Avoir de bons entraîneurs autour de nous, c'est ce qui fait toute la différence. Je pense que ça va donner un bon avantage à tous les entraîneurs du Canada d'avoir accès à ça.

Ces enjeux font plus que jamais partie du quotidien des entraîneurs canadiens. Il faut normaliser le discours entourant la santé mentale pour décloisonner cet aspect de la performance qui a trop longtemps été négligé dans le milieu sportif.

Comment faire maintenant pour inciter les entraîneurs aux méthodes plus traditionnelles de faire appel à ces ressources? Comment les convaincre de tendre l’oreille aux besoins de leurs athlètes, de faire preuve d’originalité pour accommoder certains jeunes qui profiteraient d’une approche plus personnalisée?

C'est de leur faire comprendre les bénéfices. Comme toute chose, à un moment donné, quand tu adoptes certaines pratiques, tu arrives à un point où tu ne peux plus te permettre de ne pas le faire , explique Jean-François Ménard, qui partage depuis des années ses connaissances avec certains des meilleurs athlètes de la planète et depuis peu avec ceux du Canadien de Montréal.

Si tu demandes à des athlètes, après qu’ils aient pris leur retraite, de parler des meilleurs entraîneurs qu’ils ont eus dans leur carrière, c'est très rare qu'on entende un athlète dire qu’il a apprécié un entraîneur parce qu'il était tellement bon techniquement ou tactiquement. Tu vas davantage entendre des athlètes dire : "ils m'avaient à cœur, tu sais, ils voulaient vraiment que je m'améliore comme personne, il me posait des questions régulièrement par rapport à comment ça allait à l'école, comment ça allait à la maison".

Si ce projet veut améliorer le soutien des jeunes athlètes, il se veut aussi une main tendue aux entraîneurs après deux années difficiles passées à gérer l’incertitude de la pandémie.

S’il faut normaliser les enjeux de santé mentale et décloisonner cet aspect de la performance qui a trop longtemps négligé dans le milieu sportif, il faudrait aussi s’intéresser à la santé des entraîneurs, selon Jean-François Ménard.

Le coach, c'est comme un athlète, il vit à peu près les mêmes stress et, pourtant, c'est peut-être celui qui est le laissé-pour-compte, affirme Ménard. On tient souvent pour acquis que ces entraîneurs-là n’ont pas de défis, qu’ils n’ont pas de problèmes. Ce sont des gens qui sont dans des rôles de leadership, qui ont toutes les réponses tout le temps, mais ces gens-là vivent énormément de stress et d'anxiété. Dans certains cas, je dirais même plus que les athlètes.

Qui coach les coachs? Il faut se rappeler que ce sont des gens qui sont dans des situations de performance aussi, ils vivent beaucoup de défis et il faut penser à eux de plus en plus.

Maxence Parrot est monté sur le podium à deux reprises aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022. Photo : Getty Images / Patrick Smith

De nouvelles priorités

C’est avec un léger pincement au cœur que Maxence Parrot a regardé, de chez lui, les plus récents X Games.

Après 10 années passées dans ses valises, à parcourir la planète entre camps d’entraînement et compétitions, l’athlète de 28 ans a renoncé aux épreuves cette saison pour profiter de l’éveil de son fils, Blake, âgé de neuf mois maintenant. Cette décision, insensée il y a quelques années à peine, le comble pourtant de bonheur.

Je suis vraiment en paix avec la décision que j'ai prise de rester à la maison pour cette année. C'est important d'être à la maison pour aider ma blonde. Je ne suis pas du genre à penser que c'est à elle à faire tout le travail durant son congé de maternité. Je pense que le père doit être aussi présent dans les débuts, donc je suis content de pouvoir offrir ça à ma famille.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

C'est fou à quel point j'ai de l'amour pour ce petit humain-là. Ça n'a aucun sens. Il a fait ses premiers pas il y a deux semaines, donc là on attend qu’il commence à marcher. Je n’ai jamais eu autant d'amour pour quelque chose dans ma vie, donc de vivre ça c'est vraiment quelque chose de spécial.

Parrot continue de s’entraîner dans les gymnases et sur les pentes pour garder la forme et il espère faire un retour à la compétition, mais il refuse de parler d’échéancier.

Je n’ai pas d'option devant moi. Mon but, c'est sûr, est de retourner à la planche à neige. J'apprécie énormément la vie que j'ai en ce moment, le temps que j'ai avec ma famille.

J'ai vraiment appris avec mon cancer que tu ne peux pas trop planifier en avance non plus. Donc mon but en ce moment, c'est certain que c'est de faire un retour à la compétition. On va voir comment tout se passe, et si tout se passe bien, on va me revoir sur les pistes des X Games l'an prochain.

Le palmarès de Maxence Parrot lui permettra de reprendre sa carrière au moment qu’il jugera opportun, et il aura aussi le luxe d’établir lui-même le nombre d’épreuves auxquelles il participera.

Une chose est certaine, son calendrier de compétitions ne sera plus aussi chargé qu’auparavant. Pas question de s’éloigner trop longtemps du nid familial, à moins que la petite famille ne prenne la route avec lui.