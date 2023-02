Feu vert conditionnel pour Adriana dos Santos Araujo

Après moult vérifications, la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) permettra à la Brésilienne Adriana dos Santos Ajauro de se battre le 23 mars prochain contre Mary Spencer.

Selon Virginie Assaly, vice-présidente chez Eye of the Tiger Management, les responsables du comité de révision de la RACJ ont acheminé un document, vendredi dernier, spécifiant les dernières conditions que la boxeuse brésilienne doit remplir afin de venir se battre au Casino de Montréal.

Il ne manquerait plus que des certificats médicaux émis par les autorités brésiliennes pour que Dos Santos Araujo (6-1, 1 K.-O.) puisse livrer un premier combat depuis octobre 2020.

Également joints par Radio-Canada Sports, le gérant et l’entraîneur de Mary Spencer (7-1, 5 K.-O.), l’Américain Brian Cohen (Team Empire Boxing) et Ian MacKillop, du Gymnase Donnybrook dans le sud-ouest de Montréal, se sont dits convaincus de voir l’adversaire qu’ils ont choisie offrir une bonne opposition à leur protégée.

Sans pouvoir garantir que Dos Santos s’entraîne assidûment, ils ont beaucoup insisté sur sa vaste expérience de plus de 300 combats chez les amateurs, ses deux participations aux Jeux olympiques et sa médaille de bronze à Londres, en 2012.

Cohen, qui s’occupe de la carrière d’une vingtaine de boxeuses professionnelles depuis son bureau basé à Philadelphie, a aussi laissé entendre que Dos Santos s’était déjà préparée pour un duel qui n’a finalement pas eu lieu aux Bahamas, il y a environ trois mois.

Mary Spencer n’a pas été en mesure de s’imposer et de mettre la main sur le titre de championne du monde IBO. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

C’est là que je l’ai rencontrée, et nous sommes demeurés en contact depuis, a dit Cohen. Quand Ogleidis Suarez s’est désistée, j’ai aussitôt pensé à Adriana, qui tente activement d’effectuer un retour à la compétition depuis environ six mois , a-t-il précisé.

Tant Cohen que MacKillop ont insisté sur l’importance pour Mary Spencer de demeurer active et de livrer le plus tôt possible un combat de relance.

Mary peut se battre n’importe quand et vaincre n’importe quelle boxeuse que l’on mettra devant elle. Mais elle ne veut pas d’adversaire facile. Elle veut toujours y aller contre la meilleure boxeuse disponible , a lancé MacKillop.

Preuves à l'appui

Comme l’a indiqué Me Joyce Tremblay, responsable du contentieux de la RAJC en matière de sports de combat, des photos récentes et une vidéo de Dos Santos à l’entraînement ont été acheminées à la régie qui se montre doublement prudente depuis la mort de la Mexicaine Jeanette Zacarias Zapata survenue dans le ring, au stade de tennis du parc Jarry, en août 2021.

C’est aussi dans la foulée de ce drame que la régie avait retiré son accord à la tenue, en juillet dernier, du combat qui devait opposer Caroline Veyre à la Mexicaine Wendy Cruz Castro.

Dix-huit mois plus tard, les conclusions du rapport du médecin coroner Jacques Ramsay entourant le décès de Zapata se font encore attendre.