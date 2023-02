Félix Auger-Aliassime à Doha et à Dubaï pour préparer Indian Wells au soleil

Changement de programme cette saison pour le 9e joueur mondial. Présent dans les dernières années au tournoi de Marseille, disputé à l'intérieur et près de sa résidence européenne de Monaco, Félix Auger-Aliassime se déplace cette année dans la péninsule arabique afin de parfaire sa préparation pour le premier tournoi de la saison de la série Masters.

Par le passé, je jouais toujours à Marseille. Mais cette année, je voulais jouer un peu plus à l’extérieur afin de me préparer pour Indian Wells , a-t-il expliqué en entrevue lundi depuis Doha, capitale du Qatar.

En manque de réussite au tournoi californien depuis le début de sa carrière ̶ il n'a jamais dépassé le troisième tour ̶ , il a réalisé que d'enchaîner les tournois à l'intérieur avant Indian Wells n'était pas idéal.

L’an dernier, je n’ai pas eu une super tournée à Indian Wells, puis à Miami. Je me suis demandé un peu pourquoi, a-t-il relaté. C’est vrai que l’an dernier, j’avais gagné à Rotterdam [joué à l'intérieur, NDLR], puis j’étais retourné au Canada et j’avais joué à l’intérieur [à Marseille]. Arrivé à Indian Wells, retrouver le soleil, les courts extérieurs, c’était un peu compliqué.

Le but est de venir un peu plus tôt sur les courts extérieurs, ici [à Doha] puis à Dubaï, et d’enchaîner avec Indian Wells , a-t-il souligné.

Autre facteur qui a fait pencher la balance, celui de la découverte de nouveaux endroits, de nouvelles villes.

Des fois, de revenir chaque année au même tournoi, il peut y avoir une petite lassitude qui vient s’installer, a-t-il avoué. Alors que de découvrir un nouveau tournoi, le sentiment de nouveauté, c’est excitant. Découvrir une nouvelle ville. J’espère que ça portera fruit. Depuis que je suis arrivé hier (dimanche), je prends beaucoup de plaisir.

Le Québécois de 22 ans analyse froidement son début de saison, sans coup d'éclat, mais sans grande déconvenue non plus.

J’espérais mieux. Dès les Internationaux d’Australie, ç’a été un peu compliqué. Mais le positif est que j’aurais pu perdre au premier ou au deuxième tour en Australie, alors d’avoir pu gagner quelques matchs sans jouer mon meilleur tennis, c’est bien.

Il n'est pas non plus trop amer de n'avoir pas pu défendre avec succès son titre acquis l'an dernier à Rotterdam, le premier de sa carrière, puisque c'est nul autre que l'éventuel champion du tournoi et ex-numéro un mondial Daniil Medvedev qui l'a éliminé en quarts de finale.

Rotterdam, je suis content de la manière que j’ai joué et puis j’ai perdu contre un très bon joueur, alors mon début de saison, il est correct. J’ai hâte de voir ce que je vais pouvoir faire dans les semaines à venir.

Félix Auger-Aliassime ne se fixe pas d'objectif de résultats précis . Il n'a pas non plus une lacune claire dans son jeu qu'il souhaite améliorer afin de continuer sa progression parmi l'élite mondiale.

La concentration principale est juste d’aller sur le court, bien travailler, essayer de s’améliorer. Essayer de voir ce qui me fait gagner, mon identité de jeu. Et puis voir ce que sont mes forces. Peaufiner les points à améliorer, a-t-il détaillé.

Tous les tournois, j’arrive en essayant de gagner. Je veux gagner de très grands tournois. Je ne le cache pas publiquement. Je veux gagner des Masters, des grands chelems. Ça viendra quand ça viendra , a-t-il conclu.

À Doha, il amorcera mercredi, en tant que 2e tête de série, sa quête d'un cinquième titre sur le circuit de l'ATP. Son adversaire est plus qu'à sa portée : l'Australien Jason Kubler, 74e joueur mondial.

(Avec les informations de Carole Bouchard)