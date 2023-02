Bianca Andreescu éliminée au premier tour à Dubaï

Le début de rencontre a vite suscité des inquiétudes dans la tête de la 36e raquette mondiale, puisqu’elle accusait un retard de 0-3 après seulement 10 minutes de jeu.

Rybakina, 9e tête de série, a poursuivi sa marche même si, en avance 4-1, elle a dû recourir à une pause pour recevoir des traitements à une cuisse.

Avec ses trois as et son taux de points inscrits avec ses premières balles de service à 80 % (16 sur 20), elle a rapidement clos la manche initiale au bout de 38 minutes.

Menant 2-1 dans la seconde, Andreescu a eu recours à son tour au soin de la physiothérapeute pour traiter son épaule droite. Il s'agissait en apparence de la même douleur qui avait causé son abandon en demi-finale en Thaïlande, il y a deux semaines.

Après l'interruption d'une dizaine de minutes, c'est une Andreescu visiblement regaillardie qui a brisé le service de sa rivale pour creuser l'écart. Mais ce n'était là que le premier d'une série de quatre bris et contre-bris qui a ramené les joueuses à égalité 4-4.

Avec trois as de plus, mais en étant nettement moins productive sur l'ensemble de ses premières balles (62 %), Rybakina a tout de même été légèrement plus efficace qu'Andreescu (59 %).

La Kazakhe de 23 ans a été la première à enchaîner quatre jeux gagnants dans la rencontre et cela lui a permis de faire la différence pour conclure le match en 1 h 33 min.

Au prochain tour, Rybakina se mesurera à la Tchèque Marie Bouzkova, classée 26e à la WTA et gagnante 6-1 et 6-1 sur l'Américaine Sofia Kenin, 149e du monde.

Fernandez gagne en double

Plus tôt en matinée, Leylah Annie Fernandez et sa partenaire de double américaine Bethany Mattek-Sands ont défait la Brésilienne Luisa Stefani et la Kazakhe Anna Danilina 1-6, 6-3 et 11-9 dans un match de premier tour.

Fernandez et Mattek-Sands auront maintenant rendez-vous avec la Russe Aliaksandra Sasnovich et la Chinoise Yifan Xu.

Ces dernières ont éliminé les Britanniques Harriet Dart et Eden Silva 4-6, 6-1 et 10-6.

La Lavalloise de 20 ans avait bien amorcé le tournoi en simple, dimanche, avec une victoire en deux manches de 6-4 et 6-2 contre l'Autrichienne Julia Grabher.

Au prochain tour, Fernandez croisera le fer avec la Polonaise et numéro un mondiale, Iga Swiatek.