Le rêve éveillé de Laurence St-Germain, championne du monde

Je suis encore dans un drôle de rêve, a-t-elle confié à Tout un matin, sur lCI Radio-Canada Première, lundi. Ça déboule tellement vite. Le moment où je l’ai réalisé, c’est dans l’avion quand j’ai vu les milliers de messages que j’avais reçus. Je n’ai même pas eu le temps de faire le tour au complet. C’est encore fou. Quand j’y pense, je ris encore!

J'ai plus eu le temps de le réaliser dans l'avion parce qu'avant ça j'ai couru partout, a-t-elle aussi dit dans la première entrevue télévisée en direct de sa carrière, à D’abord l’info. Je n'ai jamais eu autant de médias, je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir. En fait, après ma course, je n'ai pas mangé avant 20 h 30. C'était pas mal intense, mais là c'est dans l'avion que je me suis dit : "Bon, je suis championne du monde."

Avec une 6e place comme meilleur résultat sur la scène mondiale auparavant, c'était à la Coupe du monde de Levi (Finlande) en novembre 2020 et au mondiaux d'Are (Suède) en 2019, Laurence St-Germain n’avait jamais connu le traitement réservé aux médaillées, et encore moins à une championne du monde. Elle l’avoue candidement, elle ne connaissait même pas le protocole officiel pour le trio de tête.

Tout le monde me disait où aller. Je célébrais encore avec mes coéquipières, mais on me disait : "Non, il faut que tu ailles dans l’arrivée, c’est ton podium!" Mais je ne savais pas ce que je faisais. "Je me place comment?" Même quand j’étais dans l’arrivée et que Mikaela descendait, je pensais que j’allais être 2e et je me demandais de quel côté du podium la 2e était…

La skieuse la plus titrée de l’histoire a toutefois connu une deuxième manche imparfaite et a cédé les dixièmes de seconde nécessaire pour que la Québécoise de 28 ans entre dans l’histoire.

Ç’a réglé le problème, il fallait que j’aille dans le milieu! , s’est-elle exclamée.

Laurence St-Germain (au centre) flanquée de la médaillée d'argent américaine Mikaela Shiffrin (à gauche) et de la médaillée de bronze allemande Lena Duerr. Photo : Getty Images / Tom Pennington

En plus, je ne m'étais jamais dit que j'allais la battre [Shiffrin] pour vrai. Juste le fait qu'elle a terminé la course et que j’ai fini en avant d'elle. Ça, ça rend encore plus ma médaille spéciale. C'est une légende. Je pense que ça va être vraiment vraiment long avant que quelqu'un batte ses records, donc juste pouvoir dire que je l'ai battue une course.

Elle (Mikaela) a été super gentille au podium dans l’arrivée et à la remise des médailles. Je pense qu’elle voulait gagner, alors elle devait être un peu fâchée, mais je pense que tout le monde était vraiment sincère dans leurs félicitations.

Aller plus lentement, pour aller plus vite

Bien que la poudreuse ne soit pas encore entièrement retombée, Laurence St-Germain était en mesure d’expliquer ce qui avait changé dans sa manière d’aborder la compétition dans les dernières semaines et qui lui avait permis de réaliser cette performance inattendue, mais espérée.

Après sa 7e position en République tchèque à la fin du mois de janvier, sa meilleure performance cette saison, la spécialiste du slalom a bien analysé les vidéos des descentes des meilleures de la discipline et a compris qu’elle devait travailler sur la perception de la vitesse pendant que je descends .

Laurence St-Germain lors du slalom des Championnats du monde de ski alpin. Quelques minutes plus tard, elle sera sacrée championne du monde. Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

J’attaquais souvent comme une poule pas de tête, a imagé la skieuse de St-Ferréol-les-Neiges. J’essayais de tout faire d’un coup. Au lieu juste de penser à skier, j’essayais de mettre de l’intensité, mais pas à la bonne place. Je poussais sur mon ski à 100 % d’un coup, mon ski pliait quand il relâche, ça crée beaucoup de vitesse, mais je ne faisais pas confiance à mes capacités techniques et tactiques. C’est vraiment ça qui a fait la différence. Quand je descends, si j’ai l’impression d’aller lentement, c’est que je suis en contrôle et que je skie bien. Quand tout vient vite, c’est que je suis trop sur la limite et que je ne suis pas en contrôle.

Quand tu n'es pas en contrôle, a-t-elle poursuivi, tu as l’impression d’aller vite comme quand tu pars à la course en descendant une pente. Mais tu n’as aucun contrôle. Tu vas vite, mais si tu dois tourner à gauche parce qu’il y a une roche, c’est sûr que tu tombes.

Après la première manche à Courchevel-Méribel où elle a enregistré le troisième temps, Laurence St-Germain savait qu’elle avait bien skié parce que j’avais l’impression que je n’allais pas vite. Tout venait tellement lentement parce que j’étais en contrôle de ce que je faisais.

La skieuse Laurence St-Germain est devenue championne du monde de slalom samedi, en France! C'est un premier podium en carrière pour Laurence, et une victoire historique pour le Canada. Elle est venue nous rendre visite ce matin pour discuter avec Marc André et Jean-Patrick.

C’est vraiment ce que j’ai travaillé, a-t-elle ajouté. Faire confiance que même si j’ai l’impression que je ne vais pas vite, et que je suis en contrôle, c’est bon signe.

De la même façon, la nouvelle championne du monde a raconté qu’elle avait été en mesure, pour la première fois de sa carrière, d’être entièrement dans le moment présent pendant sa compétition… en demandant notamment à ses entraîneurs de la laisser tranquille.

Avant la course, j’avais parlé à mes entraîneurs. Je savais que je skiais bien, je leur ai dit : je pense être capable de faire quelque chose de bien, mais même si j’ai la manche de ma vie et que je suis en position pour faire un podium, je veux que vous me parliez de la même manière que je sois 1re ou 20e. C’est ce qu’ils ont fait. En fait, je leur ai à peine parlé parce que j’avais peur qu’ils me disent quelque chose et que je ne sois pas contente!

Parfois, quand je descends, a-t-elle continué, je me dis que j’ai bien fait cette section avant, mais là, tout le long que je descendais, je pensais juste à aller en bas et attaquer. Je pensais à ce qui s’en venait et non à ce que je venais de faire. Ça m’a aidé mentalement à ne pas penser : est-ce que j’ai bien skié, est-ce que je vais garder ma position? Je savais que si j’exécutais mon plan et que je skiais bien, je ferais une bonne performance. Je ne m’attendais quand même pas à gagner.

La saison de Laurence St-Germain n’a pas pris fin avec ces Championnats du monde. Il lui reste une Coupe du monde en Suède et les finales de la Coupe du monde en Andorre, en mars. Avec son nouveau statut de championne du monde, elle a reconnu qu’elle aura une pression inconnue, mais pas question de réinventer la roue. Elle sait maintenant comment aller plus vite... en prenant son temps.

Laurence St-Germain devant le drapeau canadien lors de la cérémonie de remises des médailles du slalom des Championnats du monde de ski alpin. Photo : Getty Images / AFP/JEFF PACHOUD

C’est sûr que je sais maintenant ce que ça prend, comment je dois me sentir sur mes skis et ce que ça prend pour moi. C’est sûr que je vais essayer de le reproduire à l’entraînement et lors des prochaines courses, a-t-elle détaillé. Je veux vraiment me concentrer sur exécuter techniquement et tactiquement mon ski, et je sais que ça peut m’amener sur le podium maintenant. Ça va être plus difficile, c’est sûr, mais ça va être de me concentrer sur ce que je peux contrôler.

Avant de renouer avec la saison européenne, elle sera au Mont-Tremblant dans une semaine pour le slalom géant de la Coupe Nor-Am… où elle agira à titre d’ouvreuse de piste pour la compétition masculine à laquelle son frère prend part.

Mais surtout, elle aura quelques examens à passer cette semaine, elle qui poursuit des études universitaires en génie biomédical à l’École polytechnique de Montréal.

Je pense que ma note va descendre un peu, je me fiais beaucoup sur ma journée d’aujourd’hui (lundi) pour étudier, mais il y a eu des petits changements de plan!, a-t-elle lancé en riant.

Un conseil pour les examens? Aller lentement et rester en contrôle.