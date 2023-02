La situation kafkaïenne des blessures du Canadien

C’est à se demander ce qui serait le plus difficile ces jours-ci : suivre un cours de chimie organométallique ou s’y retrouver dans la liste de blessés du Canadien et des différentes mises à jour de leur état de santé.

Après le petit discours du jour sur l’état de l’union tricolore, un représentant des médias a détourné la tête, laissant tomber un très senti je suis étourdi , ce qui résumait assez bien la pensée générale sur la galerie de presse peuplée de journalistes pour qui les lois mathématiques ne sont pas nécessairement une grande force, il convient de le spécifier.

Pour une équipe qui mène la Ligue nationale pour une deuxième année de suite au total du nombre de matchs manqués par ses joueurs en raison de blessures, le CH n’en faisait pas grand cas lundi matin à l’entraînement, quelques heures avant de s’envoler vers Newark la délicieuse.

Martin St-Louis a bien admis qu’il était sûr que [l’état-major] va regarder ça à la fin de l’année , sans s’aventurer davantage sur ce terrain.

Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Est-ce qu’il y a des choses qu’on peut contrôler mieux? Je ne sais pas , a ajouté l’entraîneur, des propos auxquels Nick Suzuki fera écho quelques instants plus tard.

Regardons les choses froidement, dans l’ordre S.V.P.

D’abord au rayon des bonnes nouvelles, peu garni, on note le retour avec le groupe principal de Kaiden Guhle. Le défenseur patinait en solitaire depuis le 10 février. C’était une première avec ses comparses, mais il était vêtu d’un gilet interdisant les contacts. Il les accompagnera même dans ce voyage au New Jersey et à Philadelphie, mais il ne faut pas s’attendre à le voir à l’œuvre si rapidement.

Chris Wideman s’est mystérieusement blessé au haut du corps, même s'il a remporté le défi des échappées du concours d’habiletés dimanche. Il n’accompagnera pas l’équipe cette semaine.

Pas plus que Sean Monahan d’ailleurs.

Kirby Dach et Sean Monahan Photo : usa today sports / Eric Bolte

Kirby Dach est toujours foudroyé par un virus qui l’empêche de s’entraîner. Il ne devrait pas disputer les deux prochains matchs à l’étranger, mais peut-être que oui… les voies de la guérison étant impénétrables.

Joel Edmundson, pour sa part, se fait évaluer quotidiennement depuis le 26 janvier, pauvre bougre.

Et l’on ne parle pas ici de Brendan Gallagher, Jake Evans et Arber Xhekaj. Sans compter les absences de Juraj Slafkovsky et de Cole Caufield dont on sait toutefois que leur saison est terminée.

Au total cette saison, le site mangameslost.com répertoriait avant les matchs du week-end que les blessés du

Tricolore ont raté 414 matchs, un sommet dans la ligue.

Beaucoup de choses bizarres se sont passées cette année avec les blessures. Tu ne peux pas y faire grand-chose quand un gars se blesse. Personnellement, je veux jouer tous les matchs et parfois tu dois jouer en dépit de blessures , a lancé Nick Suzuki.

Difficile de remettre en question la volonté du capitaine à ce sujet. Suzuki est l’homme de fer du CH. Il a disputé 265 rencontres d’affilée, une séquence qui a débuté le 3 octobre 2019, la 6e de la ligue actuellement.

Il doit parfois se sentir bien isolé parmi ses pairs, surtout depuis deux ans. En plus d’être le champion des blessures cette année, le Canadien a battu un record de la LNH l’an dernier en dépassant la barre des 700 matchs ratés. L’ancienne marque appartenait aux 629 rencontres des Kings de Los Angeles en 2003-2004.

Non seulement la chose est inquiétante en soi, mais lorsqu’il faut supputer en plus sur la nature des blessures, estimer approximativement la durée de la convalescence, tout ça sans pouvoir en parler à qui que ce soit, on finit par en perdre notre latin.

« Toutes les équipes passent par là, mais on dirait que ça a été pire pour nous les deux dernières années. En espérant qu’on soit plus tranquilles pour les prochaines. » — Une citation de Nick Suzuki

C’est la grâce qu’on peut souhaiter à cette équipe en effet. Ça simplifierait la tâche de tout le monde.

Ajustements

Martin St-Louis y est allé d’une autre de ces trouvailles en ce beau lundi midi.

Comparison is the thief of joy , a-t-il lancé dans la langue de Michael Rousseau quand on lui a parlé de sa position au classement.

Une traduction très libre pourrait ressembler à quand on se compare, on se désole . Certains l’attribuent à Theodore Roosevelt tandis que d’autres remontent jusqu’à la Deuxième épître aux Corinthiens. St-Louis n’a pas dévoilé sa source. Allez savoir.

Bref, l’entraîneur se concentre sur son boulot, ses joueurs, son équipe, sans égard à tout le reste. Une posture compréhensible au cœur d’une saison dont on savait depuis le début qu’elle serait pénible.

St-Louis a rappelé avoir aimé l’effort de ses hommes pendant les deux tiers des matchs en Caroline et à Toronto, mais a déploré l’incapacité à finir les jeux au moment opportun. Il avait même pris son temps d’arrêt contre les Hurricanes jeudi pour demander à ses hommes de faire leur travail .

Il a insisté à nouveau sur ce point avant le voyage.

Il faut finir les matchs, finir les périodes, finir nos présences. Parce qu’on est là. Même, défensivement, tu regardes une coupe de buts, on est là, mais on ne fait pas la job. Et offensivement, il ne faut pas se contenter de juste avoir une chance de marquer, il faut être exigeant pour finir ces chances-là , a expliqué l’entraîneur.

Ça devient d’autant plus important lorsque le Tricolore joue sur les patinoires adverses, là où il traîne sa misère depuis le 20 décembre avec une fiche de 1-9-1, ce qui lui vaut le 32e et dernier rang du circuit Bettman.

Montréal disputera six de ses sept prochains duels à l’étranger.