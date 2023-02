Blessé à vélo, Lance Stroll ratera les essais hivernaux

Le Québécois Lance Stroll a fait un accident à vélo en Espagne et, par conséquent, il ratera les essais hivernaux de formule un, a annoncé son équipe, Aston Martin, dans un communiqué lundi matin.

Le pilote de Mont-Tremblant a eu un accident mineur lors duquel il a subi des blessures qui l'empêcheront de prendre part aux essais préparatoires au Bahreïn , pouvait-on lire dans le document.

Les essais hivernaux auront lieu du 23 au 25 février au circuit international de Sakhir.

J'ai subi un malheureux accident alors que je m'entraînais sur mon vélo en préparation de la saison. Je suis déterminé à reprendre le volant et j'ai hâte au début de la saison. Je veux être de retour sur pied le plus rapidement possible , a déclaré Stroll.

Aston Martin a indiqué que le pilote de 24 ans s'attend à ne conserver aucune séquelle de l'incident.

Son retour au volant sera réévalué au quotidien et l'équipe émettra une mise à jour de son état de santé avant le Grand Prix du Bahreïn , a-t-on précisé, en référence à la première course de la saison, le 5 mars.

Stroll a terminé au 15e rang du championnat des pilotes la saison dernière.